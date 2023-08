Slovenski rokometni reprezentant in član katalonskega velikana Barcelone Domen Makuc se je v začetku tedna na uvodni pripravljalni tekmi turnirja v Doboju poškodoval. Katalonci so danes potrdili, da gre za težjo poškodbo levega kolena, po kateri bo potrebna operacija. Najboljši mladi igralec zadnje sezone lige prvakov bo po napovedih kluba odsoten od devet do 12 mesecev, tako da je zanj sezona pravzaprav končana, še preden se je začela.

Torkovo srečanje med Barcelono in Vojvodino na turnirju v Doboju se je za španskega rokometnega velikana začelo slabo. Kaj hitro po prvem sodnikovem žvižgu se je poškodoval slovenski reprezentant Domen Makuc.

Triindvajsetletnika so soigralci odnesli z igrišča, španski kolektiv pa je napovedal, da se bo takoj vrnil v Barcelono in opravil podrobne zdravniške preiskave.

Že takoj je bilo mogoče slutiti, da gre za resnejšo poškodbo. Črne napovedi so se uresničile, Makuc si je težje poškodoval levo koleno, so danes potrdili pri Barceloni. "Makuc ima strgano zunanjo stransko vez in sprednjo križno vez levega kolena. Operiran bo prihodnjo sredo, 23. avgusta. Njegovo okrevanje bo trajalo od devet do 12 mesecev. Vsi smo s tabo, Domen. Vrnil se boš močnejši kot kadarkoli prej," so zapisali na družbenem omrežju.

Poškodba Domna Makuca:

It looks like serious injury of Domen Makuc in second minute of the first pre-season match...🫣😭 #handball pic.twitter.com/jAyNWgd1hK — Handball Planet (@Handball_Planet) August 15, 2023

"Vrnil se boš močnejši kot kadarkoli prej"

Barcelona s tremi zmagami, Celjani s tremi porazi

Katalonci so turnir v Doboju končali na prvem mestu, premagali so vse tekmece, Vojvodino, PPD Zagreb in RK Celje Pivovarna Laško. Slovenski predstavniki iz Celja pa so izgubili vse tri tekme, proti Barceloni z 28:36, proti Vojvodini s 24:27, proti Zagrebu pa z 31:34.