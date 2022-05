V Slovenijo se vrača tek, ki je že navduševal Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekači in tekačice po vsem svetu bodo 8. maja spet tekli za dober namen.

Tekači in tekačice po vsem svetu bodo 8. maja spet tekli za dober namen. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Slovenijo se v nedeljo, 8. maja 2022, vrača uradni dobrodelni globalni tek Wings For Life World Run. Stoodstotni izkupiček od startnin je namenjen fundaciji Wings for Life, ki išče zdravilo za poškodbe hrbtenjače.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugačna ciljna črta, kot smo je vajeni

Wings For Life World Run je unikatna tekaška prireditev z dobrodelno noto, ki istočasno poteka po vsem svetu.

V nasprotju z ostalimi teki, kjer tekači tečejo proti ciljni črti, tukaj ciljne črte ni. Tekači (dobrodošli so tudi udeleženci na invalidskih vozičkih) tek končajo v trenutku, ko jih prehiti zasledovalno vozilo, ki je sinhronizirano z vsemi drugimi po svetu, tudi pri teku z aplikacijo, kjer je vozilo virtualno.

Tekači, ne glede na to, kje tečejo, startajo ob istem času (ob 13. uri po slovenskem času), zasleduje pa jih premikajoča se ciljna črta v obliki zasledovalnih vozil, povezanih z nadzornim centrom teka v Avstriji. Zasledovalna vozila startajo 30 minut za tekači, nato pa hitrost počasi povečujejo.

Zasledovalna vozila, ki "lovijo" tekače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na uradnih tekih je proga vnaprej določena, tisti, ki tečejo sami, pa si začrtajo svojo. Za tekače z aplikacijo je zasledovalno vozilo virtualno, a prav tako 100-odstotno usklajeno s tistimi na uradnih tekih.

Najboljši je na koncu tisti, ki pred zasledovalnim vozilom beži najdlje.

Letošnji tek bo gostila Ljubljana, še vedno pa je na voljo tudi možnost teka z aplikacijo, kjer tečeš sam ali v družbi prijateljev, z drugimi tekači po vsem svetu pa si povezan preko spleta.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Wings for Life globalni tek je namenjen tekačem vseh stopenj, od začetnikov in zagnanih amaterjev do profesionalnih športnikov. Nekaterim je cilj premagati vsaj pet kilometrov, drugim preseči svoj stari osebni rekord s tega teka, tretjim pa boj za zmago. Vsi z udeležbo prispevajo za dober namen.

Stoodstoten izkupiček od startnin je namreč namenjen fundaciji Wings for Life, ki išče zdravilo za poškodbe hrbtenjače.

Med ambasadorji teka so številni znani ljudje, ki na tak ali drugačen način pomagajo navduševati druge, da se ideji pridružijo. Letos je med ambasadorji teka tudi televizijska voditeljica in članica glasbene skupine Bepop Tinkara Fortuna.