Nasveti, kako se obvarovati pred najhujšim v gorah #video

V visokogorju v teh dneh preži tudi nevarnost plazov. Na udaru so predvsem smučarji, ki zapuščajo urejene proge, in pohodniki. Izpostavljena so predvsem strma pobočja, zlasti mesta z napihanim snegom. V sredo je v Kamniških Alpah planinko odnesel snežni plaz, a je ostala nepoškodovana.