V okviru projekta Laško Bivak za bele vrhove iz hribov v manj kot štirih mesecih odstranili 117 tisoč praznih pločevink

Pivovarna Laško Union in Planinska zveza Slovenije v sodelovanju s Slopakom s ponosom naznanjata, da sta s pomočjo skupnosti v letošnjih poletnih mesecih v sklopu projekta Laško Bivak za bele vrhove zbrali 117 tisoč praznih pločevink. Zbrani aluminij v obsegu dveh ton bo v letu 2025 služil izdelavi in postavitvi dveh bivakov, ki bosta v prihodnosti nudila trajnostno zavetje ljubiteljem slovenskih gora.

Nosilci projekta so tekom poletja pohodnike in obiskovalce gora spodbujali k odlaganju odpadnih pločevink v posebej označene zabojnike na 14 lokacijah najfrekventnejših gorskih sestopov po Sloveniji. Izjemen odziv dokazuje, da lahko majhna in dosledna dejanja vodijo do znatnih vplivov na okolje, saj bo vsaka zbrana odpadna in reciklirana pločevinka postala del nečesa večjega – novega bivaka.

"V našem podjetju odgovornost do skupnosti in okolja izkazujemo z izvajanjem trajnostne strategije Varimo boljši svet, katere pomemben del predstavljata ohranjanje okolja in trajnostno ravnanje z odpadki in stranskimi proizvodi po načelu krožnosti. Zavezali smo se, da do leta 2040 postanemo v celoti ogljično nevtralni, zato prioritetno uvajamo projekte za znižanje emisij ogljikovega dioksida na področju okolja," poudarja Tanja Subotić Levanič, direktorica Korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union.

"Navdušeni in ponosni smo, da smo s podporo skupnosti in partnerjev zbrali dve toni aluminija. Izjemen rezultat govori o uspešnosti iniciative," pravi Urban Kramberger, vodja blagovne skupine Laško, in dodaja: "Ko se približujemo 200-letnici pivovarstva v Laškem, ta izjemna količina zbranih pločevink odraža pomembnost ohranitve pristnosti Zlatorogovega kraljestva še naslednjih 200 let."

"V družbi Slopak smo s ponosom kot partner pristopili k projektu Pivovarne Laško Union, ki je namenjen ohranjanju naših prelepih gora, da te ostanejo čiste in nedotaknjene. Naša zavezanost temu cilju je že zakoreninjena v naših preteklih prizadevanjih, kjer smo tudi sami vodili ozaveščevalni projekt z namenom ohraniti slovenske gore brez odpadkov," pojasnjuje Franci Turk, direktor družbe Slopak, ki si želi, da bi celotna skupnost ohranjala zavezo in še naprej pravilno ločevala odpadno embalažo za še bolj zeleno prihodnost.

Okolju prijazna pobuda pa ni zgolj izraz strasti do ohranjanja Zlatorogovega kraljestva, temveč tudi napredna trajnostna praksa. Z uspešnim zaključkom zbiranja pločevink projekt prehaja v naslednjo fazo, v kateri bo aluminij predelan in preoblikovan v materiale za bivake. V oktobru bo Slopak pričel pripravo zbranega aluminija iz odpadnih pločevink, novembra bo družba Talum izvedla taljenje aluminija v surovino, od decembra do februarja pa bosta v okviru podjetja Impol sledila oblikovanje in razrez aluminijastih komponent. Od marca do junija prihodnje leto bo družba KOV poskrbela za končno zasnovo in montažo novih bivakov, čemur bo v septembru sledila postavitev prvega bivaka (iz odpadnih in recikliranih pločevink) v slovenskih gorah, v mesecih, ki bodo sledili, pa tudi drugega.

Projekt je del širše iniciative, ki je bila prvič naznanjena na dan Zemlje, 22. aprila 2024, in se bo nadaljevala tudi v naslednjem letu. Vrhunec projekta, ki ga predstavlja postavitev bivakov, bo sovpadel s praznovanjem 200-letnice pivovarstva v Laškem, novi bivaki pa bodo predstavljali trajni simbol zavezanosti znamke ohranjanju gorskih habitatov, trajnostnemu razvoju in partnerskemu sodelovanju.



