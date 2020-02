Celjani v nedeljo v Hamletovi deželi

Celjani se zavedajo, da je pred njimi izjemno zahtevna tekma. Že na prvi medsebojni tekmi v Zlatorogu so se lahko prepričali, da se s tekmeci iz Aalborga lahko enakovredno kosajo, a le pod pogojem, da prikažejo popolno zbrano predstavo.

Foto: Jurij Vodušek/Sportida

"Posebna pozornost mora biti na disciplinirani igri v napadu"

"Analizirali smo tekmo z Aalborgom iz Zlatoroga in videli, da smo takrat največ napak naredili v obrambi. Ta je sedaj gotovo na višji ravni in napake z začetka sezone se nam ne ponavljajo več. Odigrati moramo na ravni, kot smo igrali v nedeljo proti PSG v drugem polčasu, paziti pa moramo na njihove nasprotne napade. Danska krila so izjemno neugodna, gre za ekipo, ki goji skandinavski slog rokometa, posebna pozornost mora biti tako tudi na disciplinirani igri v napadu in čim manjšem številu izgubljenih žog," je pred nedeljsko tekmo dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"Predvsem bo pomembno, da tekmo odigramo odločno, samozavestno, predrzno in da gremo v tekmo s prepričanjem, da jo lahko dobimo," je še dodal celjski strateg.

Diogo Silva Foto: Anže Petkovšek/Sportida

Diogo Silva: Verjamem, da lahko zmagamo na Danskem

Portugalec Diogo Silva se je pred kratkim vrnil na igrišča po poškodbi gležnja. Prvo domačo tekmo z Aalborgom je odigral zelo dobro in bil takrat z Josipom Šarcem prvi strelec Celjanov. Tudi pred gostovanjem na Danskem je prepričan, da lahko premagajo ekipo, ki je manjše presenečenje v tej sezoni.

"Verjamem, da lahko zmagamo na Danskem. S takšno miselnostjo moramo odpotovati tja, se pa seveda zavedamo, da nas čaka zahteven in zelo dober nasprotnik. Imajo dobre igralce, izpostavil bi Henrika Mollgaarda, ki je odličen in zelo izkušen ter v vsakem trenutku povleče pravo potezo, zato bomo morali nanj še posebej paziti. A dobri so tudi drugi in morali bomo biti na najvišji ravni, da jih bomo lahko premagali. Kakovost imamo, to smo pokazali že na prvi tekmi v Celju, ki smo jo nesrečno izgubili," je dejal Silva.

Aalborg je trenutno na četrtem mestu lige prvakov, na dosedanjih 11 tekmah pa je dosegel pet zmag, enkrat igral neodločeno ter doživel pet porazov. V danskem prvenstvu ima osem točk prednosti pred drugouvrščenim Holstebrojem.

Celjska zasedba je trenutno na šestem mestu v svoji skupini lige prvakov in ima lepe možnosti, da se prebije v osmino finala, pred Elverumom in Zagrebom pa ima tri točke prednosti. Slovenski prvaki bodo po nedeljski tekmi v Aalborgu odigrali še dve zahtevni preizkušnji: 23. februarja bodo gostili tekmece iz Barcelone, tri dni kasneje pa gostovali v Flensburgu, piše STA.