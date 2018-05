Izziv za vsakega rekreativca, ki ima rad šport, naravo in zabavo #legionarji #video

V ljubljanskem Mostecu se bo 17. junija zgodil eden od najbolj zabavnih in adrenalinskih športnih dogodkov v prestolnici. Udeleženci tekmovanja Legionar Challenge bodo morali na osemkilometrski progi premagati ovire in s pomočjo sotekmovalcev uspešno opraviti različne naloge.

Če v življenju radi sprejemate nove izzive, potem je čas, da se pridružite legionarjem, nekoč neustrašnim rimskim vojščakom, danes pa več sto zabave željnim pogumnežem

"Vedno sem se želela udeležiti tega tekmovanja"

"Gre za to, da si ekipe in prijatelji med seboj pomagajo. Če nekdo ne more premagati določene ovire, ga prijatelji ne pustijo na cedilu, ampak mu pomagajo, skupaj rešijo zadevo in na koncu uspešno opravijo nalogo," pojasnjuje Dejan Bizjak iz Vadbenega centra Legionar Gym.

Kot pojasnjuje tekmovalka Polona Kurent, je izzive na progi veliko lažje premagati z nekaj fantovske pomoči. "Vedno sem se želela udeležiti tega tekmovanja. Všeč mi je, da si skupine med seboj pomagajo, da se tekmovalci prebijamo skozi blato in skačemo čez vodo," pravi Kurentova.

Izziv za čisto vsakega rekreativca, ki ima rad šport, naravo in zabavo

Če se rekreativno ukvarjate s športom, potem udeležba na tekmovanju za vas ne pomeni nikakršnega tveganja. "Malo moči in tekaške pripravljenosti ne škodi, je pa to izziv za čisto vsakega rekreativca, ki se želi ukvarjati s športom, ki je rad v naravi in ki se ne nazadnje želi zabavati," pojasnjuje Bizjak.

Na osemkilometrski progi tekmovalce čaka 20 ovir. Med tistimi, ki se pripravljajo s polno vnemo in velikim zagonom, je tudi Gašper. "Odločil sem se, da bom sodeloval zato, ker se rad ukvarjam s športom, pa tudi, ker ima dogodek dobrodelno noto," pripoveduje tekmovalec.

Ker nas od enega najbolj zabavnih in adrenalinskih športnih dogodkov v Mostecu loči slab mesec dni, imajo športniki še vedno dovolj časa, da se prijavijo in tudi ustrezno pripravijo na tekmovanje