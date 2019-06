Trinajstica v znamenju državnih rekordov in tujcev. Tudi na zmagovalnem odru. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mitja Krevs in Neja Kršinar sta nova državna rekorderja v teku na 10 kilometrov.

Mitja Krevs in Neja Kršinar sta nova državna rekorderja v teku na 10 kilometrov.

Čeprav se nekateri izogibajo trinajstici, češ da prinaša nesrečo, pa na rekreativni tekaški prireditvi Nočna 10ka na Bledu s tem niso imeli nobenih težav. Še več, 13. izvedba nočnega teka okrog Blejskega jezera se bo v spomin zapisala kot tekaška prireditev, na kateri smo v Sloveniji dobili prva uradna državna rekorderja v teku na 10 kilometrov. To sta atleta Mitja Krevs , ki je s časom 31:51 že tretjič zmagal na Nočni 10ki, in Neja Kršinar , ki je s časom 37:47 osvojila drugo mesto – zaostala je za Novozelandko Hannah Oldroyd, ki je slavila s časom 36:44. Športno-zabavne prireditve so se udeležili tekači iz kar 25 držav.

Organizator, društvo Vitezi dobrega teka, je z ugotovitvijo, da v Sloveniji sploh nimamo uradno zabeleženega državnega rekorda v teku na 10 kilometrov, na štart blejske Nočne 10ke, na kateri tekači zgolj v soju zvezd in pogledom na veličastno osvetljeni blejski grad in otok obkrožijo Blejsko jezero, pripeljal najmočnejšo zasedbo do zdaj.

Državni rekord in zmago na desetki so tako lovili aktualni državni prvak v teku na 21 kilometrov Janez Mulej, aktualni državni prvak v teku na 10.000 metrov (na stezi) Matej Šturm, Mitja Krevs, v preteklosti že državni prvak v več kategorijah, med drugim tudi v maratonu, pa Primož Porenta, med drugim tudi član zmagovalne ekipe na letošnjem teku trojk (29 kilometrov), in še bi lahko naštevali.

Na štartu 13. izvedbe Nočne 10ke je stalo 1.128 tekačev in 1.060 tekačic.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Žal se z njimi ni mogel pomeriti olimpijec Primož Kobe, s časom 30:21 še vedno rekorder blejske proge (leta 2012, ko je proga potekala v nasprotni smeri kot danes, ko tekači štartajo na Blejski promenadi in tečejo proti Ribnemu), saj je tekmo preventivno, da bi se izognil novim težavam s peto, ki jih je začutil v tem tednu, raje izpustil, jo je pa spremljal iz avtomobila z uradnim časom, ki vozi tik pred vodilnimi tekači.

Tekmo je zaradi verodostojnosti dosežka spremljal tudi sodnik Atletske zveze Slovenije, novost pa je bila tudi kontrola dopinga, ki sta jo morala opraviti nova državna rekorderja.

Poglejte, kako je Mitja Krevs na Bledu pritekel do državnega rekorda v cestnem teku na 10 kilometrov:

Kaj sta po tekmi povedala državna rekorderja v teku na 10 kilometrov? Nova državna rekorderja, ki sta za rekordni znamki prejela bon v vrednosti 500 evrov, sta bila s prikazanim zadovoljna. Še posebej Krevs, ki se je še do aprila spopadal z zdravstvenimi težavami. Te so spremljale bolečine, a so ostale brez diagnoze. Dva meseca je preživel brez enega samega pretečenega kilometra. Vodilna trojka na Nočni 10ki: Mitja Krevs, Avstralec Samuel Toll, ki je zasedel tretje mesto, in Matej Šturm. Foto: Anže Petkovšek/Sportida "Šele aprila sem začel trenirati in najprej nisem bil sposoben odteči niti treh kilometrov v kosu," je razlagal v cilju. "Za mano so šele tri tekme (pred dvema tednoma je zmagal tudi na Teku štirih mostov v Škofji Loki), ki jih izkoriščam za trening, saj mi teh zagotovo primanjkuje. Upam na vse najboljše v nadaljevanju sezone. Verjamem, da bodo rezultati vidni že jeseni, ko bom tekel na rezultat. Za zdaj se še nisem odločil, na kaj se bom osredotočil, najbolj pomembno je, da ostanem zdrav. Danes se sicer nisem najbolje počutil, tako da imam še nekaj rezerve. V prvem delu sta mi dobro sledila Matej Šturm in avstralski tekač, ki ga ne poznam, v drugi polovici pa se je začela ustvarjati razlika. Vesel sem, da se je z današnjo tekmo tudi v Sloveniji začelo uradno merjenje rekorda na 10 kilometrov. Letvica je postavljena, verjamem pa, da bo šla precej hitro navzgor." Tudi lastnica prvega slovenskega državnega rekorda v teku na 10 kilometrov, sicer tudi aktualna državna prvakinja v teku na 10.000 metrov (na stezi), ki se je pred kratkim prav tako ubadala z zdravstvenimi tegobami, Neja Kršinar je bila zadovoljna s prikazanim. Neja Kršinar teče proti državnemu rekordu ... Foto: Sportida



"Nočne 10ke se vedno rada udeležim, tukaj je vedno prijetno, ne skrivam pa, da pridem tudi zaradi blejskih kremšnit (vsak tekač dobi kremno rezino, op. p.). Ne, resno, sladic sicer ne jem, ker jih ne maram, kremna rezina pa mi vedno tekne," je razkrila atletinja, ki bo letošnjo jesen na Ljubljanskem maratonu nastopila na polmaratonski razdalji, konec leta pa bo svojo pripravljenost preizkusila tudi na maratonu. O lokaciji še razmišlja.

Janez Mihovec je bil najhitrejši med bosimi tekači. 10 kilometrov je premagal v času 38:38.

Nočna 10ka je posebna tudi zaradi obračuna bosonogih tekačev. Tokrat sta bila v tej disciplini najhitrejša Janez Mihovec (38:38) v moški in Jerneja Mihevc (48:16) v ženski konkurenci.

Poiščite se v fotogaleriji z Nočne 10ke (foto: Peter Podobnik/Sportida in Anže Petkovšek/Sportida)

Udeleženci iz kar 25 držav

Na 13. Nočno 10ko, ki je letos prvič potekala v junijskem terminu, na žalost nekaterih prav na isti dan kot Soča Outdoor festival v Tolminu, kar je marsikomu preprečilo nastop na obeh tekmovanjih, je bilo prijavljenih skoraj 3.000 tekačev, štartalo pa jih je nekaj manj – 1.128 moških in 1.060 deklet, skupno 2.188, in to iz kar 25 držav.

Foto: Sportida

Ponosni na to, da so omogočili prvi državni rekord v teku na 10 kilometrov

Igor Zonik, poleg Marka Robleka eden glavnih mož v kolesju organizacijskega ustroja blejske Nočne 10ke, je bil s potekom tekmovanja zadovoljen.

"Zelo nas veseli, da smo postavili nova državna rekorda v ženski in moški kategoriji v cestnih tekih na 10 kilometrov in da bo Nočna 10ka v zgodovino zapisana kot prizorišče prvega slovenskega državna rekorda v tej disciplini. Obljubljamo, da bomo tudi za 14. Nočno 10ko pripravili nekaj posebnega," je napovedal.

Otroci v družbi Mišmaševe in kremnih rezin

Že v popoldanskih urah so se tekači pomerili na rekreativnem Ozarinem teku na 1.200 metrov, dve uri pred štartom Nočne 10ke pa so v družbi vrhunske atletinje Maruše Mišmaš tekli tudi otroci.

Najmlajšim se je pridružila tudi atletinja Maruša Mišmaš.

Foto: Anže Petkovšek/Sportida

Tudi tokrat je bilo poskrbljeno za varstvo otrok, kar pomeni, da so njihovi starši, če so to želeli, lahko brezskrbno udeležili nočnega dela tekmovanja, vsi udeleženci pa so bili nagrajeni s kremno rezino.

Na Bledu brez tega pač ne gre. Tudi brez skupine Joške v'n ne.

Zaslužena zabava s skupino Joške v'n. Foto: Sportida