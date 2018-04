Rovan novi predsednik Planinske zveze Slovenije

Na redni letni in volilni skupščini Planinske zveze Slovenije v Šoštanju je na čelu slovenskih planincev dosedanjega predsednika Bojana Rotovnika nasledil Jože Rovan. Kot gorski stražar, planinski vodnik, markacist in turno-kolesarski vodnik je že desetletja vpet v delo planinske in je vodenje PZS prevzel ob veliki podpori delegatov.

Novi predsednik PZS Jože Rovan: Čaka nas obilo dela, kar glede na to, da smo večinoma zaposleni in je delo v organih PZS naša prostovoljna dejavnost, nikakor ne bo lahko. Foto: Manca Čujež

Podpredsedniki v mandatnem obdobju 2018-2022 bodo Miro Eržen, Roman Ponebšek, Irena Mrak in Martin Šolar.

Na volilni skupščini PZS v Šoštanju se je zbralo 145 delegatov planinskih društev (sklepčnost je bila 50-odstotna), ki so s skorajšnjo večino podprli edinega kandidata za predsednika PZS v mandatnem obdobju 2018-2022. Univerzitetni diplomirani ekonomist Jože Rovan, dr. informacijsko-upravljavskih znanosti, je zaposlen kot profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Član PD Ljubljana-Matica je že desetletja dejavno vpet v planinsko organizacijo - njegov prvi strokovni naziv je bil gorski stražar, ki ga je nadgradil kot planinski vodnik, markacist, inštruktor markacist in turnokolesarski vodnik. Bil je podpredsednik PD Ljubljana-Matica, že prej pa načelnik mladinskega in markacijskega odseka. Tri desetletja je vodil tehnično skupino markacistov PZS, bil je urednik katastra planinskih poti in namestnik načelnika Komisije za planinske poti PZS.

Novo vodstvo Planinske zveze Slovenije - Roman Ponebšek Martin Šolar Irena Mrak Jože Rovan Miro Eržen in Matej Planko. Foto: Manca Čujež

"Planinska zveza Slovenije je v zadnjem obdobju naredila pomembne korake v smeri sodobnega e-poslovanja s poslovnimi partnerji in planinskimi društvi ter učinkovitega marketinga v Planinski založbi, z novimi poslovnimi prostori pa je delovna skupnost dobila bistveno boljše pogoje za delo. V novem vodstvu si bomo ob izkazani podpori predsednikov planinskih društev prizadevali za nadaljnje usklajene korake pri doseganju zastavljenih nalog. Čaka nas obilo dela, kar glede na to, da smo večinoma zaposleni in je delo v organih PZS naša prostovoljna dejavnost, nikakor ne bo lahko. Upam, da bomo upravičili izkazano zaupanje," je ob izvolitvi povedal Jože Rovan.