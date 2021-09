Novo na trgu: revolucionarni tekaški copati za tehnološke navdušence

Jesen je idealno obdobje za najrazličnejše športne dejavnosti. V primerjavi s poletno vročino so jesenske temperature daleč najprimernejše za tek. Človeško telo se namreč ob daljših tekih najbolje počuti pri temperaturah med 10 in 20 stopinj celzija. Temelj tekaških podvigov pa so v vsakih razmerah kakovostni tekaški copati , ki bodo tek ponesli v nove dimenzije.

Jesenske temperature med 10 in 20 stopinj Celzija so najprimernejše za tek.

Predstavljamo tekaško obutev, ki s kakovostnim podplatom in zgornjim delom copata ter uporabljeno tehnologijo navdušuje tekače po vsem svetu.

Tehnološki pohod v svet večje tekaške zmogljivosti

Spoznajte adidasov najnovejši model tekaških copatov iz družine 4D – tekaške copate 4D FWD, ki uspešno združujejo najnovejše tehnologije s skoraj stoletjem izkušenj na področju oblikovanja športne obutve. So popolna izbira za inovatorje in vse, ki radi preizkušate novosti.

Z adidas 4D FWD postane tek lahkoten in ekonomičen, hkrati pa ponujajo popolnoma novo tekaško izkušnjo. Revolucionarni tekaški copati so hitro po prihodu na trg navdušili tekače po vsem svetu, številni pa jih uporabljajo za izboljšanje treninga in tekaške zmogljivosti.

Nove tekaške copate adidas 4D FWD že najdete v izbranih prodajalnah Intersport po Sloveniji in na www.intersport.si

Tekaški copati Adidas 4D FWD ponujajo ultra sodoben sistem blaženja.

Tekaški copati prihodnosti

Adidas 4DFWD, novi moški in ženski copati za tek nizkega kroja z nevtralno pronacijo in klasičnim zavezovanjem so primerni za vse tekaške navdušence. Razveseljevali bodo tekače z različnimi izkušnjami, zmogljivostmi, potrebami in cilji – naj gre za hitrejši ali daljši tek, zadovoljitev osebnih tekaških ciljev ali željo po večjem udobju pri teku.

Ustvarjeni so bili z namenom, da ponudijo povsem novo tekaško izkušnjo, hkrati pa pomenijo naslednji korak v rabi tehnologije za 3D tiskanje.

Ponujajo izdatno mero udobja in ultra sodoben sistem blaženja 4DFWD, ki je zasnovan s pomočjo grafične tehnike 3D ter deluje tako, da tekačevo energijo spreminja v gibanje naprej, nudi oporo in absorbira vibracije. Čevelj je izdelan iz materiala, ki lepo objame stopalo in mu ponuja stabilnost, podplat pa omogoča dober oprijem predvsem na urejenih, urbanih tekaških površinah.

Leta izkušenj združena z edinstveno tehnologijo 3D-tiskanja

Adidas 4DFWD odlikujejo:

• MREŽASTA KONSTRUKCIJA: narejena iz 39-odstotnega 3D-materiala na biološki osnovi. Ta ponuja 23 odstotkov več blaženja in ustvarja trikrat več gibanja naprej v primerjavi s prejšnjimi generacijami vmesnega podplata 4D pri navpični obremenitvi v mehanskih preskusnih pogojih;

• INOVACIJA V SREDINI: edinstvena celica FWD v obliki metulja preusmeri energijo od udarca vsakega koraka, da ustvari vodoravno gibanje naprej;

• ZGORNJI DEL: PRIMEKNIT +: z uporabo množice podatkov je zgornji del PRIMEKNIT + prilagojen za popolno ujemanje z vmesnim podplatom Adidas 4D FWD, s tem daje ustrezno podporo pri vsakem premiku naprej z brezšivno nogavico, hkrati pa omogoča, da noga prosto diha;

• PODPLAT: gumijasti spodnji del podplata je zasnovan tako, da deluje v harmoniji z vmesnim podplatom Adidas 4D FWD in zagotavlja vrhunski oprijem.

Rezultat izjemnega znanstvenega dela in umetne inteligence