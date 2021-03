Najboljše akcije v mestu podaljšane vse do 5. aprila 2021

Oglasno sporočilo

V soboto smo se imeli super! Ponovno odprtje poslovalnic je razveselilo naše stranke ter zaposlene, ki z veseljem pomagajo in svetujejo pri nakupih! Ker je bil odziv na naše akcije tako dober, smo se odločili, da jih podaljšamo vse do ponedeljka 5. 4. 2021!

Foto: Getty Images

Če si slučajno pozabil ali izpustil naš veliki dogodek, ki se je zgodil v soboto 27. 3., nas še vedno lahko obiščeš v naših poslovalnicah v BTC Megastoru, na Miklošičevi ali v Planetu Koper in si zagotoviš zalogo športne prehrane, vitaminov in mineralov, oblačil in obutve … še ugodneje. Vse akcije so na voljo tudi na naši spletni strani www.polleosport.si.

Bliža se poletje, ko si vsi želimo zasijati v najboljši luči in samozavestno pokazati svojo postavo. Zagotovo se tudi vam pripeti, da se ujamete v cikel in si sami pri sebi rečete, da boste začeli trenirati jutri, da z dieto začnete v ponedeljek, da trenutno ni pravi čas, ker… Za odlašanje sprememb življenjskega sloga, bolj zdrave navade ter treninge se vedno lahko najde izgovor. Ne prelagajte treninga na JUTRI ampak začnite že DANES! Sprva vam bo zagotovo težko, ampak zdravje vam bo hvaležno. Opremite se s fitnes in vadbeno opremo, z beljakovinami v prahu, vitamini in minerali, podlogami za vadbo, utežmi, športnimi urami ali beljakovinskimi čokoladicami za motivacijo.

Bodite modri - izberite kakovostno in ugodno

Dobro je znano, da je modra barva barva Polleo Sporta in od tu tudi povezava za modro izbiro nakupa! Preverite samo nekaj izmed akcij, ki so navdušile naše kupce in smo jih samo za vas podaljšali kar do 5. 4. Izkoristite posebne popuste:

celoten DC Comics asortiman -30 odstotkov,

popusti na izbrane fitnes naprave in opremo,

UFC borilna oprema -25 odstotkov,

podloge za vadbo -20 odstotkov,

tatami do -34 odstotkov,

olimpijske uteži -5 odstotkov,

proteini -20 odstotkov,

celoten asortima sci-muscle -25 odstotkov,

uteži in ročke -10 odstotkov,

celotna znamka Mizuno -30 odstotkov,

Huawei watch GT2 -39 odstotkov.

Vse to in še več vas čaka v naših poslovalnicah na Miklošičevi, v BTC Megastoru ter v Planetu Koper. Akcije trajajo do ponedeljka 5. 4. 2021. Oglejte si jih na povezavi: https://promo.polleosport.si/reopening/. Vse akcije so dostopne tudi preko naše spletne trgovine. Se vidimo!

Naročnik oglasne vsebine je Polleo Sport.