Preverite, zakaj tudi vi potrebujete sobno kolo | Hervis SI

Oglasno sporočilo

Kolesarjenje je ena najbolj priljubljenih aktivnosti pri nas, a je pozimi vadba na prostem precej neprijetna oziroma je lahko celo nemogoča. Preverite, zakaj je sobno kolo odlična izbira in kako izbrati ustrezno napravo zase.

Zakaj je uporaba sobnega kolesa ena najboljših domačih vadb?

Pred nami so krajši dnevi, ki jih spremljajo nižje temperature in več padavin. V jesenskem in zimskem času se lahko ukvarjamo z manj zunanjimi aktivnostmi, a to še ne pomeni, da ne moremo biti aktivni kar v udobju svojega doma. Ena najboljših rešitev je sobno kolo.

Kolesarjenje je ena najbolj priljubljenih aktivnosti pri nas. Dostopno je praktično vsakomur, v naši državi pa imamo malo morje čudovitih, urejenih kolesarskih poti. S pomočjo kolesa lahko odkrivate nove kotičke in hkrati razgibate telo. S kolesarjenjem okrepite mišice, prispevate k zdravju srca, hkrati pa se sprostite in zmanjšate raven stresa.

Ker pa je v hladnejših in krajših dneh kolesarjenje precej neprijetno in včasih celo nemogoče, pogosto prav v zimskem času izgubimo ogromno kondicije in opustimo skrb zase. S sobnim kolesom ste lahko aktivni vse leto, sama vadba pa ima še veliko drugih prednosti.

Praktično in enostavno

Uporaba sobnega kolesa je izjemno praktična, saj zanjo poleg sobnega kolesa pravzaprav ne potrebujete ničesar drugega. Namestite ga lahko prav v vsakem domu, med samo vadbo pa lahko zraven gledate TV ali celo odgovorite na kakšno sporočilo na telefonu.

Sama aktivnost je precej enostavna in zanjo ne potrebujete nobenega posebnega znanja. Ker ima sobno kolo več različnih stopenj, je primerno tako za začetnike kot napredne uporabnike.

Sobno kolo je izvrstna vadba v hladnih zimskih dnevih.

Aktivnost ne glede na razmere

V tem letnem času so vremenske razmere precej nepredvidljive. S sobnim kolesom spremljanje vremenske napovedi ni več potrebno – vadbo lahko opravite ne glede na temperaturo in padavine. Prav tako lahko sobno kolo brez težav zajahate tudi za kratek čas, zato je to odlična rešitev za vse dni, ko ste v stiski s časom.

Poleg tega se v tem času pri nas srečujemo s precej nepredvidljivimi razmerami. Vodene vadbe imajo določene omejitve, prav tako veljajo določeni pogoji za vstop v fitnes. Če se odločite za vadbo doma, lahko nemoteno trenirate ne glede na morebitne spremembe in ukrepe.

Spinning je vse bolj priljubljena vadba

Ste kdaj v tujih filmih zasledili, da so se ljudje odpravili na vodeno vadbo, imenovano spinning? Gre za vadbo, ki poteka na sobnem kolesu. Med treningom se spreminjata težavnost in tempo, sama vadba pa je odlična za zdravje srca in tudi izgubljanje odvečnih kilogramov.

Ko zajahate svoje spinning kolo, lahko dvignete raven energije, poskrbite za zdravje, izboljšate razpoloženje in hkrati pokurite nekaj kalorij.

Spinning je odlična rešitev tudi za vse, ki vas običajna vadba na sobnem kolesu dolgočasi. Takšna oblika vadbe je veliko bolj pestra in danes na spletu najdete že malo morje vodenih vadb – zagotovo boste našli kakšno, ki bo zanimiva tudi vam.

Tudi pri nas je spinning vadba vse bolj priljubljena.

Majhno stanovanje? Spoznajte zložljivo sobno kolo!

Če imate na voljo malo prostora, imamo rešitev tudi za vas: zložljivo sobno kolo, ki ga lahko po vsaki vadbi preprosto zložite in pospravite. Pozabite na velika kolesa, ki zasedejo ogromno prostora. Z zložljivim kolesom je lahko aktivnost dostopna v še tako majhnem prostoru.

Kaj je trenažer za kolo?

Gre za nekakšno "ogrodje", na katero postavimo običajno kolo in ga spremenimo v sobno. Trenažer za kolo je priljubljena rešitev za vse, ki že imajo svoje kolo. Tako vam torej ni treba posebej kupovati sobnega kolesa, temveč svoje običajno kolo enostavno postavite na trenažer in vadba se lahko začne. Prav tako se trenažer ponaša z več funkcijami, sama vadba pa je nekoliko bolj dinamična in zato priljubljena predvsem pri naprednih kolesarjih.

Hervis ima bogato ponudbo sobnih koles in trenažerjev za najrazličnejše namene.



Vabljeni, da si ogledate ponudbo na naši spletni strani, vedno pa ste dobrodošli tudi v naših poslovalnicah, kjer vam bodo naši strokovnjaki z veseljem svetovali in pomagali pri izbiri. Možnosti za vadbo je torej ogromno, temu primerno pa je treba izbrati tudi sobno kolo.ima bogato ponudbo sobnih koles in trenažerjev za najrazličnejše namene.Vabljeni, da si ogledate ponudbo na naši spletni strani, vedno pa ste dobrodošli tudi v naših poslovalnicah, kjer vam bodo naši strokovnjaki z veseljem svetovali in pomagali pri izbiri.

Naročnik oglasnega sporočila je HERVIS D.O.O.