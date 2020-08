Oglasno sporočilo

Športna ura je veliko več kot le naprava za merjenje časa, saj bo natančno beležila vaše športne aktivnosti, spanec ter raven telesne energije. Preverite spodnji vodič in najdite najustreznejšo uro zase – od elegantnejših modelov do pametne ure, ki se polni na sončne celice!

Kakšno športno uro izbrati?

Z uporabo pametne tehnologije je danes vsaka stvar enostavnejša – od merjenja športnega napredka do poslušanja glasbe in načrtovanja natrpanega urnika. Še posebej privlačne pa so pametne športne ure, saj bodo s svojo zmogljivostjo postale vaš novi osebni trener!

Ne glede na to, ali ste profesionalni športnik ali pa ljubitelj različnih tipov rekreacije, je čas, da si omislite pametno uro. Beležila bo vaš spanec in vam zagotovila optimalno zalogo telesne energije na podlagi spremenljivosti srčnega utripa in stresa.

Ponudba na trgu je obsežna, zato smo pripravili vodič, ki vas bo pripeljal do izbire ustreznega modela!

Pametne ure za profesionalne športnike in rekreativce.

Dandanes so najbolj priljubljeni izdelki, ki nudijo vse v enem – od spremljanja spanca do predvajanja najljubše glasbe. Športna ura Garmin Vivoactive 4S vam bo pomagala doseči vaše atletske cilje ter izjemno telesno pripravljenost. Nudi vse, kar si sodoben človek lahko zamisli – od brezstičnega plačevanja Garmin Pay, prejemanja obvestil, e-pošte do animiranih vadb ter spremljanja menstrualnega ciklusa preko programa Garmin Connect.

Za šik videz

Trg ponuja veliko modelov, ki združujejo eleganco z najnaprednejšimi funkcijami in zato niso primerne samo za prosti čas, ampak tudi za vsakodnevne obveznosti. Pametna ura Samsung Galaxy Active2 vas bo s svojim prefinjenim dizajnom lahko spremljala na vsakem koraku, v pisarni ali pa med športno aktivnostjo. Zelo priljubljena je tudi Polar ura Ignite, ki jo odlikujeta lahkotnost in modernim dizajnom. Izbirate lahko med več kot 130 športnimi aktivnostmi, medtem ko ura neprekinjeno meri vaš srčni utrip ter s funkcijo Sleep Plus Stages™ zagotavlja vrhunsko analizo spanca in regeneracije tekom noči.

Za športnike začetnike

Če ste v svoje življenje rekreacijo vnesli šele nedolgo nazaj, potem je zelo pomembno, da si poleg aktivne vadbe vzamete čas tudi za regeneracijo. Le tako se bodo vaše mišice ustrezno obnovile, kar pa vam bo omogočilo še hitrejši napredek!

Izjemna pametna ura za športnike začetnike je Forerunner 245 Music, ki ponuja načrte vadb, oceno vašega teka, spremljanje spanja, celodnevno sledenje stresa in mnoge druge lastnosti. Ura je odlična izbira tudi za vse tiste, ki želijo izgubiti nekaj odvečnih kilogramov, saj samodejno šteje korake ter izračunava porabljene kalorije.

Za neprekosljive avanturiste

Ali ste vedeli, da obstaja ura, ki se polni na sončne celice? Tako je – z uporabo Garmin ure Instinct Solar ne boste nikoli več v skrbeh zaradi iztrošene baterije, zato je odlična izbira za zagnane avanturiste, ki se radi odpravite na večdnevne oziroma tedenske pohode.

Ura, ki si zapomni vašo turo

Garmin ura Instinct Solar obenem nudi tudi izjemno funkcijo TRACBACK®, s katero si pametna ura zapomni, kje ste hodili. Tako vas nikoli več ne bo skrbelo, kako se boste vrnili nazaj na izhodišče.

To športno uro odlično izkoristite sebi v prid, saj vam bo pomagala pri optimiziranju zaloge telesne energije na podlagi spremenljivosti srčnega utripa, stresa, spanja in drugih podatkov, s katerimi lahko ugotovite, kdaj ste pripravljeni na akcijo ter kdaj potrebujete počitek.

Pametna ura bo postala vaš najboljši pohodniški prijatelj.

Večina pametnih ur ima na voljo več predhodno naloženih dejavnosti, kot so deskanje na vodi, plavanje, tek, kolesarjenje, pohodništvo, veslanje, vadba za moč in številne druge, zato se resnično podajo vsakemu življenjskemu slogu, ne glede na to, katerim aktivnostim najraje posvečate svoj čas.

Tisti, ki ste svoje srce in dušo usmerili v adrenalinske aktivnosti, kot sta na primer deskanje na valovih in gorsko kolesarjenje, si omislite posebej prilagojeno športno uro. Garmin je razvil model Instinct Solar Surf Edition, s katero lahko beležite število predeskanih valov, največjo doseženo hitrost ter prepotovano razdaljo.

Gorskim kolesarjem priporočamo pametno uro Fenix 6, ki nudi natančne podatke o nadmorski višini ter vam celo pomaga odkriti najboljše poti.

Izberite uro, ki kar najbolje zadovolji vaše potrebe

Predstavili smo vam nekaj favoritov leta 2020, ki ustrezajo različnim športnim aktivnostim, vsekakor pa je ponudba različnih pametnih športnih ur na trgu široka. Preverite Hervisovo spletno ponudbo ter si športno uro naročite kar domov!

Naročnik oglasnega sporočila je Hervis d.o.o.