Pazi to: huda izkušnja in hudo študentsko delovno mesto čakata na nekoga, ki išče nove izkušnje in bi rad delal v prijetnem ter inovativnem okolju. Te zanima več? Beri dalje in spoznaj Vito in Evo, ki sta lani v Zavarovalnici Triglav opravili delo, ki jima je bilo popolnoma pisano na kožo. Letos si morda lahko med izbranci celo ti.

Vita in Eva sta svojo lansko hudo izkušnjo v Zavarovalnici Triglav povzeli kar v videoobliki:

"Delo je bilo kot nalašč za naju," pravita simpatični Vita in Eva, ki sta se lani preizkusili v organizaciji Triglav teka.

Vita je bila izbrana za študentsko delo kot asistentka vodje projektov, Eva pa kot asistentka v videoprodukciji. "Z izzivi v Zavarovalnici Triglav nama nikoli ni bilo dolgčas," pove nasmejana Eva, ki je pomagala pri pokrivanju dogodka Triglav tek, ki je v zadnjih letih postal eden od vidnejših tekaških rekreacijskih dogodkov pri nas in ki je lani na petih različnih trasah privabil kar 1.600 tekačev.

Zakaj so hude izkušnje tako pomembne zate?

Zavarovalnica Triglav ti omogoča, da boš v dobrem mesecu opravljal službo, o kateri morda že dolgo sanjaš. Pazi: to še ni vse. Preveri, kako huda je ta izkušnja:

Spoznal boš nove ljudi.

Dobil boš mentorje, ki ti bodo s svojim znanjem pomagali, da boš spoznal, kako je videti to delo v resničnem svetu.

Dobil boš neprecenljive izkušnje, ki jih boš lahko dodal v svoj CV.

Delo na terenu je nekaj, kar ti bo odprlo čisto nova obzorja.

Bon v vrednosti 40 evrov za zavarovanje.

Dve štartnini za 8. Triglav tek.

In ne nazadnje: plačilo za 30 dni dela!

Vita:

"Izkušnja me je naučila sodelovanja z ostalimi – tako podjetji kot z osebami, ki jih še nisem poznala, postala sem veliko bolj spretna pri snemanju in montaži."

Eva:

"Naučila sem se predvsem to, kako se odzvati ob nepredvidenih razmerah. Moje delo je zajemalo vse od objavljanja na Instagramu do spremljanja tekaških prijav, komunikacijo z ambasadorji in pa seveda ostalo pisarniško delo."

In prav izkušnje so tiste, ki danes največ štejejo in vam ti bodo pomagale odpreti nova vrata na tvoji karierni poti. "V Zavarovalnici Triglav smo prepričani, da je v mladih neskončen potencial, ker verjamejo vase – in mi v njih. Zato podpiramo mlade posameznike, da bodo uresničili svoje sanje in dosegli zastavljene cilje. Pazi to! Huda izkušnja je le eden izmed projektov, s katerim nagovarjamo mlade – študente ter iskalce prve zaposlitve. Vizija je približati Zavarovalnico Triglav mladim skozi različne platforme in jim pomagali, da pridobijo dragocene prve delovne izkušnje ter izkoristijo karierne priložnosti na njihovi poklicni poti," je povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za marketing v Zavarovalnici Triglav.

Kakšna bo pa tvoja huda izkušnja?

Tudi letos Zavarovalnica Triglav ponuja hudo študentsko delo in to je priložnost, ki jo ne smeš zamuditi! Tudi ti lahko tako kot Eva in Vita izkusiš kanček tistega, kar te morda čaka v prihodnosti, in si hkrati zagotoviš neprecenljive izkušnje, s katerimi boš lažje vkorakal na trg dela.

Koga iščejo? Pri Zavarovalnici Triglav v svoj organizacijski tim vabijo asistenta vodje projektov, ki bo pomagal pri organizaciji 8. Triglav teka. Delo bo v Ljubljani od 5. 8. do 13. 9. 2019 in bo zajemalo: #Pomoč pri organizaciji in pripravi Triglav teka. #Pomoč pri organizaciji vodenih vadb pred dogodkom in organizaciji treninga z vrhunskimi slovenskimi športniki – ambasadorji 8. Triglav teka. #Pomoč pri koordinaciji prijav. #Pomoč pri koordinaciji in izvajanju sponzorskih aktivnosti. #Pomoč pri koordinaciji aktivnosti na dogodku. #Pomoč pri promociji dogodka in ustvarjanju vsebin za družbena omrežja. Kaj še torej čakaš? Do 28. 7. se prijavi na hudo študentsko delo, zasluži nekaj evrov in si zagotovi delovno izkušnjo, ki ti bo dala čisto nov zagon.