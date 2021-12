Na smučišču Vogel bodo 40 let staro dvosedežnico Zadnji Vogel nadomestili z novo najsodobnejšo krožno kabinsko žičnico. Prve potnike bi lahko prepeljala že konec poletja 2023. In to ni edina novost, ki jo pripravljajo.

Nova krožna kabinska žičnica bo od stare naprave za nekaj minut hitrejša, udobnejša in do okolja prijaznejša, so sporočili z Vogla, kjer so že začeli smučarsko sezono in imajo trenutno več kot meter in pol snega. V 23 kabinah s kapaciteto do deset oseb bo v eni uri lahko prepeljala 1.500 smučarjev oz. v poletnem času pohodnikov.

Takole bo videti nova krožna kabinska žičnica na Voglu. Foto: Arhiv proizvajalca

Pogodbo o nakupu nove naprave sta prejšnji petek podpisala Anthony Tomažin, lastnik družbe Žičnice Vogel Bohinj, in Gerhard Fisher iz družbe Doppelmayr Garaventa.

Podpis pogodbe. Foto: Vogel Ski Center

Vrednost investicije je skupaj z gradbenimi deli ocenjena na 6,5 milijona evrov, ni pa to edina nova pridobitev. Izdana je že vloga za pridobitev koncesije za nadomestno gradnjo vlečnice Kratki plaz, ki je načrtovana za prihodnje leto, pripravlja se tudi že dokumentacija za zamenjavo najstarejše enosedežnice Šije, ki pripelje do najvišje točke smučišča.

V Kranjsko Gori bodo postavili novo štirisedežnico, ki bo peljala do vrha Vitranca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi Kranjska Gora bo imela novo žičnico

Infrastrukturna novost se obeta tudi v Kranjski Gori, kjer bodo postavili novo štirisedežnico. Če bo šlo vse po načrtih in jim bo služilo tudi vreme, računajo, da bi nova sedežnica, ki bo omogočila dostop do vrha Vitranca, stala že do konca letošnjega leta, sicer pa najpozneje v začetku prihodnjega leta. Gre za štirisedežnico znamke Leitner, vrednost naložbe pa je tri milijone evrov.

Žičnica bo speljana po trasi stare sedežnice iz leta 1958, ki so jo medtem že odstranili, gondole, o kateri so Kranjskogorčani sanjali več let, pa, kot kaže, dokončno ne bo. Nova sedežnica bo verjetno začela obratovati šele prihodnjo poletno sezono, za prevoz pohodnikov, saj morajo prej urediti še smučišče.