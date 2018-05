Neverjetno: po zamenjavi številke se je izkazalo, da je v Braziliji zmagala Slovenka!

Eva Zorman je zmagovalka teka Wings For Life v Braziliji

Eva Zorman, 21-letna študentka medicine iz Slovenj Gradca, je zmagovalka teka Wings For Life World Run v Braziliji. Potovanje v Brazilijo si je prislužila z lansko zmago na teku Wings For Life v Sloveniji. Lani jo je zasledovalno vozilo prehitelo pri 40. kilometru, letos je bila še bolj vztrajna. Pretekla je kar 48 kilometrov, oz. največ od deklet, ki so tekla v Braziliji.

Slovenska tekačica Eva Zorman je z 48 kilometri zmagovalka teka Wings For Life v Braziliji. Tja je odpotovala na račun lanske zmage v Sloveniji. Foto: Marcelo Maragni za Wings for Life World Run

Eva Zorman, ki si, kot je v enem od pogovorov povedala za revijo Tekač želi postati športna ortopedinja, sanja pa tudi o lastnem športno-rehabilitacijskem centru v Avstriji, je bila že lani globalna zmagovalka globalnega študentskega teka Wings for Life World Run.

V Braziliji je bil uspešen tudi ruski tekač Ivan Motorin, ki je lani zmagal v Sloveniji, predlani pa je slavil v Rusiji. Tokrat je pretekel 59.69 km (lani 62 km) in zaostal zgolj za Josejem Eraldom Limo, zmagovalcem brazilskega teka, ki je pred zasledovalnim vozilom vztrajno bežal kar 63.71 kilometra.

Zormanova je lani slavila že na slovenskem teku Wings For Life. Foto: Red Bull

Na letošnjem Istrskem maratonu je z 2. mestom v teku na 21 kilometrov (1;21:43) ponovila lanski uspeh. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Eva in ne Miha

Kot so sporočili organizatorji, je bilo v uradnih objavah sprva navedeno, da je v Braziliji zmagalo dekle z imenom Miha Dobravec, pod fotografijo, na kateri je bila v resnici Eva, pa ni bilo podpisa, zato si ni nihče mislil, da gre za slovensko tekmovalko, ki je na račun lanske zmage v Sloveniji letos nastopila v Braziliji. Zmagovalci nacionalnih tekov si namreč za nagrado lahko izberejo lokacijo, kjer bodo prihodnje leto odtekli Wings For Life tek. Do napake glede imena je prišlo zato, ker sta si Eva in njen fant Miha pred štartom po pomoti zamenjala štartni številki, čeprav ni jasno, kako so lahko moškega tekača vodili v ženski konkurenci.

V Sloveniji zgolj tek z aplikacijo

V Sloveniji letos klasičnega Wings For Life teka ni bilo Ti so bili letos organizirani na samo 12 lokacijah), so pa bili organizirani trije teki z aplikacijo. To v praksi pomeni, da je tekače na trenutek, ko bi jih na običajnem Wings For Life teku prehitelo zasledovalno vozilo, pri teku z aplikacijo pa zgolj virtualno, opozorila aplikacija, ki so si jo naložili na mobilni telefon.

Za tiste, ki teči ne morejo, sta se tekaško udejstvovala tudi Roman Kejžar in paraolimpijec Sandi Novak. Foto: Red Bull

Na Brdu pri Kranju sta bila najboljša Matic Debeljak in Jožica Murnik, v Mariboru sta slavila Blaž Savšek in Patricija Merkuš, v Račah, kjer je bila trasa primerna tudi za udeležence na invalidskih vozičkih, pa sta se virtualnemu zasledovalnemu vozilu najdlje izogibala Jernej Donik in Estela Emanuela Zupanc. Organizatorji so pojasnili, da je bilo letos po svetu organiziranih samo 11 tekov, kakršnega smo prejšnja štiri leta spoznali tudi v Ljubljani, in veliko več tekov z aplikacijo, saj da želijo dogodek približati širši populaciji.

Med udeleženci teka v Kranju sta bila tudi šampiona športnega plezanja Janja Garnbret in Domen Škofic. Foto: Red Bull