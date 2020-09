Ko začneš teči, se težko ustaviš

Oglasno sporočilo

Po dolgem in stresnem dnevu športna aktivnost izboljša počutje, dobro vpliva na srce in prinese trden spanec. Tek še posebej.

Preteči maraton so hkrati sanje in cilj vsakega resnega tekača. Odteči 42 kilometrov si skrivaj želi tudi kdo, ki je bil tej stari olimpijski disciplini najbližje pred TV ekranom. Res je, od kavča do cilja je daleč, nemogoče pa ni. Poleg tega obstaja tudi mali oz. polmaraton in tek na 10 kilometrov, ki se ga na različnih maratonih vsako leto udeleži vse več ljudi. Zakaj ne bi bili tudi vi med njimi? Z malo poguma in vztrajnosti vam bo uspelo!

Zakaj tek?

Gremo po vrsti. Če boste začeli teči zgolj zato, da boste lahko rekli, da tečete, potem boste hitro izgubili voljo. Zakaj torej teči? Najprej, ker je tek zelo zdrava telesna aktivnost. Blagodejno vpliva na pljuča in srce, saj gre za vzdržljivostni šport, ki hkrati kuri tudi maščobe, uravnava krvni sladkor in holesterol. Pri teku se sprošča tudi vitamin D, ki skupaj s kalcijem utrjuje naše kosti. V kolikor boste tekli redno, vsaj 3–4-krat tedensko po pol ure ali več, in uživali uravnoteženo prehrano, se bo poznalo tudi na telesni teži. Predvsem v današnjem času, ko smo dolgo v službi, delo pa je stresno, tek pripomore k sprostitvi. Po nekaj pretečenih kilometrih je tudi spanec veliko boljši.

"Magična" desetka

Če ste tekač začetnik, a želite nekoliko več kot le popoldansko trimčkanje, je "desetka" to, kar potrebujete. No, pa superge in športna oblačila. Na spletu je najti veliko priprav na desetkilometrski tek, povečini trajajo osem tednov: vsak teden tečete trikrat – v torek tri kilometre, četrtek dva in petek štiri, v nedeljo pa se odpravite na kolesarjenje, plavanje ali kaj podobnega. Vsak drugi teden dvigujete razdaljo za kilometer, dokler ne pridete do sedmih kilometrov. Zadnjo soboto počivate, v nedeljo pa se prvič poženete do "magične" meje desetih kilometrov. Ko vam bo to uspelo, vas nič več ne ustavi.

Mali maraton

Za tiste, ki že veliko tečete, ste pa še daleč od maratona, je morda najbolje, da se jeseni osredotočite na polovičko, torej 21 kilometrov. V Lidlovi Vitalnici so vitalna trojica Hana, Alen in Anže pripravili celosten program, kako v 60 dneh na mali maraton. Razdeljen je na dva dela – prvi mesec je poudarek na postopnem povečevanju pretečenih kilometrov, drugi mesec pa gre za visokointenzivno vadbo s teki v klanec za izboljšanje moči in vzdržljivosti.

Šport nas povezuje

Pravzaprav niti ni tako pomembno, ali je pretečenih kilometrov pod supergami 42, 21 ali 10. Pomembno je to, da se redno gibate. To je tudi glavni namen Dneva športa, ki ga obeležujemo 23. septembra. Obujte športne copate, napihnite žoge, zavrtite pedala, skočite v vodo. Šport namreč krepi telo in duha, spodbuja pozitivne vrednote in nas povezuje.

Naročnik oglasnega sporočila je Lidl Slovenija.