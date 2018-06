Znana radijka po "Šmarki" in Pohorju tokrat vabi na sončni zahod. Kam? #OdVzhodaDoVzhoda

Čez natanko 14 dni, v četrtek, 21. junija 2018, znana radijska in televizijska voditeljica, motivatorka in mentorica javnega nastopanja Betka Šuhel Mikolič organizira tretjo izvedbo projekta Od vzhoda do vzhoda. Letos bo središče dogajanja prestavljeno v Ribnico, lovilo pa se bo sončni zahod (da, tokrat zgodnje vstajanje ne bo tako ključno) na Sv. Ani na Mali gori. Znano je tudi, kam se prireditev seli prihodnje leto.

Projekt Od vzhoda do vzhoda je svojo premiero doživel leta 2016, ko so pohodniki na prvi poletni dan po vseh mogočih urejenih poteh osvajali Šmarno goro. Zarana se jih je na njenem vrhu zbralo več kot tisoč, čez dan so jih našteli od osem do deset tisoč. Na najbolj oblegano ljubljansko vzpetino jo je takrat mahnil tudi predsednik Borut Pahor.

Ob prvi uzvedbi projekta Od vzhoda do vzhoda je Šmarno goro na prvi poletni dan obiskalo od osem do deset tisoč pohodnikov. Več kot tisoč jih je na najbolj oblegani ljubljanski vzpetini pričakalo sončni vzhod. Foto: Ana Kovač

Lani se je dogajanje preselilo na Mariborsko Pohorje. V 700 višinskih metrov je že od zgodnjega jutra grizlo 1.700 ljudi, med njimi tudi alpska smučarka Ilka Štuhec.

Za tretje leto je Betka Šuhel Mikolič izbrala Ribnico, pomembna razlika pa bo v tem, da bo vrhunec dogajanja premaknjen na sončni zahod (21. junija). Seveda pa bo dobro poskrbljeno tudi za tiste, ki se bodo na vrh Sv. Ane odpravili že pred sončnim vzhodom.

"Za takšno spremembo sem se odločila zato, ker vem, da je ob 5. uri zjutraj pol Ribnice že v službi, pol pa na poti v službo v Ljubljano. Letos bo vrhunec dogajanja na koncu namesto na začetku," je povzela.

Znana voditeljica, svetovalka za odnose z javnostmi in mentorica javnega nastopanja Betka Šuhel Mikolič že tretje leto vabi na družno pozdravljanje sonca na prvi poletni dan. Po Šmarni gori in Mariborskem Pohorju se prireditev Od vzhoda do vzhoda seli v Ribnico in Sv. Ano na Mali gori. Foto: Osebni arhiv Betke Šuhel Mikolič

Sprejem pohodnikov bo 21. junija ob 18.30 pred podjetjem Riko hiše v Lepovčah v Ribnici.

21. junija bodo v Ribnici ob 18.45 nastopili člani kolektiva StrojMachine.

Vodja gromkoglasnega kolektiva Jure Šuhel je Betkin brat.

Potem ko so ljubitelji višinske rekreacije prejšnji dve vzhodno-zahodni akciji dočakali ob ritmih Orkestra Slovenske vojske in policije, Ansambla Saša Avsenika in Alfija Nipiča, bo tokrat glasbeno žezlo prevzel gromkoglasni kolektiv StrojMachine, ki v Ribnico prihaja s tono in pol opreme, v kateri se najde vse mogoče.

Od sodov, bobnov, odsluženih strojnih elementov, vodovodnih ventilov, zračnih pištol, cerkvenih piščali, seskov za molžo krav, kladiv, kuhinjskih nap, lesenih palic, menda je v konstrukcijo vgrajen celo del nissana 1,6. Odločitev za precej drugačno glasbeno spremljanje ima tudi družinsko ozadje, nam je povedala Betka.

Eden od glasbenikov v tolkalni zasedbi je namreč njen brat Jure Šuhel. Dogajanje bosta popestrila tudi Ribniški pihalni orkester in stand-up komičarka Lucija Ćirović.

Izračuni kažejo, da bo sonce 21. junija zašlo ob 21. uri, zato bo štart s prizorišča ob 19. uri.



Udeležence čaka 920 višinskih metrov oz. ura in pol hoje, na vrhu pa obvezni selfi. Betka računa, da bo to najbolj množični letošnji sebek ob sončnem zahodu.

24 ur letos zadnjič!

Ker ima projekt Od vzhoda do vzhoda 24-urno tradicijo (letos menda zadnjič!), kar pomeni, da se najvztrajnejši (med njimi Betka) ves dan vzpenjajo in sestopajo z vrha, bo zanje v Ribnici pripravljen celodnevni program.

Od 6. ure zjutraj bodo lahko raziskovali ribniško stran Male gore, pokukali bodo lahko celo v eno od tamkajšnjih podzemnih jam, in kulturnozgodovinske znamenitosti Ribnice. Muzeji, kulturne ustanove in rokodelski center bodo v Ribnici odprti ves dan. Za 24-urnike že ob 6. uri zjutraj. Tudi Škrabčeva domačija bo imela dan odprtih vrat med 12. in 17. uro, ob 17. uri pa bo podjetje Riko hiše svoja vrata odprlo vsem tistim, ki želijo spoznati, kako je stara tradicija obdelovanja in oblikovanja suhe robe nadgrajena v sistem lesene gradnje.

Zanimivo je, da bodo na prvi poletni dan tradicijo pričakovanja sončnega vzhoda nadaljevali tako na Šmarni gori kot na Pohorju.