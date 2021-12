Boj za svetovni prestiž s slovenskim priokusom

Po olimpijskih igrah se je v Španiji začel drugi vrhunec letošnjega leta v ženskem rokometu. Sedmič v zgodovini se bo med svetovno elito merila tudi slovenska izbrana vrsta. Uvodna tekma izbranke selektorja Dragana Adžića, ki se je pred odhodom na SP spopadal s številnimi težavami in poškodbami, čaka v petek ob 20.30 proti Črni gori. Na prvenstvu prvič v zgodovini nastopa 32 reprezentanc.

Slovenijo že v prvem delu prvenstva čaka izjemno težko delo, saj bo v Granollersu v prvem delu poleg Črne gore igrala še proti Franciji in Angoli, iz skupine bodo napredovale najboljše tri ekipe. Slovenija je do zdaj nastopila na šestih svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila leta 2003, ko je bila na Hrvaškem tretja, na zadnjem svetovnem prvenstvu pa je slovenska izbrana vrsta na Japonskem osvojila 19. mesto.

Dragan Adžić je v začetku aprila sedel na slovensko klop. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska reprezentanca se je od prejšnjega ponedeljka pripravljala v Laškem, vmes pa pretekli konec tedna v Poreču odigrala dve pripravljalni tekmi s Hrvaticami. Slovensko izbrano vrsto bo prvič na velikem tekmovanju vodil Dragan Adžić. Na njegovem seznamu so krilne rokometašice Maja Svetik, Petra Kramar, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Tjaša Stanko, Ema Hrvatin, Erin Novak, Nina Zulič, Elizabeth Omoregie, Nina Žabjek, Ana Gros in Dominika Mrmolja, krožni napadalki Aneja Beganović in Nataša Ljepoja ter vratarke Branka Zec, Amra Pandžić in Maja Vojnovič.

"Želimo si narediti korak naprej in pokazati, da Slovenija sodi višje od četrtega bobna, v katerega je bila posajena pred žrebom za to svetovno prvenstvo. Pred nami so številni izzivi. Nimamo širokega nabora igralk, ob tem nekaterih igralk z nami ni, a to je priložnost za druge, da se izkažejo," je pred potjo na SP dejal Adžić.

Ana Gros je že nekaj let nosilka slovenske igre. Foto: Guliverimage

Na prvo tekmo pa nestrpno čaka tudi kapetanka slovenske izbrane vrste, Ana Gros. "Vedno bi za treninge lahko bilo več časa, da bi storili še kaj več, a menim, da smo iz tokratnih priprav izvlekli največ, kar smo lahko. Posvetili smo se detajlom igre na obeh straneh igrišča in mislim, da smo pripravljeni. Komaj že čakamo, da se tekmovanje začne," je dejala zvezdnica CSKA-ja.

Naslov branijo Nizozemke, ki so bile pred dvema letoma na Japonskem v finalu boljše od Španije. Slovenske nasprotnice Francozinje so svojo izvrstno pripravljenost potrdile že na olimpijskih igrah, kjer so se povzpele na vrh, potem ko so v finalu ugnale Rusijo, ki je sicer najuspešnejša reprezentanca v zgodovini svetovnih prvenstev. Na dosedanjih turnirjih najboljših reprezentanc na svetu so Rusinje doslej štirikrat osvojile naslov svetovnih prvakinj v letih 2001, 2005, 2007 in 2009. Francija je bila najboljša dvakrat. Norvežanke so bile najboljše v letih 1999, 2011 in 2015. Po trikrat so zmagale tudi rokometašice iz nekdanje Sovjetske zveze in Vzhodne Nemčije.

Sistem SP

Skupina A, Granollers: Slovenija, Angola, Črna gora in Francija

Skupina B, Lliria: Rusija, Srbija, Kamerun in Poljska

Skupina C, Castellon: Norveška, Romunija, Kazahstan in Iran

Skupina D, Torrevieja: Nizozemska, Švedska, Portoriko in Uzbekistan

Skupina E, Lliria: Nemčija, Madžarska, Češka in Slovaška

Skupina F, Granollers: Danska, Južna Koreja, Tunizija in Kongo

Skupina G, Castellon: Hrvaška, Japonska, Brazilija in Paragvaj

Skupina H, Torrevieja: Španija, Avstrija, Argentina in Kitajska

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 8. in 13. decembrom potekal v Granollersu, Castellonu in Torrevieji, osem reprezentanc, ki bodo v skupinskem delu osvojile zadnje mesto, pa v Llirii čakajo tekme za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Vse najpomembnejše tekme na letošnjem mundialu od četrtfinala naprej bodo med 14. in 19. decembrom v Granollersu.