Tek je moje življenje #legenda

Dušan Mravlje, rojen leta 1953, je slovenski ultramaratonski tekač, ki je dosegel več kot 60 zmag na ultramaratonih. Pretekel je tri celine - ZDA, Avstralijo in Evropo -, skupaj v življenju pa več kot 300 tisoč kilometrov. Med drugim je leta 1986, ko je zmagal na znamenitem 254 kilometrov dolgem teku Cagliari-Sasari v Italiji, izboljšal rekord proge za kar štiri ure.

Na začetku tekaške sezone smo v seriji kratkih sporočilnih filmov v okviru kampanje #NALEGENDE z Dušanom posneli kratek osebnoizpovedni film, v katerem z gledalci deli svoje razmišljanje in življenjsko filozofijo: "V življenju sem pretekel že prek 300 tisoč kilometrov. Tek je moje življenje, življenje pa je tek na dolge proge. Svoje izkušnje sem prav gotovo prenesel tudi na mojo hčer Nežo. Verjetno si res legenda, če v življenju pretečeš 300 tisoč kilometrov. Ampak zame je legenda vsakdo, ki vstane s kavča in začne teči."

V videu se mu je pridružila tudi njegova hčer Neža, prav tako ultramaratonska tekačica: "S tekom sem se začela ukvarjati popolnoma spontano, vendar me je takoj zasvojil, tako da sem ugotovila, da imamo tek doma v krvi. Najlepše je zjutraj vstati in začeti dan s tekom."

Začetek tekaške sezone je torej pravi čas, da vsi vstanemo s kavča in začnemo teči ter postanemo legende.

