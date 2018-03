Novi Salomon X Ultra

IZBERITE SVOJO POT

Oglasno sporočilo

Vzdržljivost in zaščita

Pripravljeni na vse pogoje! Robustna izdelava zagotavlja trajnost in vzdržljivost. Gumiran sprednji del zaščiti vaše prste pred udarci, šasija Advanced Chassis™ in opora v petnem delu pa dodatno stabilnost ter zaščito na razgibanih terenih.

Udobje in nizka teža

Izboljšano prileganje stopalu, dodatno blaženje v petnem delu in kombinacija robustnosti ter lahkotnosti. Vse to, v enem samem čevlju. Salomon strokovnjaki za obutev dajejo velik poudarek na udobje in prileganje, zato so ženski modeli posebej prilagojeni anatomiji ženskih stopal.

"So vzponi na bližnji hrib vaša dnevna rutina? Potem je X ULTRA 3 zagotovo prava izbira za vas!"

Samozavest pri spustih

Ste vi med tistimi pohodniki, ki jim hoja navzdol povzroča občutek nelagodja? Z novim X ULTRA 3 so sestopi postali pravi mačji kašelj! Izboljšan podplat CONTAGRIP® z dvema trdotama gume in nova tehnologija Descent Control bosta zagotovila, da bo vaš korak po hribu navzdol lahkoten in samozavesten, kot še nikoli!