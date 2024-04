Tekaški copati s tradicijo: preverjena klasika za sodobne tekače

Foto: Intersport

Na policah pa vsako leto najdemo tudi nekaj modelov tekaških copat, ki so z rednimi izboljšavami in prilagoditvami prestali preizkus časa. Gre za legendarne modele, ki so se skozi leta prilagajali novim trendom in tehnologijam, hkrati pa so ohranili ključne lastnosti, zaradi katerih so bili priljubljeni že od začetka.

Zakaj določeni modeli tekaških copat nikoli ne gredo iz mode?

Obstaja več razlogov, da posegamo po novejših različicah tekaških copat, v kakršnih so tekli naši starši ali celo stari starši. Nekateri od teh so:

Preverjena zasnova: V teh modelih tekaških copat so tekle cele generacije, kar pomeni, da so bili temeljito testirani in izpopolnjeni ter imajo udobno, trpežno zasnovo. Uporaba najnovejših tehnologij: Čeprav se ti modeli ponašajo s klasično zasnovo, so v njih uporabljene najnovejše tehnologije in materiali, ki jih pričakujemo sodobni tekači. Obljuba, ki dela dolg: Ker imamo z določenim modelom že izkušnje, vemo, kakšno tekaško izkušnjo pričakovati.

Spoznajte legende tekaške obutve

Tekaški copat, namenjen predvsem tekačem s prekomerno pronacijo in tistim, ki imate pri teku radi dodatno podporo, je postal sinonim za stabilnost in udobje. Sloviti Gel-Kayano je poimenovan po japonskem mestu, ki je znano po čudovitih jezerih. Leta 2008 je Haile Gebrselassie z njim osvojil olimpijsko zlato v maratonu. Javnosti so ga prvič predstavili leta 1993, danes pa je na voljo že v svoji 30. različici.

Lahek in hiter tekaški copat, ustvarjen za osvajanje vseh vrst lovorik, je bil v svoji prvi izdaji na voljo leta 2008. Namenjen je hitrim tekačem, ki iščejo enostaven, minimalističen copat. Legendarni Boston, ki slovi predvsem po svoji odzivnosti, je danes na voljo že v svoji 12. različici.

Ta kultni tekaški copat, ki je znan po svoji vsestranskosti, udobju in odzivnosti, je na prodajnih policah vse od leta 1983. Gre za enega najbolj priljubljenih modelov tekaške obutve na svetu, uporabljajo pa ga vsi – od začetnikov do profesionalcev. Danes je na voljo že v svoji 40. različici.

Od svoje prve izdaje leta 1997 se je v tekaški skupnosti uveljavil kot copat z izjemnim blaženjem in stabilnostjo, mehkim prenosom teže s pete na prste ter odlično vrnitvijo energije. Leta 2003 je Angležinja Paula Radcliffe na londonskem maratonu z njim dosegla ženski rekord, ki je bil premagan šele petnajst let kasneje. Sloviti Wave Rider je te dni naprodaj že v svoji 27. različici.

Adrenaline s svojo stabilnostjo in blaženjem že od leta 1996 omogoča brezskrbno uživanje v teku. Trenutno je na voljo 23. različica tega priljubljenega tekaškega copata, zasnovanega za tekače s pronacijo, ki iščejo udoben in stabilen copat za dolge teke. Leta 2007 je tekač Ryan Hall v 15. izdaji copata postavil ameriški rekord v maratonu.

S svojim izjemnim blaženjem in udobnim prileganjem lahko ta tekaški copat, ki so ga prvič predstavili leta 1981, pomaga premagati vse razdalje. Priljubljeni model, v 17. izdaji katerega je leta 2014 Meb Keflezighi osvojil bostonski maraton, je zdaj na razpolago že v 21. različici.

Tekaški copati z dolgo tradicijo so odlična izbira za tekače, ki iščete udobno, trpežno in zanesljivo obutev. Oglejte si celotno ponudbo tekaških copat v spletni trgovini INTERSPORT, kjer boste zagotovo našli model, ki bo ustrezal vašim potrebam.

