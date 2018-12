Kdo so nagrajenci fotonatečaja Zimska rekreacija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V fotonatečaju Zimska rekreacija smo prejeli že več kot 30 fotografij. Sodelujte tudi vi in se potegujte za glavni nagradi, smučarsko čelado ali smučarska očala. Z glasovanjem za katerokoli od prispelih fotografij, pa sodelujete v tedenskih žrebanjih za praktične nagrade. In kdo so nagrajenci tedenskih žrebanj?