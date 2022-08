Potem ko so na Državni-volilni komisiji (DVK) organizatorje Ljubljanskega maratona v torek javno pozvali, naj zaradi sovpadanja termina s prvim krogom predsedniških volitev razmislijo o spremembi datuma za izvedbo letošnjega ljubljanskega maratona ali pa naj na ta dan zagotovijo nemoten dostop do volišč, so organizatorji sporočili, da datuma ne bodo spreminjali. 26. Ljubljanski maraton bo torej 23. oktobra, tako kot so to določili že lani. "Datum letošnje prireditve je bil določen že oktobra lani, prijave smo začeli zbirati 21. marca letos, datum predsedniških volitev pa je bil določen 19. julija 2022," so med drugim zapisali v sporočilu za medije.

Kot so pri Timingu Ljubljana, ki ljubljanski maraton organizira skupaj z Mestno občino Ljubljana, zapisali v sporočilu za medije, so Državno volilno komisijo (DVK) o prekrivanju datumov - 23. oktobra bo prvi krog predsedniških volitev in 26. ljubljanski maraton - pisno obvestili 26. avgusta.

"Sporočili smo ji, da smo pripravljeni na sodelovanje pri iskanju najboljših rešitev za zagotovitev nemotenega dostopa do volišč za vse volilne upravičence na območju, kjer bo potekala trasa maratona. Predlagali smo skupno srečanje, na katerem bi skupaj določili kritične točke ter izrazili pripravljenost angažirati dodatne lastne vire za zagotovitev nemotenega poteka volitev.

Odgovor DVK, v katerem predlagajo sestanek glede iskanja najbolj optimalnih rešitev, smo prejeli šele danes, 31. avgusta, torej dan po tem, ko smo v medijih s presenečenjem prebrali njihov poziv, naj zagotovimo nemoten dostop do volišč ali razmislimo o možnosti prestavitve maratona," so zapisali v sporočilu za medije.

Foto: Vid Ponikvar

Organizatorji: Skupaj lahko najdemo najboljše rešitve

Organizatorji VW 26. Ljubljanskega maratona so namreč prepričani, da lahko skupaj najdejo najboljše rešitve, s katerimi bodo volivkam in volivcem omogočili neoviran dostop do volišč, tekačem pa varno udeležbo na najbolj množičnem tekaškem dogodku pri nas.

O spremembi termina ne razmišljajo

Dodali so, da o spremembi termina maratona ne razmišljajo, saj je bil datum letošnje prireditve določen že oktobra lani, prijave so začeli zbirati 21. marca letos, datum predsedniških volitev pa je bil določen 20. julija 2022.

Foto: Sportida

"S prvimi aktivnosti za zagotovitev nemotenega dostopa do volišč smo začeli takoj po razglasitvi datuma volitev, med drugim smo že začeli povečevati število prostovoljcev in varnostnikov ob progi, ki bodo pomagali volivcem prečkati tiste dele proge, ki vodijo do volišč. Ob tem naj poudarimo, da bo maraton potekal od 8.30 do 15. ure, posamezni odseki cest bodo zaprti kratek le čas, ko bodo na njih večje skupine tekačev, sicer pa bo prehod neoviran.

Tudi doslej smo vsako leto omogočali varen prehod trase in enako bomo ravnali tudi letos. Prepričani smo, da bomo z DVK s skupnimi močni našli najboljše rešitve glede izvedbe obeh dogodkov," so zapisali pri Timingu Ljubljana.