So vaši pohodni čevlji pripravljeni na novo sezono?

Oglasno sporočilo

Prihaja obdobje lepega vremena in s tem tudi nova pohodniška sezona. V tem času moramo preveriti, ali naši pohodni čevlji še vedno služijo svojemu namenu. Če so obrabljeni, si v Hervisu lahko zagotovite nov par kakovostne pohodniške obutve.

Pohodniška sezona se začenja! So vaši pohodni čevlji še primerni in pripravljeni na novo sezono? Pred začetkom nove sezone moramo preveriti, ali so naši čevlji še vedno dovolj dobri, preden se odpravimo na daljše pohode. Ni hujšega, kot da nam odpadel podplat ali strgan čevelj uniči lep dan v hribih.

Če občutimo bolečine v stopalih ali pohode pogosto zaključimo z ožuljenimi nogami, bi bilo dobro razmisliti o novih pohodnih čevljih, saj so stari najbrž že preveč obrabljeni. Prav tako moramo preveriti obrabo podplata.

Pohodni čevlji so izredno pomemben del pohodniške opreme.

Začetni pohodi v novi sezoni naj bodo lahke pohodne poti, saj tako lahko preverimo našo pohodniško obutev in seveda tudi telesno pripravljenost. Če menite, da vam čevlji ne služijo več, se odpravite v Hervis in preverite ponudbo, v kateri so na voljo moški in ženski pohodni čevlji.

Šest znakov, da morate zamenjati pohodne čevlje

Kot je bilo že omenjeno, se na začetku sezone odpravite na lahek in kratek pohod. Če opazite enega ali več spodaj omenjenih znakov, je čas, da zamenjate pohodne čevlje.

1. Obrabljene ali ponošene vezalke so eden najzgodnejših znakov, da se življenjska doba vaših pohodnih čevljev bliža koncu. Trenje pri zategovanju in popuščanju vezalk jih bo namreč sčasoma obrabilo. Obrabljene vezalke so zanesljiv znak, da bi se morali odločiti za nakup novega para.

2. Razpokan vmesni podplat ali vidne kompresijske linije v vmesnem podplatu so nedvomno znak, da je treba vaše pohodne čevlje upokojiti. Tak vmesni podplat namreč več ne zagotavlja oblazinjenja ali opore, ki jo potrebujete za daljši udoben pohod.

3. Podobno kot obrabljene vezalke so tudi ohlapna očesca znak obrabe, ki ga je mogoče preprosto opaziti. Če so očesca na vaših čevljih ohlapna, vezalk ne boste mogli pravilno zavezati, kar bo zmanjšalo udobje in podporo na poti.

Pohodni čevlji omogočajo podporo in udobje med hojo.

4. Če so vložki in/ali opora za gležnje obrabljeni, zagotovo potrebujete nov par pohodnih čevljev. Preverite, ali je vaš vložek razpokan in ali se vaša opora za gleženj ohlapno prilega. To boste občutili tudi na pohodih, saj bodo ti postali neprijetni in boleči.

5. Obrabljena tekalna plast na podplatih vaših pohodnih čevljev je znak, da jih morate zamenjati. Obrabljena tekalna plast podplata je lahko nevarna, saj boste izgubili oprijem, potreben, da ostanete pokonci na vseh terenih.

6. Če občutite nelagodje oz. se počutite drugače kot takrat, ko so bili vaši pohodni čevlji novi, je čas za zamenjavo. Žulji, boleče noge, bolečine v sklepih in hrbtu ter "vroče točke" so znaki, da so vaši čevlji preveč obrabljeni, da bi se lahko lotili naslednje poti. Čeprav je to šele točka šest na našem seznamu znakov, pa je zagotovo razlog številka ena, zakaj bi morali zamenjati pohodne čevlje.

Hiter preizkus, s katerim lahko preverite, ali je treba pohodne čevlje zamenjati ali ne "Preizkus stiskanja" je hiter preizkus, ki ga lahko opravite na svojih pohodnih čevljih, da ugotovite, ali jih je treba zamenjati. Gre za zelo preprost postopek, samo sledite preprostim navodilom v dveh korakih, navedenih spodaj. 1. S palcem pritisnite navzgor ob zunanji podplat čevlja. Pritisnite dovolj močno, da simulirate upogibanje in stiskanje, ki bi ju čevelj utrpel med hojo po poti. 2. Med pritiskanjem si oglejte vmesni podplat in preverite, ali so na njem razpoke ali močne kompresijske linije. Če ima vmesni podplat majhne, fine linije ali gube, je dobre oblike in lahko še vedno zagotavlja podporo med hojo. Če opazite razpoke, veliko močnih kompresijskih linij ali kompresije sploh ni, pa vaš vmesni podplat ne more več zagotavljati podpore in blaženja udarcev, ki ju potrebujete za udobno hojo po poti.

Splošne smernice za zamenjavo pohodniške obutve

Kakovostni pohodni čevlji imajo običajno življenjsko dobo od 800 do 1.600 kilometrov. Da, to je velik razpon, vendar je skupna kilometrina, ki jo lahko prenesejo vaši pohodni čevlji, odvisna od nekaj dejavnikov, ki se lahko med pohodniki zelo razlikujejo:

vaše teže,

pohodniškega terena, po katerem najpogosteje hodite,

vrste čevljev in nege ali vzdrževanja.

Težji pohodniki bodo opazili hitrejšo obrabo čevljev, prav tako pohodniki z veliko prehojenimi kilometri, ki svojih čevljev po izletu ne vzdržujejo pravilno. Veliko razliko naredi tudi znamka ali vrsta pohodnih čevljev. Kilimanjaro, Alpina, Salomon, Columbia, Merrell, Salewa in La Sportiva so nekatere od najboljših in najzanesljivejših blagovnih znamk pohodnih čevljev.

Po moške, ženske in otroške pohodne čevlje v Hervis Vse omenjene znamke lahko po neprekosljivih cenah najdete v Hervisovih poslovalnicah, kjer vam bodo izkušeni svetovalci pomagali izbrati popoln par pohodniške obutve. Nikakor ni priporočljivo izbrati poceni čevljev slabe kakovosti, saj bo hoja v neprimernem čevlju izjemno neprijetna in nezdrava za vaše noge. Le kaj je lahko slabše od premočenih stopal v nekakovostnih čevljih sredi dolgega pohoda?

Naročnik oglasnega sporočila je HERVIS D.O.O.