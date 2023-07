Tekaški izziv, ki ga ne smete zamuditi

Oglasno sporočilo

Foto: Sportida

Na Triglav teku boste zagotovo našli tekaški izziv po svoji meri. Izkušene tekače čakata polmaraton na 21 kilometrov in tek na 10 kilometrov, ljubitelje krajših prog pa tek na 5 kilometrov ali štafetni tek trojk 3 x 3,4 kilometra.

Za živahnost bosta poskrbela družinski tek in otroški tek Kuža Pazi. Zahtevnost tras Triglav teka lahko preverite na spletni strani dogodka.

Foto: Sportida

Zakaj je Triglav tek tako poseben?

Veliko je tekaških preizkušenj, a le Triglav tek odpira vrata v osrčje protokolarnega parka Brdo pri Kranju, ki očara s svojo kulturno in naravno dediščino. Ne čaka vas vroč asfalt po mestnih ulicah ali – nasprotno – gorski tek, pač pa tekaške steze po neokrnjeni naravi, med travniki in jezeri.

Kako je bilo lani in kdo je bil z nami? Oglejte si video in fotoutrinke.

Vsak korak šteje in z udeležbo na Triglav teku boste letos podprli društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki mu bo Zavarovalnica Triglav izročila deset tisoč evrov. Do zdaj je na dogodku donirala že skoraj 159 tisoč evrov. S Triglav tekom, ki prispeva tudi k uresničevanju ciljev Zavarujmo prihodnost, zavarovalnica spodbuja zdrav življenjski slog, pri čemer ji pomagajo slovenski vrhunski športniki – ambasadorji Triglav teka. Med drugimi bodo letos na dogodku Anamarija Lampič, Cene Prevc in Nika Križnar.

Foto: Sportida

Prijave na Triglav tek so odprte do vključno 3. septembra, do 18. avgusta je prijavnina ugodnejša. Prijavite se še danes, od 1. avgusta pa tecite povezani v Triglav tek klubu na Stravi, sledite izzivom in se potegujte za nagrade.

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.