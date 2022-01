Se še držite novoletnih zaobljub?

Oglasno sporočilo

Prazniki so mimo, prav tako novoletne zaobljube. Te so najpogosteje povezane z bolj zdravim načinom življenja, ki poleg redne prehrane vključuje tudi telovadbo. Vse to je super in pohvalno, a kaj, ko po mesecu ali dveh začne začetna vnema popuščati in večina se nas spet vrne na stare tire.

Fitnesi in telovadnice po novem letu tradicionalno pokajo po šivih, kar ugotavlja tudi Žan Rozman, lastnik enega največjih fitnesov na Koroškem, Megafit fitnes centra v Slovenj Gradcu.

"Po novem letu se k nam včlani največ ljudi. Na vadbe prihajajo tudi tisti, ki jih že kar nekaj časa ni bilo. Vzrok za to so seveda novoletne zaobljube o tem, da bomo zdaj začeli živeti bolj zdravo," in dodaja, "da se ljudje obremenjujejo s tem, kaj in koliko so pojedli med prazniki." "Resnica je takšna, da ni tako pomembno, kaj smo vnesli vase in koliko smo bili aktivni tistih 14 dni med prazniki, pomembnih je preostalih 50 tednov."

Težava z novoletnimi zaobljubami je ta, da smo prvih nekaj tednov res zagnani, nato pa motivacija upade. "Razlog za to so nerealni cilji, ki si jih ljudje zastavijo. Ko jih v določenem časovnem obdobju ne dosežejo, preprosto odnehajo. Žal pa je za dosego rezultata običajno potrebno več kot samo nekaj tednov," pravi Žan.

Fitnes center Megafit Slovenj Gradec

Kar 88 odstotkov ljudi ne izpolni novoletnih zaobljub

Skoraj vsak drugi človek v novo leto vstopi z zaobljubami, a statistika kaže, da kar 88 odstotkov ljudi nanje pozabi po zgolj dveh tednih! Zakaj? Ker si ne verjamejo. Psiholog z Univerze Bristol namreč ugotavlja, da le polovica vseh dejansko verjame, da bo dosegla zastavljeni cilj.

Med zaobljubami se najpogosteje znajdejo učenje nečesa novega, manj cigaret in alkohola, več gibanja, bolj zdrava prehrana … In prav pri teh vam lahko pomaga le vnaprejšnje načrtovanje. Kako?

Kako zadržati motivacijo in vztrajati?

Če ste si tudi vi zadali, da želite letos izgubiti nekaj kilogramov, ki ste jih pridelali v nekem času, in se več gibati ter bolj zdravo jesti, potem si najprej zastavite cilje. A pozor – naj bodo realni. Če bodo previsoki, potem ste bitko tako ali drugače že izgubili. Težko je namreč, da bi naenkrat uresničili veliko ciljev in bi jih bili sposobni dolgoročno držati.

Študije kažejo, da če vnesemo tri spremembe, imamo manj kot 10 odstotkov možnosti, da se jih bomo dolgoročno držali! Zato se držite načela – manj je več! Zaobljub se lotevajte postopoma, korak za korakom. Predvsem pa načrtujte vnaprej. To velja tako za vadbo kot tudi za prehrano. Posvetujte se s kakšnim nutricionistom, ki jih je v fitnes centrih zagotovo veliko, in si naredite jedilnik za vsak dan posebej. Nato živila poiščite v Eurospinovem katalogu Slovenija in se v trgovino odpravite z listkom, da boste kupili res samo tisto, kar potrebujete.

Zagotovo bo prišel kakšen dan, ko boste brez volje. Takrat, predlaga Žan Rozman, lastnik Megafit fitnes centra Slovenj Gradec, "zamenjajte okolje, namesto na vadbo ali v fitnes se odpravite na sprehod. Počnite nekaj drugega, a vseeno bodite aktivni, da konec dneva ne boste imeli občutka, da zase niste naredili nič".

Še nekaj trikov

Za vas imamo na zalogi še nekaj trikov, da boste pri novoletnih zaobljubah vztrajali več kot le dva tedna. Trenirajte v paru. Poiščite še "fitnes« prijatelja", s katerim se boste na vadbe odpravljali skupaj. Takrat, ko ne boste imeli volje, jo bo morda imel ravno on, in obratno. Izberite aktivnosti, ki so vam všeč. Zdravega načina življenja ne začenjajte s tekom, če ga ne marate. Poiščite si aktivnost, ki vam je pri srcu, in vse bo takoj lažje. Pojdite korak za korakom, zastavite si realne cilje. Če cilji ne bodo previsoki, jih boste prej in lažje dosegli ter tako motivacijo še povečali.

Sicer pa, če ste motivacijo obdržali tudi po drugem petku v januarju, ki načeloma velja za "Quitters day", potem vam bo zagotovo uspelo. Samo verjemite vase!

Naročnik oglasnega sporočila je Adeo, Laura Rozman s. p.