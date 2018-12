Poleg zabave poskrbite tudi za varnost na smučišču!

Oglasno sporočilo

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1) v RS ureja temeljna pravila za varno in odgovorno uporabo smučišč. Številne pristojne službe skrbijo za izvajanje veljavne zakonodaje v smislu varnosti na smučiščih, ključnega pomena pa sta predvsem ozaveščenost in kultura vseh uporabnikov smučišč, torej vsakega posameznika in smučarja. Smučanje bo namreč lahko prijetno, zabavno, veselo in varno le, če bomo vsi uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, spoštljivi in obzirni tudi do drugih uporabnikov, predvsem pa previdni in odgovorni.

Varno smučanje je odgovornost vsakega posameznika in vseh nas

Dejstvo, ki se ga ne zavedamo dovolj, je, da za svojo varnost lahko največ naredi vsak smučar sam. Posledično zagotavlja varnost tudi drugim udeležencem na smučišču. Kako? Preprosto: s smučanjem ali deskanjem, ki je primerno znanju, z doslednim upoštevanjem vseh desetih FIS-pravil in s spoštovanjem oznak na smučarskih progah, ki so jih z namenom zagotavljanja varne uporabe naprav postavili upravitelji žičnic in drugih naprav.

Znanje smučanja je osnova za varnost na snežnih strminah

Če se odpravljate na smučanje prvič, boste za lastno varnost in varnost drugih najbolje poskrbeli tako, da se boste ob prvih poskusih smučanja pridružili strokovnjakom v šoli smučanja. Uporabljajte predel smučišča, ki je namenjen smučarjem začetnikom. Ne precenjujte svojega znanja ali svoje fizične pripravljenosti in uporabljajte le naprave, ki jih že dovolj dobro obvladate. Nikoli ne tekmujte z drugimi prek lastnih zmožnosti in prilagodite način smučanja lastnim sposobnostim in izkušnjam.

Ustrezna smučarska oprema zagotavlja varno smučanje

Najpomembnejši nečloveški dejavnik v smislu zagotavljanja varnosti je zagotovo uporaba ustrezne smučarske opreme. Smučarska čelada je obvezna za otroke do vključno 14. leta starosti, vendar pa je zelo priporočljiva tudi za vse druge smučarje, saj lahko ob padcu reši življenje.

Smučarske čelade so večinoma narejene iz vzdržljive ABS-plastike ali polikarbonatne lupine. Obe različici nudita dobro zaščito glave, se pa razlikujeta po teži in udobju. Zavedati se moramo, da je vsaka čelada narejena tako, da ob močnejšem padcu poči oziroma se razbije in s tem absorbira udarec. Taka čelada ni več primerna za nadaljnjo uporabo. Proizvajalci in strokovnjaki svetujejo, da čelado zamenjate vsakih pet let, saj določeni materiali po tem času lahko izgubijo svoje zaščitne zmogljivosti, z občasno zamenjavo smučarske čelade pa boste poskrbeli tudi za večjo varnost, saj tehnologija nenehno napreduje in je vsak novejši model varnejši in učinkovitejši od prejšnjega.

Odgovorno smučanje

Vsak smučar je dolžan svoje smučanje prilagoditi svojemu znanju in sposobnostim, pri tem pa mora upoštevati tudi vremenske in druge razmere na smučišču. Dolžan je poskrbeti, da se zavestno ne izpostavlja nevarnostim in s svojim smučanjem ne ogroža drugih ljudi na smučišču.

Ali poznate deset mednarodno veljavnih pravil vedenja (FIS), ki veljajo na smučiščih?

Vsak uporabnik smučišča je dolžan spoštovati pravila vedenja Mednarodne smučarske zveze (FIS) in druga navodila o redu, varnosti in ravnanju smučarjev na smučišču. Vsak smučar mora dosledno upoštevati vse oznake na smučišču ter vsa navodila in morebitna opozorila nadzornikov ali policistov. Žal sta v zadnjih letih kljub različnim preventivnim akcijam na slovenskih smučiščih prav predrznost in neprevidnost številnih uporabnikov belih strmin vzrok za številne nesreče in poškodbe s hudimi posledicami, ki bi jih lahko preprečili povsem preprosto – s previdnostjo, strpnostjo in z doslednim upoštevanjem pravil.

Naj ponovimo pravila vedenja: Obzirnost ; ne ogrožajte in ne poškodujte drugih!

; ne ogrožajte in ne poškodujte drugih! Smučarsko znanje ; prilagodite hitrost lastnemu znanju in sposobnostim!

; prilagodite hitrost lastnemu znanju in sposobnostim! Izbira smučine ; če ste hitrejši, izberite hitrejšo smučino in ne ogrožajte drugih!

; če ste hitrejši, izberite hitrejšo smučino in ne ogrožajte drugih! Prehitevanje ; prehitevajte v razdalji, ki zagotavlja drugim nemoteno smučanje!

; prehitevajte v razdalji, ki zagotavlja drugim nemoteno smučanje! Nadaljevanje smučanja ; preverite progo nad sabo in pod sabo, prepričajte se, da bo smučanje varno za vas in za druge!

; preverite progo nad sabo in pod sabo, prepričajte se, da bo smučanje varno za vas in za druge! Ustavljanje ; ne ustavljajte se na zahtevnih delih smučišča, razen v sili!

; ne ustavljajte se na zahtevnih delih smučišča, razen v sili! Vzpenjanje in sestopanje ; uporabljajte izključno rob smučišča!

; uporabljajte izključno rob smučišča! Upoštevanje označb ; spoštujte signale in prometne oznake na smučišču!

; spoštujte signale in prometne oznake na smučišču! Pomoč pri nesreči ; po svojih močeh pomagajte ponesrečencu!

; po svojih močeh pomagajte ponesrečencu! Dolžnost legitimiranja; kot udeleženec ali priča pri nesreči ste se dolžni legitimirati.

Ne pozabite, na smučišču so tudi otroci!

Med smučanjem bodite še posebej pozorni na otroke. Pazite tudi na smučarje začetnike in na deskarje začetnike ter tako preprečite nesreče. Smučajte le po označenih in urejenih progah, za hojo vselej uporabljajte le rob smučišča. Tudi kot starši ste v prvi vrsti sami dolžni poskrbeti, da vaši otroci varno uporabljajo tiste dele smučišč, ki so namenjeni najmlajšim smučarjem.

