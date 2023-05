Praznovanje jubilejne Fit akademije 10 se začne, ko dosežeš svoj cilj

Oglasno sporočilo

Doseži svoje cilje s Fit Akademijo, ki je že več kot 50 tisoč osebam pomagala izboljšati življenje, spremeniti postavo in prehranske navade. Predpoletna različica Fit Akademije velja za eno izmed najbolj priljubljenih. To je namreč tista zadnja priložnost, da še pred poletjem narediš nekaj za svoje telo in boljše počutje ter pridobiš večjo samozavest.

Foto: Fit Akademija

Sva lahko popolnoma odkriti? Samozavest je seksi. Ko se počutiš samozavestno, to energijo izžarevaš na vseh področjih življenja in veliko verjetneje je, da boš zaradi pridobljene samozavesti poskusila nove stvari, spoznala nove ljudi in uživala v vsem, kar ponuja poletje.

Ne govorim zgolj o samozavesti, ki jo povezujemo z "boljšo postavo" – govorim o samozavesti, ki jo pridobiš, ko vidiš, da lahko osvojiš svoj cilj.

Naši cilji so različni, a Fit Akademija ne dela razlik. Ustvarjena je bila z mislijo, da ti pomaga, in brez dvoma si upamo trditi, da s tem, ko postaneš del FA, postaneš tudi del najbolj pozitivne skupnosti v Sloveniji.

NOVO: TRAJANJE AKADEMIJE PODALJŠANO NA KAR 6 TEDNOV + 2 NOVA PROGRAMA!

Za jubilejno deseto obletnico te čaka najbolj izpopolnjena akademija do zdaj.

FA10 bo trajala kar polovico dlje! Ne bomo se družili le štiri tedne, ampak kar šest tednov! Veš, kaj to pomeni? Šest tednov popolnoma novih vsebin, motivacije in podpore!

In to še ni vse! Zate smo pripravili dva popolnoma nova programa:

FIT STEP

Fit Step je energična vadba s stepom, pri kateri gre za preplet kardia in krepilnih vaj. Tvoje telo se bo lepo oblikovalo, tvoja splošna telesna pripravljenost bo veliko boljša, prav tako pa boš izboljšala tudi svojo koordinacijo in se zraven zabavala!

Foto: Fit Akademija

FIT PUMP

Fit Pump bo s kombinacijo vaj z utežmi in lastno težo izzval tvoje mišice in poskrbel za čim hitrejšo pot do čvrstega telesa.

Foto: Fit Akademija

FIT AKADEMIJA 10 JE PRIMERNA ZA VSAKOGAR, KI ŽELI DOSEČI SVOJ CILJ

Kljub vsem novostim cena Fit Akademije ostaja nespremenjena – želim, da je to program, ki je dostopen vsakomur.

Tudi tokat smo se osredotočili na enostavno dostopanje do vsebin in izpopolnili spletno stran FA10. Do vseh vsebin – vadb, receptov … – se dostopa na spletni strani z unikatnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmeš po e-pošti po uspešno opravljenem plačilu.

Pričakuješ lahko tudi zelo aktivno skupino zaprtega tipa na FB. Ti in na tisočine drugih "fitk" bo skozi nenehne pogovore, vprašanja in zabavne tematike "priganjalo" druga drugo, da resnično razturamo poletje 2023.

Našim ciljem naproti se bomo skupaj podali v ponedeljek, 29. 5. 2023! Če ne moreš začeti skupaj z nami, pa program lahko opraviš tudi kadarkoli kasneje!



Foto: Fit Akademija

