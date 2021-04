Barcelona v četrtfinale s plus 32, tokrat sedem slovenskih golov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona je prvi četrtfinalist lige prvakov. Potem ko so norveški Elverum Katalonci že na prvi tekmi premagali za 12 golov, so bili tokrat v svoji dvorani od Norvežanov boljši z 39:19. Jure Dolenec je za zmagovalce prispeval pet golov, Domen Makuc pa dva. Blaž Janc ni igral. Pred izpadom je tudi Celje, ki je proti PSG doma na prvi tekmi izgubilo s 24:37. Povratna tekma Celjane čaka v četrtek. Zagreb in Flensburg morata odigrati še prvo tekmo.