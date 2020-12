Večji, hitrejši, močnejši: pet preverjenih koristi testosterona za top formo

Oglasno sporočilo

Očarljiva esenca pravega moškega

Če pri urah biologije nisi sedel na ušesih, potem se še spomniš, da je testosteron najpomembnejši moški spolni hormon. Ima številne naloge, v puberteti je odgovoren za poglobitev glasu, rast brade, poraščenost, povečanje mišične mase in odebelitev kože.

Testosteron nastaja v modih, manjši del pa tudi v nadledvični žlezi. Ne pravimo zaman, da je za drzne, pogumne, neustrašne poteze treba "imeti jajca".

Testosteron poskrbi, da moški izžareva pravo moškost. Da je alfa.

Glavni moški spolni hormon je pomemben vse tvoje življenje. V odrasli dobi je testosteron nujen za vzdrževanje moških spolnih znakov, poleg tega pa skrbi tudi za:

večjo spolno slo,

močne kosti,

hitrejšo rast mišic,

vedro razpoloženje,

dobro splošno počutje.

Testosteron je naravni afrodiziak – mit ali resnica?

Dejstvo je, da je libido povezan predvsem z enim hormonom: s testosteronom. Verjemi, da rožnata pižama s prikupnimi mucki ne bo bistveno vplivala na to, kakšne spomine boš imel na vročo poletno noč ali samotno gorsko kočo.

Brez nogometa, burgerja in piva si še vedno lahko moški. Brez testosterona zagotovo ne!

Ustrezna raven testosterona v krvi moškega je nujno potrebna za nastanek erekcije in dovolj močno erekcijo. Njegovo pomanjkanje pa povečuje tveganje za erektilno motnjo. Testosteron se iz mod sprošča v kri in tako pride v različne dele telesa, ki ga potrebujejo. Veš, o čem govorim?

Kako ti testosteron lahko izboljša življenje?

Vzdrževanje ustrezne ravni testosterona je zelo pomembno za tvoje zdravje. Vloga tega marsikdaj prezrtega hormona se ne konča pri spolnosti in mišicah. Nizke ravni testosterona lahko povzročijo resne zdravstvene težave.

#1 Zdravo srce in dobra kri

Zdravo srce črpa kri v preostali del telesa ter mišicam in organom zagotavlja kisik, potreben za njihovo optimalno delovanje. Prepričan sem, da nisi še nikoli pomislil, da testosteron sodeluje pri proizvodnji rdečih krvničk v kostnem mozgu ter tako vpliva na oskrbo telesa s kisikom. Nizke ravni testosterona so povezane z različnimi srčno-žilnimi tveganji, če ohranjaš raven testosterona visoko, pa si s tem tlakuješ pot do zdravega srca.

#2 Manj maščob, več mišic

Testosteron ima pomembno vlogo pri proizvodnji beljakovin v telesu in razvoju mišic. Zato se po puberteti pri dečkih za 50 odstotkov poveča mišična masa. Ta pomembni moški hormon vpliva na telesno sestavo – znižanje testosterona poveča maso maščobnega tkiva in zmanjša mišično maso. Če se maščobnim oblogam želiš izogniti v velikem loku, torej čim prej poskrbi za svoj testosteron.

#3 Močnejše kosti

Dejstvo je, da se pri moških kostna gostota zmanjšuje s staranjem in je povezana s sočasnim zniževanjem testosterona. To povečuje tveganje za šibke kosti in osteoporozo. Če pa poskrbiš za močne kosti, s tem vplivaš na podporo mišicam in notranjim organom, kar se na zunaj vidi kot privlačna atletska postava. Še en razlog več, da vzameš raven testosterona čim prej v svoje roke.

#4 Poskočnejši libido

Nobena skrivnost ni, da je za moške z višjo ravnjo testosterona značilna pestrejša spolna aktivnost. Raven testosterona se naravno zviša kot odziv telesa na spolno vzburjenje. Ne bodi kot številni moški, ki za svoje polomije v razmerjih krivijo ženske muhe ali filmske igralce, ampak se spopadi z dejstvom, da se ženske glave obračajo za moškimi, ki znajo poskrbeti za svojo alfa privlačnost.

#5 Bolj igrivo razpoloženje

Nižja raven testosterona je povezana s slabšo kakovostjo življenja. Nekateri simptomi sindroma pomanjkanja testosterona so depresija, utrujenost in razdražljivost. Da ne omenjam pomanjkanja volje, apatičnosti, pesimizma, tesnobe, oslabele samozavesti, zaskrbljenosti, manjše družabnosti, slabe koncentracije, slabega spomina in slabega spanca. Zveni znano?

Življenje, polno zadovoljstva, je odraz telesnega zdravja.

V nadaljevanju ti bom razkril, kako lahko pomembno vplivaš na kakovost svojega življenja. Raven testosterona lahko s preprostimi naravnimi metodami dvigneš, hkrati pa izboljšaš tudi svojo formo. Ženske ti bodo hvaležne!

Zakaj se pojavi upadanje ravni testosterona?

Ne delaj si utvar, da je visoka raven tvojega testosterona nedotakljiva. Mnogo moških tišči glavo v pesek in ne ukrepa, zaradi tega pa trpi ne le njihovo nočno življenje, ampak tudi samozavest in splošno dobro počutje. Odkril ti bom preprosto resnico, ki je ne moreš zanikati.

Ključ do daljšega življenja se skriva v hormonih.

Staranje je zapleten proces v človeškem organizmu, ki ga uravnavajo hormoni. Človek se stara zato, ker se spreminjajo hormonske ravni in telo sčasoma proizvaja vse manj hormonov.

Dejstvo je, da raven testosterona začne pri moškem upadati približno po 30. letu, in sicer za odstotek ali dva na leto. Aktivna oblika testosterona, ki je neposredno odgovorna za vse opisane učinke, pa upada še nekoliko hitreje.

Kako veš, da ti primanjkuje testosterona?

Sindrom pomanjkanja testosterona je obraten proces pubertete.

Ali si zares želiš izgubiti svojo moškost?

Pomanjkanje testosterona je mnogokrat razlog za težave, kot so:

upad libida in erektilna disfunkcija,

upad mišične mase,

zmanjšanje mišične moči,

nabiranje maščevja okoli trebuha,

zmanjšanje kostne gostote,

občutek pomanjkanja energije,

razdražljivost,

brezvoljnost ali depresija,

splošno slabo počutje.

Na raven testosterona lahko vplivaš s štirimi preprostimi triki

Eno od zabavnih dejstev o testosteronu pravi, da imajo moški po ogledu filma s seksualno vsebino kar 35-odstotno zvišanje ravni testosterona v telesu. Morda velja celo mit, da zaljubljenost zmanjša raven testosterona pri moškem, pri ženski pa jo poviša. Vsekakor je dejstvo, da obstajajo učinkoviti in preverjeni načini, kako lahko vplivaš na svoj testosteron.

Že imaš učinkovit načrt, kako zvišati raven testosterona?

Ker vem, koliko ti pomeni, da boš ohranil težko prigarano formo in se uspešno spopadal z ohranjanjem samozavesti, sem pregledal naravne možnosti, s katerimi lahko zvišaš raven testosterona.

#1 Cink

Cink je mineral, ki ga celice uporabljajo pri procesu absorpcije hranil, pomembno pa vpliva tudi na delež testosterona. Njegova supermoč je, da hkrati vpliva na encime, ki sodelujejo pri gradnji testosterona, in razoroži tiste, ki poskušajo hormon moškosti zaradi zunanjih dejavnikov pretvoriti v estrogen (hormon, ki je prisoten predvsem v ženskem telesu). Prehrana sodobnega moškega žal pogosto ne vsebuje dovolj cinka. Njegov bogat naravni vir so bučna in sončnična semena ter lubenice.

#2 Magnezij

Magnezij sodeluje pri več kot 300 procesih v telesu, med drugim pomembno vpliva na raven testosterona. Ker deluje protivnetno, ima pod nadzorom raven stresnega hormona kortizola, glavnega ubijalca testosterona. Ta zanimivi mineral pa ima še eno posebno lastnosti: omogoči, da testosteron dobi obliko, zaradi katere lahko potuje po tvojem telesu in se razveseliš njegovih pozitivnih učinkov tam, kjer jih potrebuješ. Zato je pomembno, da na svoj jedilnik umestiš živila, bogata z magnezijem, na primer stročnice in oreščke.

#3 Vitamin D

Temelj za tvorbo testosterona je holesterol, glavni podpornik pri tem pa je vitamin D. Ob pomoči sončnih žarkov se tvori v tvoji koži, žal pa iz različnih razlogov nimaš vedno možnosti, da bi dovolj časa preživel na soncu, zraku in svobodi. Na srečo imaš na voljo tudi rezervni načrt, to pomembno mikrohranilo, ki vpliva na tvoje dobro imunsko stanje in še posebej na tvoj testosteron, lahko zaužiješ z ustrezno prehrano. Odličen vir vitamina D so predvsem modre ribe, med katerimi izstopa losos.

#4 Rdeči ginseng

To starodavno zelišče zagotovo ne sme manjkati v tvoji testosteronski dieti. Rdeči ginseng je naravni ojačevalec libida. Kitajsko tradicionalno zdravilstvo ga že več tisoč let uporablja za podaljševanje življenja in izboljšanje njegove kakovosti. Korenina ginsenga spodbuja imunski sistem in poveča odpornost telesa proti okužbam. Raziskave so potrdile, da rdeči ginseng poveča tvorbo in koncentracijo testosterona ter tako vpliva na spolno moč pri moških.

Učinkovita rešitev za pomanjkanje testosterona

Sindrom pomanjkanja testosterona je v zadnjem obdobju vedno bolje prepoznan, še vedno pa mnogokrat ostaja skrit. Popolnoma zgrešeno je mišljenje, da bi se morali moški sprijazniti s tem, da z leti naša očarljiva moškost pač upada.

Ohrani svojo moškost v top formi S pomočjo daril narave si lahko pomagaš in se v svojem telesu počutiš kot alfa moški. Golden Tree Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster je rešitev, ki tvoje življenje postavi na naslednjo stopničko. Uporabi zmagovalno strategijo za višji testosteron in si čim prej zagotovi optimalen delež hormona moškosti. V primerjavi z drugimi, povprečnimi izdelki se ta osredotoči na ves seznam težav. Odlikuje ga edinstvena formulacija: 13 naravnih sestavin,

vsebuje cink,

vsebuje magnezij,

vsebuje vitamine B6, D3 in K1,

vsebuje izvleček rdečega ginsenga,

vsebuje izvleček navadne zobačice.

Zaupaj preverjeni in celostni rešitvi

V izdelku Golden Tree Alpha Man smo s skupino strokovnjakov iz naravnih živil združili samo tiste sestavine, ki jih moško telo zares potrebuje. Nobenih nepotrebnih dodatkov in dodatnih kalorij. Hkrati smo to popolno rešitev opremili še z dodatkom, ki tvoje telo zaščiti pred negativnimi vplivi stresa.

Preskusi 100-odstotno naravno formulo z dvojnim delovanjem.

Resnično ti predlagam, da spraviš svoj testosteron na raven, kjer mora biti. Visoka raven testosterona bo vplivala na tvoje:

moč,

mišično maso,

nižji delež odvečne maščobe,

večji libido,

erektilno funkcijo,

razpoloženje,

storilnost.

Ponudba, ki je ne moreš zavrniti

Ker vem, da je težko zaupati nečemu, česar ne poznaš, te čaka jamstvo. Če te Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster ne bo prepričal, lahko v 60 dneh zahtevaš vračilo kupnine. Da, tako močno verjamemo v njegovo kakovost.

Preveri še dodatne trike, kako povečati testosteron.

