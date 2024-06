Amra Pandžić se vrača v Krim

Pandžićeva je že v sezoni 2007/08 s Krimovkami nastopala v državnih članskih tekmovanjih in se hkrati prvič preizkusila tudi pod evropskimi žarometi, ko je 27. oktobra 2007 debitirala na gostovanju pri Sävehofu. Po uspešnem začetku kariere pri ljubljanskem kolektivu se je v sezoni 2010/11 pridružila francoskemu prvoligašu Cergy-Pontoise Handball 95.

Kljub prekinitvi aktivne športne poti zaradi študija matematike se je Ljubljančanka po treh letih vrnila na rokometna igrišča in oblekla dres Žalca. A ne za dolgo. Že naslednjo sezono je ponovno zaigrala za Krim Mercator, kjer je vztrajala do zadnjega dela sezone 2018/19, to pa zaključila pri francoskem Brestu, so zapisali na uradni spletni strani Krima.

Med letoma 2019 in 2021 je bila ena od 14 Slovenk, ki so v državnem dresu zbrale že več kot 100 nastopov, članica turškega Kostamonuja Belediyesija, s katerim je eno sezono nastopala v EHF Ligi prvakinj, drugo pa v EHF Evropski ligi. Zadnja leta je preživela v romunskem CS Minaur Baia Mare, od koder se bo 34-letna vratarka znova vrnila v domovino.