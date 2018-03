S kakšno tehniko se morate podati na tek?

Tekaška sezona se je že začela, čas je, da se ponovno spravite v pogon, obujete športne copate in se poženete v tek. Še prej pa morate storiti dvoje: začeti počasi in izbrati pravo tekaško opremo.

Vsebino omogoča adidas

Pomlad je čas za nove podvige, tudi kar zadeva športnih aktivnosti – topli dnevi vabijo na zrak in na še neosvojene tekaške steze. Kako se pravilno spraviti v pogon, da bi se izognili poškodbam in preobremenjenosti telesa, smo se pogovarjali s tekaškim trenerjem Blažem Strožerjem.

Prva napaka vseh tekačev: hitenje!

"Na začetku sezone je pomembna postopnost, tako za začetnike kot za tiste, ki že tečejo in so pozimi imeli le krajši odmor od teka," je prvo opozorilo Blaža Strožerja, ki zato priporoča: "Za začetnike priporočam kombinacijo hoje in teka ter da to postopoma podaljšujemo, se pravi: hojo skrajšujemo in tek podaljšujemo. Pri tekačih pa je pomembno, da ne začnejo takoj teči tako, kot so sezono končali," nikakor pa ne v tempu s konca lanske tekaške sezone.

Prav neupoštevanje postopnosti je najpogostejša napaka vseh tekačev, predvsem začetnikov, ki želijo v prekratkem času doseči vrhunske rezultate. Z upoštevanje načela postopnosti boste poskrbeli predvsem za to, da se ne boste že zaradi napora prehitro naveličali, predvsem pa se boste izognili poškodbam, ki so med tekači rekreativci zelo pogoste.

Število treningov je zelo odvisno od tekačevega cilja. Za povprečnega rekreativca je trikrat tedensko popolnoma dovolj. Foto: Bojan Puhek

Nezanemarljiva pa je tudi tehnika teka, ki jo lahko z vztrajnostjo in pod nadzorom strokovnjakov tudi izboljšate. "Tehnika teka je zelo pomembna. Vpliva tako na preprečevanje poškodb kot na boljšo ekonomiko teka. Posledično tudi na boljši rezultat. Drža telesa naj bo vedno čim bolj pokončna ali pa visoka, celotno težišče nagnjeno nekoliko naprej, idealno je nekje deset stopinj naprej, pri tem pa je treba paziti, da ne delamo prevelikih korakov. Zaradi tega je pomembno, da frekvenco malenkost povečamo in s tem tudi skrajšamo tekaški korak."

Začetek sezone maratona Tudi rekreativni tek je vedno bolj povezan s tekmovalno platjo, torej s številnimi rekreativnimi tekmovanji. S kraškim maratonom 25. marca se je tudi uradno začela letošnja sezona in čeprav je sodelovanje na tovrstnih preizkušnjah zelo priljubljen športno-družabno dogodek, pa so zanj pomembne skrbno načrtovane priprave. Drža telesa naj bo vedno čim bolj pokončna ali pa visoka, celotno težišče nagnjeno nekoliko naprej. Foto: Bojan Puhek Vsem, ki ste si za letošnje leto zadali, da boste pretekli 21- ali 42-kilometrsko preizkušnjo, Blaž svetuje: "Za tekače, ki imajo cilj preteči polmaraton, je dovolj, da tek trenirajo tudi samo trikrat tedensko, za tiste, ki bi želeli preteči maraton, pa je potrebnih od štiri do pet treningov, dva treninga na teden pa morata biti daljša, se pravi vsaj eno uro in pol ali več. "

Pomemben del treninga: ogrevanje in raztezanje

Tekači rekreativci prevečkrat zanemarijo pomen ogrevanja in raztezanja: "Priprava in raztezanje oziroma ohlajanje po treningu sta ravno tako pomembna kot glavni del treninga," nas opominja tekaški trener, saj z ogrevanjem in dinamičnim raztezanjem pred tekom telo pripravimo na specifičen napor, ki se bo zgodil na treningu. Po treningu je pomembno tudi ohlajanje telesa, in sicer z rahlim raztezanjem, ki pa po težjih in bolj intenzivnih treningih niti ni priporočljivo: "Po intenzivnem in težkem treningu je raztezanje bolje narediti naslednji dan. "

Ogrevanje in raztezanje sta tako pomembna kot trening. Foto: Bojan Puhek Po intenzivnem in težkem treningu je raztezanje bolje narediti naslednji dan. Foto: Bojan Puhek

Nakup športnih copat naj bo premišljen

Na trgu je široka izbira tekaških copat, zato se povprečen kupec pogosto težko znajde. "Meni je pri izbiri tekaškega copata najpomembnejše udobje oziroma to, da copat odgovarja mojim nogam," razlaga Blaž, ki zato svetuje: "Poiščite si copate, ki vašim nogam najbolj odgovarjajo in v katerem se najboljše počutite."

Nakup kakovostnih športnih copat je tako pomemben kot sama tehnika teka. Foto: Bojan Puhek

Poleg udobja, ki naj bo glavno vodilo pri nakupu, pa je treba upoštevati tudi fizionomijo stopala, slog in vrsto teka. Da bi bila izbira lažja, Blaž svetuje obisk specializiranih trgovin, kjer vam bodo strokovnjaki znali dobro svetovati in vas usmeriti k pravemu nakupu.

Izberite športne copate, ki bodo udobni in se bodo prilagodili tako vašemu stopalu kot vaši tehniki teka. Foto: Bojan Puhek

Vzemite si dovolj časa za nakup tekaških copat, ki vas bodo spremljali skozi celotno sezono. Prav izbira napačnih copat je pogosto razlog za poškodbe: "Ogromna ponudba različnih copat, ki so narejeni zelo specifično, se pravi za pronatorja, za supinatorja, za hitrejši, daljši tek, in slaba ali napačna izbira copata lahko čez čas tudi pripeljejo do poškodbe. "

adidas UltraBOOST najboljša izbira za tekače, ki ne poznajo meja

Več energije, ki jo boste vložili, več jo boste dobili nazaj. UltraBOOST je edinstveni športni copat z najbolj odzivnim sistemom blaženja do zdaj. Lahek, prilagodljiv in vsestranski: mrežast podplat se naravno upogiba, guma pa vam bo omogočila odličen oprijem, tudi na najzahtevnejših terenih.

adidas UltraBOOST so inovativni, lahki in vsestranski. Foto: Bojan Puhek

Modni, učinkoviti in nedvomno popolni spremljevalci na teku, tudi ko si boste zastavili daljše cilje. Adidas UltraBOOST je nedvomno copat, ki bo tek spremenil v čisto posebno športno pustolovščino.