Ljubljana postaja fitness prestolnica Evrope

Oglasno sporočilo

BTC postaja bogatejši za najmodernejši športni center. Po odprtju prve poslovalnice Polleo Sporta v Sloveniji, s katero je trg dobil dostop do najbolj kakovostnih blagovnih znamk na področju športne prehrane, približali pa so nam edinstven koncept, kjer lahko vsi privrženci zdravega in aktivnega življenjskega sloga na enem mestu najdejo popolnoma vse izdelke zase, omenjeno regionalno vodilno podjetje odpira vrata do zdaj največje poslovalnice v Evropi.

Mag. Damjan Kralj, član uprave in direktor za trženje v družbi BTC, je dejal: "V družbi BTC spodbujamo aktiven življenjski slog in športno udejstvovanje tako na poklicni kot na rekreativni ravni. Neprestano krepimo zavedanje o zdravem načinu življenja, zato želimo tudi obiskovalcem omogočiti dostop do raznolike in kakovostne športne opreme. Veseli nas, da se naši družini pridružuje tudi trgovina Polleo Sport, ki bo s sodobnim konceptom športne ponudbe in prvo trgovino Megastore v Evropi obogatila ponudbo BTC Cityja."

Polleo Sport Megastore

Megastore se razprostira na 450 kvadratnih metrih, kjer so svoj dom našle blagovne znamke s področja športnih dodatkov, kot so Myprotein, Optimum Nutrition, QNT, Scitec. Ob njih vas bodo s svojo najširšo ponudbo razvajale najkakovostnejše znamke Nike, Under Armour, Reebok. Edinstveno mesto v trgovini bo Zoe kotiček, ta bo ponujal najširšo izbiro vsem poznane inovativne znamke ženskih športnih oblačil Zoe Leggings, ki navdušuje s kombiniranjem mode in napredne športne tehnologije. Za vse ljubitelje pripomočkov bodo na voljo športne in pametne ure znamk Garmin, Samsung, Suunto in Polar, niso pa pozabili na privržence bio in super prehrane, ki bodo končno lahko na enem mestu kupili vse za svoj zdrav način prehranjevanja.

Edo Murić sporoča: Zabij slabe navade v koš

Vrata najnovejšega in edinstvenega Polleo Sport Megastore se bodo odprla 15. septembra, ko bo zlati košarkaš Edo Murić, ambasador Polleo Sporta, skupaj z akrobatskimi košarkaši Dunking Devilsi ob svežem nastopu podrl največji zid slabih navad do zdaj in tako uradno odprl vrata največjega in najnaprednejšega centra fitnes sveta.

Edo Murić pravi: "Vedno stremim k novim športnim in edinstvenim zgodbam, s katerimi se lahko poistovetim. V Polleo Sportu sem prepoznal vrednote, ki jih tudi sam zastopam – pozitiva, energičnost, neverjetna ekipa in najboljša kakovost na trgu. Veselim se premagovanja slabih navad skupaj s Polleo Sportom!"

Vse obiskovalce pričakujejo nagradne igre, popusti do kar 58 odstotkov, celodnevni program in izkušnja, ki je ne bodo nikoli pozabili!