Aljoša Čudič bo še naprej zaklepal vrata Trima

Aljoša Čudič in RK Trimo Trebnje sta se dogovorila za podaljšanje pogodbe.

Slovenski rokometni vratar Aljoša Čudič je podaljšal pogodbo s Trimom iz Trebnjega, je klub zapisal na spletni strani. Del trenutno drugouvrščene ekipe 1. NLB lige bo 34-letni čuvaj mreže predvidoma ostal do konca sezone 2023/24.

Čudič je sicer prve igralske korake napravil v Celju, kjer je branil vse do leta 2009. Nato se je za kratek čas preselil v vrste francoskega Pariza, leto kasneje je branil v Mariboru, zatem pa še na Norveškem, v Katarju in na Poljskem. Zadnjih šest let je preživel pri Sportingu iz Lizbone.

V Trebnje je prispel na začetku letošnje sezone in po zapisu na spletni strani upravičil kakovost v trebanjskih vratih, zato se je vodstvo kluba dogovorilo za nadaljnje sodelovanje.

"V Trebnjem se letošnjo sezono odlično počutim. Pogoji so vrhunski, na čelu s celotno ekipo in vodstvom kluba, zato sem vesel, da še naprej peljemo uspešno zgodbo," je po podaljšanju pogodbe dejal Čudič.