Portoroški Act-ION Hotel Neptun s kategorizacijo 5 koles

Oglasno sporočilo

Act-ION Hotel Neptun je na vozlišču številnih kolesarskih poti, primernih tudi za profesionalne kolesarje.

V LifeClassovem Act-ION Hotelu Neptun so to jesen svojo pestro ponudbo wellness in drugih storitev za športnike oplemenitili z novostmi, ki so namenjene predvsem kolesarjem, in za to prejeli prestižno kategorizacijo 5 koles. Investirali so v sodobno opremljeno kolesarnico za 40 koles s kletko za shranjevanje vrednejših koles in orodjem za popravilo, pralnico in sušilnico koles s funkcijo polnjenja zračnic, namestili so nova zunanja stojala za kolesa ter vzpostavili infotočko z uporabnimi informacijami o kolesarskih poteh, izletih, hotelskem rekreacijskem programu in atrakcijah v bližini.

Gostom štirizvezdičnega Act-ION Hotela Neptun je v brezplačno uporabo na voljo tudi sodobni fitness center LifeFit, ki olajša priprave na športna tekmovanja ali doprinese k izboljšanju osebnih rekordov.

Športna prehrana po mediteransko

Šport in zdrava, polnovredna hrana gresta z roko v roki. Kuharska ekipa Hotelov LifeClass Portorož pod taktirko chéfa Boruta Jakiča, nekdanjega kuharja slovenske kolesarske reprezentance, bdi nad pripravo jedi, ki so v skladu s prehranskimi potrebami ter željami tako rekreativnih kot profesionalnih športnikov. Jedi s prilagojeno vrednostjo proteinov, ogljikovih hidratov in soli v hotelskem naselju prepoznate po simbolu kolesarja. Po vnaprejšnjem dogovoru zaključenim skupinam kolesarjev pripravijo menije po naročilu, rekreativnim kolesarjem pa so namenjena ˝kosila za s seboj˝, ki jih lahko dan pred načrtovanim izletom naročite na recepciji.

Vaš oddih se lahko spremeni v kolesarsko avanturo, tudi če se zanjo odločite na kraju samem! Več informacij pridobite na www.lifeclass.net, 05 692 90 01 ali na booking@lifeclass.net

Naročnik oglasne vsebine je ISTRABENZ TURIZEM D.D.