Poznate to ključno zakonitost pri zimskih športih?

Zaščita pred hudim mrazom in ostrim vetrom je glavni cilj vseh športnikov in rekreativcev, ki se tudi pozimi ne želijo odpovedati rekreaciji na prostem.

Med telesno aktivnostjo se telo ogreje oziroma proizvede večjo količino toplote, vendar jo pri nižjih temperaturah izgubi zelo hitro in posledično porabi več energije. Pri tem telesna temperatura začne padati, lahko pride tudi do podhladitve. Pozimi je zato eden od ciljev treninga na prostem zmanjšati izgubo toplote. Ne samo na pohladitev, mraz vpliva tudi na mišično aktivnost, kar posledično lahko privede do poškodb. Prav zato je zelo pomembna izbira ustreznih funkcionalnih oblačil, ki vas bodo obranila pred mrazom in hkrati tudi pred morebitnimi poškodbami.

Pozimi velja samo ena zakonitost pri oblačenju: trislojno!

Eno od temeljnih pravil oblačenja pozimi je t. i. čebulno oblačenje oziroma oblačenje v slojih. To pomeni, da moramo biti vedno pripravljeni na različne temperaturne spremembe, na ogrevanje telesa med vadbo in na takojšnjo zaščito po vadbi.

V podjetju CRAFT, ki je specializirano za športna oblačila, poudarjajo pomen triplastnega načina oblačenja:

PRVI SLOJ: učinkovito prenaša vlago (znoj) s kože in jo prenese na zunanji del oblačila, kjer bodisi izhlapi ali se prenese na naslednjo plast.

DRUGI SLOJ: vašemu telesu zagotavlja izolacijo in toploto, medtem ko prenos vlage (znoja) in odvečne toplote poskrbi, da se slednja preneseta na naslednjo plast ali izhlapita. Pri drugi plasti gre tako predvsem za uravnavanje temperature, ki nam omogoča večjo svobodo gibanja.

TRETJI SLOJ: zunanja plast je vaš ščit pred vremenskimi vplivi in zagotavlja udobje in učinkovitost, ne glede na pogoje. Presega zakone logike in vas ščiti pred dežjem, vetrom, mrazom in vlago.

Zakaj je pomembno, da uporabljamo funkcionalna oblačila?

Intenzivna vadba povzroči oddajanje velikih količin znoja skozi znojnice. Če ne nosite funkcionalnih oblačil, se bo znoj zadrževal na koži, blokiral pore in povzročil pregrevanje telesa. Posledično se bodo oblačila spremenila v vlažno, mrzlo in težko "ovojnico okoli vas", ki bo ovirala vaše telesne zmogljivosti.

Predlagamo Craftova funkcionalna oblačila, da bo vaša koža ostala suha in boste lahko trenirali pri idealnih telesnih temperaturah. Vlaga bo od telesa prehajala navzven, oblačila pa bodo uravnavala telesno temperaturo za najboljše zmogljivosti. Telo vam bo hvaležno.

Podjetje CRAFT je že od leta 1977 aktivno vključeno v raziskave in razvoj materialov za športna oblačila, ki jih izdelujejo. Plod teh prizadevanj je Craftovo načelo, da je najboljšo funkcionalnost treninga mogoče doseči le z oblačili, ki telesu med športno aktivnostjo zagotavljajo lažje in boljše uravnavanje toplote, odvajanje potu in prezračevanje.

Prvi sloj – funkcionalno spodnje perilo za različne razmere

Craftovo funkcionalno perilo je namenjeno nošenju neposredno na koži. Struktura tkanine in tehnologija šivanja se združujeta v učinkovit prenos znoja od kože na zunanjost oblačila, kjer bodisi izhlapi ali se prenese na naslednji sloj v verigi oblačenja. Craftovo spodnje perilo je priporočljivo vedno nositi pod preostalimi sloji, ne glede na vremenske razmere in temperature okolice.

Izbirate lahko med tremi vrstami spodnjega perila – glede na vremenske razmere v okolici:

#Športno perilo StayCool zagotavlja vrhunsko hlajenje med vadbo v vročih dneh tudi pri temperaturi 30 °C. Velika zračnost in hlajenje skrbita za izredno dobro odvajanje vlage (znoja) in poskrbita, da vaša koža tudi v toplejšem vremenu ob povečani športni aktivnosti ostane suha.

#Športno perilo BeActive poleg odvajanja znoja zagotavlja ohranjanje telesne temperature med aktivnostjo v hladnejših pogojih med –20 in 10 °C.

#Športno perilo KeepWarm poleg odvajanja znoja poskrbi tudi za ogrevanje telesne temperature med aktivnostjo v mrzlih dneh pod 0 °C.

Toplota, elastičnost, zaščita, prenos znoja in udobnost so glavne karakteristike Craftovega srednjega sloja. Drugi sloj zagotavlja ohranjanje toplote in hkrati prenos znoja navzven od prvega sloja v okolje ali na tretji – zunanji sloj. Craft ponuja vrsto različnih tkanin, uporabljenih v drugem sloju, in tudi različne kroje za različne športe, ki omogočajo neomejeno gibanje in zmogljivosti.

Ko se temperatura okolja niža, drugi sloj omogoča ohranjanje toplote na telesu in s tem ohranjanje zmogljivosti, obenem pa z ergonomičnimi kroji in elastičnimi materiali ne ovira športnika pri vadbi ali tekmovanju.

Tretji, zunanji sloj je, bolj kot katerikoli drugi, razvit z razumevanjem športov in njegovih specifik. Zunanji sloj je vaš ščit pred zunanjimi vremenskimi vplivi in zagotavlja udobnost in optimalne telesne zmogljivosti, ne glede na vreme in vremenske vplive.

Tretji sloj ščiti pred dežjem, mrazom, vetrom in hkrati prenaša znoj od notranjih slojev oblačil navzven. Z natančnim analiziranjem gibanja športnikov pri smučanju, teku, kolesarjenju ali teku na smučeh smo razvili zunanji sloj z optimalnim prileganjem in specifikami gibanja pri posameznem športu.

Dodatna zaščita pred mrazom – s kapo in ruto

Ne zanemarite pomembnosti kape med treningom, ki je obvezen del oblačil pozimi. Že ko se temperature spustijo blizu ledišča, zaščitite svojo glavo s kapo Buff okrog vratu pa si nadenite multifunkcionalno ruto Buff. Poskrbeli bosta namreč za optimalno zaščito tako pri vaših zimskih aktivnostih kot tudi na daljših zimskih sprehodih.