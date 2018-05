Z osebno preobrazbo do sto tisoč sledilcev: kako je Tamara postala osebna trenerka

Tamara Simovič je dokaz, da je z odločnostjo in vztrajnostjo vsak cilj dosegljiv. Njena zgodba je navdih številnim, ki sanjajo o telesni preobrazbi in bolj aktivnem življenjskem slogu.

Od osebne preobrazbe do osebne trenerke

Začela je zase, ker se v svojem telesu ni več počutila dobro. Njena pot do preobrazbe pa je hitro postala prav hit na Instagramu, kjer ima danes več kot sto tisoč sledilcev. "Moje življenje je precej drugačno, bi pa rekla, da je glavna sprememba moj pogled na svet, moj odnos do same sebe, posledično pa tudi do ljudi okrog mene. Treningi te ne naredijo močnejšega samo na zunaj, ampak tudi od znotraj."

Foto: Ana Kovač

Zelo kmalu pa je na podlagi lastne izkušnje in odziva, ki ga je sprožila, začutila novo življenjsko poslanstvo: "Takoj, ko so se začeli kazati rezultati, je bilo kar naenkrat milijon vprašanj: 'Kaj si naredila, kako ti je to uspelo?' Zelo hitro sem videla, da nisem edina, ki ima težave na tem področju."

Tamara je danes osebna trenerka, ki svoje kandidate usmerja k novim življenjskim ciljem ter jim pomaga z nasveti in treningi, ki so jim pisani na kožo.

"Če želimo doseči idealen rezultat, je pomembna disciplina, da si ustvarimo neko rutino, ki nam najbolj ustreza. Da se ne silimo v neke stvari samo zato, da so, da bomo prišli do nekega rezultata, ker to potem ne bo dolgotrajno. Ključ je torej v izbiri prave rutine oziroma treninga." Motivacija po mnenju Tamare ni dovolj: "Motivacija pride in gre, zato se nanjo ni dobro preveč zanašati."

"Moje poslanstvo je pomagati ljudem doseči cilje in želje. Vsak vadeči pride z nekimi cilji in željami, ampak hkrati tudi z omejitvami in strahovi. Moj cilj je premagati te strahove in ustvariti neko rutino, ki jo potem vzdržujejo vse življenje."

Tek je prava osnova za vsak trening

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Tamara pri svojih treningih rada poskrbi za raznolikost. Ena od stalnic pa je vendarle tek. "Tek je pri meni že od samega začetka zelo pomemben. Kot večina ljudi sem tudi jaz pri svoji preobrazbi začela s tekom." In tek še naprej predstavlja pomemben del njenega življenja: "Najraje tečem, ko sem živčna, jezna ali slabe volje. Tek je zame sprostitev in tisti trenutek v dnevu, ki ga imam res samo zase, za svoje misli."

Foto: Ana Kovač Tek vključuje v treninge na različne načine, saj gre za izredno univerzalen šport, ki spodbuja doseganje najrazličnejših rezultatov: "Od hitrih intenzivnih šprintov, ki gradijo na eksplozivnosti, do počasnih maratonskih tekov, ki krepijo vzdržljivost."

Kakšno opremo izbrati, da boste dosegli boljše rezultate?

Tamara pri izbiri športne opreme stavi predvsem na dvoje: udobje in kakovost. "Dejstvo je, da bomo v kakovostnih športnih copatah opravili boljši trening, da bo trening boljši, če nas ne bo vse tiščalo, motilo in vezalo."

Foto: Ana Kovač

Prav zato že nekaj let prisega na blagovno znamko adidas – tako pri izbiri športnih oblačil kot pri izbiri športnih copat: "Zadnji dve leti in pol sem uporabljala predvsem superge ULTRABOOST, zdaj pa moram povedati, da jim trenutno kar dobro konkurenco delajo njihove SOLARBOOST. Všeč so mi predvsem zato, ker so lahke in udobne ter hkrati nudijo zelo dobro oporo. To mi omogoča, da jih lahko uporabljam za vse tipe tekov." To pomeni, da te športne copate lahko uporablja prav za vse vrste teka. "Meni je res pomembno, da imam športne copate, ki zmorejo vse."

Copati, narejeni po navdihu Nasinega inženiringa

Inovativni tekaški copati SOLARBOOST so narejeni po navdihu Nasinega inženiringa, odlikujeta jih čista funkcionalnost in neverjetna zmogljivost, s tehnologijo namestitve vlaken po meri pa tekačem omogočajo, da izkoristijo vso svojo energijo ter pridobijo tekaško samozavest.

Foto: Ana Kovač

Prav samozavest je bila glavno vodilo nove kampanje Run to Rise, ki jo je ustvaril adidas Running. Ob zavedanju, da tekaški navdušenci tečejo z namenom krepitve samozavesti na vseh področjih svojega življenja, so v adidasu zasnovali copate z napredno tehnologijo, ki bodo športnikom pomagale na poti do višav.

Lahkotnost in trpežnost, ki sta plod najboljših adidasovih inovacij, vmesnega podplata BOOST za boljši odriv od tal in optimiziranega zunanjega podplata Stretchweb za odličen oprijem, sta številnim tekaškim navdušencem že pomagali doseči osebne cilje in priti do višav.