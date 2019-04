Mesto Maribor je kot štajerska prestolnica drugo največje mesto v Sloveniji, ki je vpeto v čudovito naravo Pohorja na eni in vinorodnih gričev na drugi strani. "Zelena destinacija", ki privablja številne domače, pa tudi tuje turiste, slednjih ob obisku nikakor ne pusti ravnodušne. Pečat k še bolj zelenemu in prijaznemu okolju pa je v preteklem letu pridala tudi največja izposojevalnica električnih koles na Štajerskem, imenovana OVeNtura. V slednji si obiskovalci zelenega mesta Maribor lahko izposodijo električno kolo, od letos naprej pa celo električni skiro in hoverboard. Tako so v OVeNturi poskrbeli za vse generacije.

Foto: Getty Images

Podjetje OVEN Elektro Maribor je v preteklem letu odprl prvo in največjo izposojevalnico električnih koles v Mariboru, nekaj mesecev kasneje pa tudi v Slovenskih Konjicah. S tem so dokazali, da bodo v prihodnjih nekaj letih ne le spoštovali, temveč tudi uspešno sledili smernicam in direktivi Evropske unije, ki pravi, da naj bi do leta 2030 zabeležili kar 20 % osebnih vozil na alternativni pogon. OVeNtura, ki svoja vrata zmeraj odpre na prvi pomladni dan in jih zapre pred vstopom v zimski čas, ima v mestu Maribor na voljo 21 električnih koles, za občane mesta in turiste.

Letos pa si lahko poleg e-koles gostje izposodijo tudi električne skiroje in hoverboarde, namenjene pretežno nekoliko mlajši ciljni populaciji. Kar je pravzaprav edinstvena novost v Sloveniji. Vse za celovito in popolno elektrifikacijo vozil, ki naj bi v središče mestnega jedra pripeljali bolj ekološko in okolju prijazno mobilnost. Mariborčanke in Mariborčani pa z obiskom OVeNture tudi sami pridajo svoj pečat za bolj čisto okolje v mestu.

Za lažje delovanje in usklajevanje izposojevalnice OVeNtura pa so v podjetju OVEN razvili tudi mobilno aplikacijo, preko katere si uporabniki lahko izposodijo e-kolo in ga tudi plačajo. Aplikacija je brezplačna, dostopna pa je tako na Android kot iOS platformi.

Kam po električno kolo, e-skiro ali hoverboard?

OVeNtura je na Gosposki ulici 11 v Mariboru. Na voljo imajo številna izjemno vzdržljiva in kakovostna treking električna kolesa, katerih zmogljiv elektromotor nudi kar devet stopenj pomoči. Tako omogoča še učinkovitejšo izrabo električne energije ter popolno prilagodljivost vašim željam in potrebam. Doseg kolesa je tako podaljšan za kar od 75 do 80 kilometrov.

Vaši izleti bodo od zdaj naprej z veliko manj napora dosegli pravi užitek. Za vse tiste, ki bi želeli dan preživeti v naravi, pa v OVeNturi nudijo tudi piknik košarice. Skupaj s Kavarno in lounge barom Nana, so za vas pripravili pravo kulinarično doživetje. Za razvajanje vaših brbončic poskrbijo pravi kuharski mojstri, v OVeNturi pa vam košarico polno dobrot za dve osebi namestijo na vaše električno kolo. In tako se lahko začne vaš popoln dan. Mestni piknik za 2 osebi naročite vsaj 1 uro pred načrtovanim izletom na telefonsko številko 070 155 844, za več informacij pa lahko pišete na info@oven-emb.si.

V kolikor pa vam tovrstni romantični izleti ne dišijo in bi se radi le malo modro zapeljali, pa priporočamo vožnjo z električnim skirojem. Popolnoma novi modeli so izredno lahki in zložljivi. Uporabite ga lahko za vožnjo po mestu, do pisarne ali v trgovino. Brez težav ga lahko nosite s seboj, kamor koli greste. Visokokakovostna baterija in motor omogočata do 10 km prevožene razdalje, s hitrostjo do 25km/h. Gre za eno najbolj ekonomičnih oblik prevoza.

OVEN za mlade tokrat s sloganom: S prijateljem dvignita prah betonskih ulic mestne džungle!

Foto: Getty Images

Ob otvoritvi številne ugodnosti

Svoje storitve pa so v OVeNturi v letošnjem letu le še nadgradili, in tako projekt razvoj e-mobilnost do celote popeljali na povsem drugo raven. V izposojevalnici tako poleg najema e-kolesa, e-skiroja ali hoverboarda sedaj nudijo tudi možnost elektrifikacije vašega vozila.

Kaj to pomeni? Svoje navadno kolo vam predelajo v električnega, kar dokazuje, da se trendi prihajajoče mestne mobilnosti zares vse bolj nagibajo v smeri e-vozil.

Ob tem pa izkoristite tudi 30 EUR popusta, ki vam ga v OVeNturi namenjajo v teh spomladanskih mesecih.

In da bi svoje e-storitve zares približali javnosti, so se v OVeNturi odločili, da ob otvoritvi sezone obiskovalcem ponudijo številne ugodnosti. Upokojenci imajo vso leto za najem e-vozil 10 % popust, vse do 11. aprila pa velja tudi posebna akcija, in sicer 1+1 gratis, kar pomeni, da eno kolo najameš, drugi najem pa ob tem prejmeš brezplačno.

Prva, a ne zadnja v Sloveniji

Tovrstna izposojevalnica malih električnih vozil je prva v Sloveniji, v podjetju OVEN pa zagotavljajo, da ne zadnja. Svoj interes je že v lanskem letu pokazala tudi občina Slovenske Konjice, kjer so v jeseni odprli svojo drugo. Svoje lokacije pa nameravajo letu 2019 še nadgraditi, zato potekajo intenzivni pogovori z različnimi občinami po Sloveniji, s pomočjo katerih bi širitev omenjene izposojevalnice bila še bolj uspešna.