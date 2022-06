Celjski rokometaši v prvem krogu proti povratnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki rokometnih klubov lige NLB so na sredini seji združenja lige NLB opravili žreb parov za sezono 2022/23. Ta se bo začela 10. septembra, branilec naslova Celje Pivovarna Laško pa bo uvodoma gostoval pri povratniku med prvoligaše Krki.

V prvi ligi ne bo več Ljubljane in Herza Šmartnega, ki sta v pretekli sezoni zasedla 13. oziroma 14. mesto v državnem prvenstvu in se tako selita v 1. B državno rokometno ligo. Po novem bosta med slovensko rokometno elito novomeškain. Rokometaši Krke so v ligi NLB nazadnje nastopali v sezoni 2020/21, zasedba Krškega pa se v najmočnejšo slovensko rokometno ligo vrača po sedmih letih. V tej oba novinca že v prvem krogu čakata zahtevni nalogi. Ob že omenjeni Krki, ki bo gostila državne prvake, bo Krško igralo v Slovenj Gradcu.

Ormožani se bodo za uvod v novo sezono pomerili z Mariborom Branikom, Koprčani s Svišem Ivančno Gorico, Slovan z Urbanscape Loko, Trebanjci pa se bodo podali na pot proti Dobovi. Derbi prvega kroga se obeta v Velenju, kjer bo Gorenje gostilo Riko Ribnico. Ekipi sta v sezoni 2021/22 zasedli tretje oziroma četrto mesto in si tako priigrali boj za evropska tekmovanja.

Slovensko rokometno dogajanje se bo začelo že teden dni prej, ko bo na sporedu superpokal. Celjani kot državni prvaki se bodo za prvo lovoriko udarili z Velenjčani, pokalnimi prvaki.

Pari 1. kroga lige NLB za sezono 2022/23: - sobota, 10. september:

Slovenj Gradec 2011 - Krško

Krka - Celje Pivovarna Laško

Jeruzalem Ormož - Maribor Branik

Gorenje Velenje - Riko Ribnica

Koper - Sviš Ivančna Gorica

LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka

Dobova - Trimo Trebnje