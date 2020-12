Krvavec kljub prepovedi ostaja odprt: Če bo treba, bomo plačali kazen

Potem ko je vlada v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji, so se vsa slovenska smučišča čez noč morala zapreti. A kot kaže, vendarle ne vsa. Direktor RTC Krvavec in podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev Janez Janša je napovedal, da bo njihovo smučišče obratovalo še naprej. "Izpolnili smo vse pogoje, inšpekcija nas je za naša prizadevanja pohvalila," poudarja prvi mož Krvavca. "Če bo treba, bomo plačali kazen," pravi.

Direktor RTC Krvavec Janez Janša je včeraj v oddaji Poročila ob petih na nacionalni televiziji napovedal, da največje gorenjsko smučišče kljub prepovedi ostaja odprto.

Zagotavlja, da so izpolnili vse zahtevane pogoje in odločitev o zaprtju smučišč ocenjuje kot nelogično.

Foto: Barbara Trebušak

"Po 10 dneh neprestanega preverjanja, ali smo izpolnili vse pogoje za obratovanje v skladu s pravili NIJZ, po preverjanju inšpektorjev in obiskov s strani NIJZ, ki so nas ocenili kot super uspešno, začne veljati ukrep, da zdaj, ko ste vse super naredili, pa zaprite. Z zdravo pametjo to nima nobene zveze," je bil oster Janša, ki se je včeraj srečal z ministrom za infrastrukturo in gospodarstvo.

"Po skoraj enourni debati sta obljubila, da bosta temo še enkrat predala na vlado in hkrati zagotovila, da sta oba podpirala idejo, da smučišča obratujejo naprej. Kdo, zakaj in na kakšen način pritiska na ta dva ministra, da sprejemata neživljenjske ukrepe, ne vem."

"Kazen bomo plačali, zdravja pa ne bomo zapirali"

Smučišče Krvavec bo tako ostalo odprto, je napovedal. "V tem času imamo FIS tekmovanja in državna prvenstva, pogoji za smuko so ugodni, za vikend se obeta izboljšanje vremena, zato mi s smučišča nikogar ne bomo podili. Če nas bodo zato kaznovali, naj nas kaznujejo. Kazen bomo plačali, zdravja pa ne bomo zapirali," je poudaril Janša.

Zaposleni pri RTC Krvavec so sami izdelali t. i. covid-killer napravo, ki avtomatsko razkužuje gondole.

V skladu z odločitvijo vlade bo z novim letom smuka na slovenskih smučiščih dovoljena le otrokom do 12. leta starosti v spremstvu staršev ter tistim, ki bodo predložili negativni test na covid-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur.



Predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič je ukrep označila za absurd. "Vsa smučišča so v teh dneh imela inšpekcijske preglede in nikjer ni bilo nobenih težav," je poudarila.

Danes ob 12. uri evakuacijska vožnja z Velike planine

Za lastnike koč, ki so v tem trenutku na Veliki planini, a bi se želeli vrniti v dolino, bo danes predvidoma ob 12. uri organizirana evakuacijska vožnja, ki včeraj zaradi močnega vetra ni bila mogoča.