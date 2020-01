Vogel je končno dočakal sneg, naprave so v polnem teku #foto

Na Voglu so končno spet dočakali sneg in začeli obratovati. Danes so tako pognali štirisedežnico Orlove glave in Storeč, z jutrišnjim dnem pa bosta delovali tudi vlečnici Kratki Plaz in Konta.

Na Voglu, kjer se bojijo dodatnega izpada dohodka, izpad so že zdaj povzročili previsoke temperature in pomanjkanje snega, so si zadali cilj, da izpeljejo vse dogodke, ki so jih načrtovali do konca te sezone.

Naslednji konec tedna vabijo na pohod ob polni luni, 15. februarja na smučarsko tekmo za pokal Vogla, 22. februarja pa bodo na svoj račun prišle pustne maske.

Za 7. marca pripravljajo poseben dogodek Vrhunec zime z bogatimi nagradami, 25. marca, za materinski dan, pa bodo na Voglu razvajali ženske (Ženski dan na Voglu).

Poleg tradicionalnih dogodkov v sodelovanju z društvom Sobivanje pripravljajo Dan prijateljstva (29. 2.), na katerem želijo otroke z vključevanjem v različne aktivnosti in delavnice na snegu poučiti o pomenu odgovornega ravnanja in ohranjanja narave in okolja.