S fitness leaderjem slabe navade ostajajo v 2018!

Oglasno sporočilo

Pred nami je sobota, 8. 12., še en adventni konec tedna, ki bo tokrat obarvan zdravo in aktivno. Levja skupnost, ki jo okrog sebe združuje Polleo Sport, se že neizmerno veseli in pričakuje veliko odprtje že tretje poslovalnice letos.

Najnižje cene v Evropi in enkratna priložnost

Vrata najnovejše poslovalnice v Ljubljani se bodo uradno odprla 8. 12. ob 8. uri s tradicionalno akcijo Happy Hour, ki tokrat ponuja kar 20-odstotni popust na vse športne ure znamk Garmin, Polar, Samsung, Suunto in Fitbit ter 30-odstotni popust na fitness in borilno opremo. Traja do 10. ure.

Ob koncu akcije Happy Hour se začenja nagradna igra Kolo sreče, v kateri bodo lahko sodelovali prav vsi, ki bodo v poslovalnici opravili nakup nad 20 evrov. Ob zanimivem dogajanju bo od 11. ure med nastopi plesalcev ter v ritmih DJ-ja in pod voditeljsko taktirko Uroša Bitenca potekala tudi nagradna igra S Polleo Sportom treniraj & profitiraj, v kateri se z vsako ponovitvijo določene vaje osvaoji kar dva evra. Neomejene možnosti, s katerimi si lahko prislužite darilne bone za nakup v Polleo Sportu.

Napetost se bo stopnjevala vse do 12. ure, ko bo neverjeten duo F&B Acrobatics, ki je že večkrat dokazal svoje nadčloveške sposobnosti, zrušil Zid slabih navad, ki tradicionalno simbolizira vse slabe navade, ki jih imamo ljudje.

F&B Acrobatics: "Vrhunsko je, da bova lahko naše sodelovanje obeležila z rušenjem Zidu slabih navad. Sodelovala sva že na predhodnih otvoritvah Polleo Sporta in res vedno je bilo neizmerno zabavno, sproščeno in neverjetna gneča! Vedno so nama govorili naj ne greva z glavo skozi z zid, a sedaj sva počaščena, da imava tokrat prav midva to priložnost!"

Z vrhunskim konceptom nad slabe navade

Edinstven koncept, ki se je v tem letu že dodobra razširil in vam omogoča, da na enem samem mestu najdete prav vse izdelke za svoj aktiven življenjski slog. Ne glede na svoje cilje vse, kar potrebujete, najdete v trgovini Polleo Sport. Ob podpori in svetovanju izobraženih svetovalcev boste zlahka izbrali primerne izdelke zase in si olajšali pot do srečnejšega življenja.

Mis Športa Slovenije 2018 Dora Markun: "Izredno sem srečna, da lahko svoje prepričanje in vrednote delim z najboljšimi na trgu. Navdušil me je njihov koncept, saj lahko v eni sami trgovini nakupite vse izdelke za šport. Od športne ure za slednje svojemu napredku, najprimernejše obutve in oblačil za aktivnost do seveda najkakovostnejše športne prehrane, ki je ključnega pomena za rezultate, in vse bio in super hrane."

Naročnik oglasnega sporočila je Polleo Sport d.o.o.