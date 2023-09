Kolesarjenje prav za vsakogar

Oglasno sporočilo

Tradicionalno gledanje je, da lahko kolesari le posameznik z dobrim ravnotežjem, ki je nasploh v dobrem psihofizičnem stanju.

Tej trditvi pa ostro nasprotujemo, saj obstajajo nizozemska po meri proizvedena kolesa Van Raam, električna in navadna, ki posameznikom omogočijo kolesarjenje, četudi imajo omejene gibalne sposobnosti, so morda brez ravnotežja, slabovidni ali celo slepi, imajo prizadet sluh, so v letih ali imajo druge omejitve, ki otežujejo ali onemogočajo tradicionalno kolesarjenje.

Če je enemu od družinskih članov onemogočeno tradicionalno kolesarjenje, bi to pomenilo, da se lahko s prilagojenim kolesom družina v polni zasedbi udeleži izleta.

Kakšne možnosti pa sploh obstajajo?

Posameznik lahko kolesari kot aktivni samostojni kolesar, pasivni kolesar sopotnik ali pasivni kolesar sopotnik.

1. aktivni samostojni kolesar – posameznik ima sposobnost, da samostojno kolesari in se kot tak vključuje v promet, vendar potrebuje določene prilagoditve na kolesu.

Posebna geometrija kolesa omogoča, da ko na njem sedite, imate obe stopali na tleh, ko pa izpeljete, pa poganjate s pravilno iztegnjenimi nogami.

Udobni sedež omogoča nižje gravitacijsko težišče. S takim triciklom lahko kolesari vsakdo, četudi ima težave z ravnotežjem (tudi po možganski kapi).

2. aktivni kolesar sopotnik – posameznik sicer lahko kolesari, vendar potrebuje drugo osebo, da se lahko varno vključi v promet.

Paralelni tandem omogoča kolesarjenje dvema kolesarjema, pri čemer ima vsak posebej svoj menjalni sklop in s tem uravnava težavnost obratov ali pa voznik za svojega varovanca upravlja z menjalnikom. Opcijsko lahko voznik sovozniku spremeni način poganjanja, in sicer tako, da ga bodisi odklopi in le-ta "vrti v prazno" (t.i. terapevtski način), ali pa t.i. način sinhronega pedaliranja pri katerem je sopotnik prisiljen v sinhrono pedaliranje z voznikom samim.

Obstaja tudi opcija priklopa dodatnega sklopa zadaj. Priklopita se lahko največ dva sklopa.

Tandem za odraslo osebo in otroka.

Tandem za dve odrasli osebi, pri čemer je lahko funkcionalno krmilo nameščeno spredaj ali zdaj.

3. pasivni kolesar sopotnik – posameznik je pasivni sopotnik, pri čemer dejansko občuti kolesarjenje.

Transportno kolo, ki omogoča, da se sopotnik usede na sprednji del in sodeluje v kolesarjenju kot t. i. pasivni kolesar sopotnik. Kolo se lahko razdeli na sprednji in zadnji del, pri čemer omogoča, da se sprednji del uporablja kot voziček.

Oseba na invalidskem vozičku se zapelje na sprednji del kolesa in se ustrezno zavaruje. To omogoča t. i. pasivno kolesarjenje.

Potniško kolo, ki je v državah Beneluksa zelo priljubljeno v domovih starejših občanov, saj jim vožnja z rikšo polepša dan.

Kakšne pa so še dodatne možnosti teh koles?

Kolesa se povsem prilagodijo potrebam in željam potnika.

Naslonjalo (daje dodatno stabilnost, še posebej v primeru šibkosti trebušnega in hrbtnega dela telesa).

Fiksacija stopal in golenice (onemogoča zdrs stopal iz pedal).

Statična gonilka (nogi je močno zmanjšana ali povsem onemogočena gibljivost).

Skrajšane in acentrične gonilke, za manjše obrate pri poganjanju (za primere bolečin in/ali otrdelosti kolen in kolkov – manjši obrati namreč povsem odpravijo ali pa drastično zmanjšajo bolečine).

Varnostni pasovi (za težave z ravnotežjem ali pa šibkost mišic trebušnega in hrbtnega dela telesa).

Rotacijski sedež (za lažji vstop na kolo).

Nosilec za bergle, hojico in voziček

Kolesa, ki omogočajo svobodo vsem, so ključna za zagotavljanje enakih priložnosti za gibanje in rekreacijo vsem ljudem, ne glede na njihove morebitne zmanjšane sposobnosti gibanja in druge osebne okoliščine. Težijo k temu, da lahko vsakdo uživa v kolesarjenju in koristih, ki iz tega izhajajo. Posameznik pa s tem pridobi občutek samostojnosti, neodvisnosti ter vključitve v družbo nasploh.

Problematika se nanaša tudi na izposojo e-koles. E-kolesa si v turističnih krajih namreč lahko izposodite praktično na vsakem koraku. To pa ne velja za posebej prilagojena e-kolesa, kar ranljivi skupini onemogoča kolesarske izlete.

