V Planetu Koper se 18. 5. ruši zid slabih navad

Oglasno sporočilo

Pred vrati je sobota, 18. 5., ko bo prvič na Obali svoja vrata odprl največji trgovec športne prehrane v Evropi. Ekskluzivno se v prenovljenem delu največjega nakupovalnega središča na Obali odpira najnovejša poslovalnica Polleo Sporta, v kateri bodo lahko prav vsi Primorci našli podporo za svoj aktivni in zdravi način življenja.

Polleo Sport, kot regionalni lider na področju športne suplementacije in fitnes opreme, daje dom najboljšim blagovnim znamkam na področju športne prehrane, športnih oblačil in obutve, bio izdelkov, fitnes in borilne opreme ter športnih ur. Pričakujejo vas svetovno priznane blagovne znamke, kot so Optimum Nutrition, MyProtein, Under Armour, Nike, Reebok, Zoe, Everlast, Garmin, Polar, Samsung, Fitbit, GoPro in Suunto. Ob edinstvenem konceptu, kjer boste za svoj način življenja našli popolnoma vse izdelke, ki jih potrebujete, in to na enem samem mestu, Polleo Sport s svojimi strokovno usposobljenimi ljudmi ponuja tudi izjemno visoko raven svetovanja, ne glede na to, kakšen je vaš cilj.

Manuela Velić - Planet Koper: "Ob prenovi našega največjega nakupovalnega središča na Obali smo želeli v ponudbo trgovin vnesti svežino ter vse, kar ljudje iščejo in potrebujejo. Zavedamo se, da so ljudje na Obali veliki privrženci športa in aktivnosti na prostem, zato smo jim želeli omogočiti dostop do najboljše blagovne znamke na področju zdravega in aktivnega življenjskega stila, ki v svojem asortimaju ponuja neverjetno širok izbor izdelkov za šport - od prehrane do fitnes opreme, oblačil, bio prehrane in ur! Prepričani smo, da bodo v Polleo Sportu našli svoj dom prav vsi navdušenci nad športom!"

Ekskluzivni popusti in akcije

V soboto bodo v novi poslovalnici imeli najboljše popuste in izdelke za vse ljudi, ki skrbijo za svoje zdravje in želijo živeti aktivno in kakovostno. Uživanje ob nakupovanju v Polleo Sportu se bo začelo ob 9. uri zjutraj z najboljšo "happy hour" akcijo do zdaj, ki omogoča kar 40-odstotni popust na superge, 20-odstotni popust na pametne ure in 20-odstotni popust na vse proteine! Happy hour se zaključi ob 11. uri, ves čas pa ga bodo spremljale hostese z degustacijo čokoladic, napitkov in s številnimi nagradami!

Od 11. ure naprej bo na voljo tudi kolo sreče, ki bo dodatno razvajalo vse obiskovalce!

Dvojno rušenje zidu slabih navad!

Tradicionalno se ob odprtju Polleo Sporta ruši zid slabih navad, saj predstavlja zmago nad slabimi navadami, ki jih ima vsak posameznik. Slabe navade predstavljajo vse od tega, da se ljudje premalo gibajo, preveč kadijo, pijejo gazirane pijače, preveč sedijo, pa do tega, da jedo preveč mastne hrane, sladkorja ipd. Porušen zid slabih navad pomeni, da lahko slabe navade premagamo skupaj!

Zid slabih navad so do zdaj rušile največje športne zvezde, kot so Ilka Štuhec in Guinessovi rekorderji Dunking Devils. Tokrat pa zid slabih navad rušita sestri Fabjan, ki sta prvi Slovenki, ki sta se uvrstili na turnir svetovne lige v odbojki na mivki!

Uradni del odprtja se začne ob 15.45 z zborom ambasadorjev znamke in medijev, med katerimi bodo prisotni Ana Klašnja, Ines Erbus, Patricia Pangeršič, favoriti oddaje Fittest Family Street Brothers, Franko Bajc, Dora Markun, Nina Nikky, Edo Murić in številni drugi. Pod voditeljsko palico Uroša Bitenca se bo odvil celoten program od nastopa Ines Erbus, nagradnih iger, plesnega nastopa, Street Workouta do rušenja zidu slabih navad!

Ves dan pa vas bo zabavala glasba izpod rok didžeja, degustacije, 15-odstotni popust na celoten asortima, 30-odstotni celodnevni popust na superge ter kupon za popust pri naslednjem nakupu!

Fabjan Sisters: "Veseliva se odprtja nove poslovalnice Polleo Sport in sva prepričani, da bo tudi primorski del Slovenije navdušen nad pestro in kakovostno ponudbo. Na Obali sva preživeli res veliko časa zaradi treningov odbojke na mivki, tako da je nama ta del Slovenije domač in res pri srcu. V čast nama je, da lahko rušiva zid slabih navad v prvi poslovalnici Polleo Sport na Primorskem."

Naročnik oglasnega sporočila je Polleo Sport.