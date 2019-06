Energija, ki oskrbuje slovenske rekreativce

"Da, do 21. leta sem igral hokej pri Olimpiji, a moral bi nehati že dosti prej, saj ljubezni zaradi različnih dejavnikov do tega športa že dolgo ni bilo več. V triatlonu sem se 'našel' šele pri 23 in po dveh letih vstopil v svet profesionalizma, verjetno vsaj zaradi plavanja kakšnih pet, deset let prepozno," pove Matic Modic.

Preplaval, pretekel in prekolesaril več kilometrov, kot jih je potoval z avtom

Pa je kdaj okvirno izračunal, koliko kilometrov je v življenju preplaval, pretekel in prekolesarili? "Nikoli nisem računal, ampak mislim, da je bilo v določenem letu vseh kilometrov več kot tistih, prevoženih z avtom," odgovori.

V svoji karieri se je udeležeil kar nekaj odmevnih in zahtevnih preizkušenj. "Kar nekaj uvrstitev med najboljših deset na ironmanih imam, tudi 9. mesto na severnoameriškem prvenstvu, ki je po kakovosti takoj za ironmanom na Havajih. Zanj vedo oziroma so slišali tudi tisti, ki jim triatlon ni prva izbira med športi. Velja za najbolj odmevno in zahtevno preizkušnjo med triatlonci. Najbolj bi bil ponosen na uvrstitev na Havaje, kamor pa mi ni uspelo priti," razloži.

Katera pa je bila zanj "najtežja" preizkušnja? "Verjetno kar prvi olimpik triatlon, in sicer državno prvenstvo v Velenju, ker nisem vedel nič o triatlonu. Še en teden po tekmi nisem mogel normalno vstati iz postelje. Kasneje v profesionalni karieri pa je bil vsak ironman oziroma polironman po svoje zahteven, a z dobrimi rezultati si vsaj vedel, za kaj si garal," poudari.

Kljub nekaterim dobrim rezultatom je profesionalno triatlonsko pot sklenil lansko pomlad. "Bil sem zelo razočaran nad uvrstitvijo v ironmanu na severnoameriškem prvenstvu, kamor sem šel z željo po čim večjem številu točk za svetovno prvenstvo na Havajih - seveda med profesionalci. V sicer precej hudi konkurenci sem bil šele petnajsti, moral pa bi biti vsaj šesti. Lahko rečem, da sem vse izgubil na plavalnem delu. Velika je razlika, če se kasneje na kolesarskem delu pelješ v skupini 20 tekmovalcev ali pa sam vseh 180 kilometrov. Seveda tako izgubljaš čas in energijo. Kasneje na teku sem imel še prebavne težave. Zaradi slabega plavanja sem vsako tekmo izgubljal veliko mest. Po tej dirki mi je pobralo vso motivacijo. Ker nisem napredoval v plavanju, zaradi finančnih razlogov in tudi malo zaradi ne dovolj dobrih pogojev za triatlon pri nas, sem končal kariero. Vem, da bi se še dalo kaj narediti, že s treningom na višini bi se verjetno dalo napredovati, a tako sem se pač odločil," zatrdi.

Triatlon je neupravičeno podcenjen

Matic Modic dvomi, da se bo še kdaj profesionalno ukvarjal s triatlonom. Meni tudi, da je triatlon pri nas precej podcenjen. "Triatlon pri nas mečejo nekako v isti koš kot balinanje in pikado, a z vsem spoštovanjem do omenjenih dveh športov je triatlon eden najbolj razširjajočih se športov v svetu. Je zelo težek in naporen šport, veliko je konkurence. Države po vsem svetu tudi veliko vlagajo v ta šport. Športnik Nemčije je bil na primer pred dvema ali tremi leti triatlonec," pove Matic Modic.

"Vsak izmed treh športov mi je bil sicer po svoje lep. Ključen čar v triatlonu sem videl v želji po napredovanju in nekaterih dobrih uvrstitvah, ki so poplačale trdo delo na treningih," razloži.

Vsem mladim, ki vstopajo v triatlon, svetuje: "Naj se triatlona lotijo za zabavo, če bodo v tem uživali in če bodo rezultati dobri, pa naj se mu posvetijo resno."

Na prvem mestu je tek

Čeprav je končal svojo profesionalno triatlonsko pot, pa se še danes rekreativno ukvarja s športom. Največ s tekom.

Kaj je tista ključna stvar, ki ga mami pri teku? Kaj ima pri teku najraje? "Tek je super rekreacija, pri kateri si v nenehnem stiku z naravo. Ne potrebujem veliko časa, da ostanem v kondiciji, saj lahko v eni uri opravim dober trening. Ne nazadnje pa se rad udeležim še kake tekaške prireditve," pove.

Pravi, da kakšen teden teče tudi vsak dan, včasih pa enkrat ali dvakrat. "Kakor mi ustreza," poudari.

Lani najhitrejši Slovenec na ljubljanskem maratonu

Na lanskem 23. Ljubljanskem maratonu je Maticu Modicu pripadel status najhitrejšega slovenskega maratonca. 42 kilometrov je pretekel v času 2:31:58. Na maraton se je prijavil zadnji dan, po tekmi pa dejal: "Današnji maraton je bil malo za šalo, malo zares, šlo je za izziv. No, na koncu pa sem zmagal. Glede na to, da sem se šele septembra začel pripravljati in da čez poletje nisem ravno športno živel, sem bil malo skeptičen, kako bo, tako da sem s časom lahko zadovoljen. Moj cilj je bil maraton odteči pod dvema urama in 35 minutami. Bil sem tri minute hitrejši, za kaj več pa bi se moral znebiti kakšnega kilograma in se bolj posvetiti teku."

Izjava, ki deluje, kot da se je na tek res prijavil bolj za šalo kot zares, a vseeno dosegel vrhunski čas. Od kod črpa moči?

"Da, res je bilo nekako tako. Čez poletje nisem treniral skoraj nič, saj sem bil sit vsega. Potem me je dekle nekako spravilo nazaj v pogon, pa tudi sam sem videl, da sem kondicijsko že čisto zanič. Dokaj hitro sem prišel nazaj na neko solidno raven. Ker sem prej treniral od 20 do 25 ur tedensko, tista ura treninga na dan res ni bila težka. Septembra sem se potem udeležil traila in še teka v Medvodah. S formo sem bil kar zadovoljen, zato sem se prijavil še na maraton," pove.

Talent ali delo?

Kaj pa po njegovem mnenju v teku šteje več: talent ali delo? Kaj po njegovem določa športni uspeh?

"Danes za rezultate delajo kar vsi podobno. Skrivnosti v teh časih ni več. Odstopa tisti, ki ima nekaj več od preostalih. To je lahko talent, želja ali pa konec koncev tudi doping. Da, žal. Malenkosti štejejo. Govorim seveda za vrhunski šport," pove.

Ultramaratonec Dušan Mravlje je dejal, da je 80 odstotkov uspeha v glavi. Se Matic Modic strinja z njim? "Mogoče je 80 odstotkov v ultramaratonu, kjer se bolj boriš sam s sabo kot pa z drugimi. Mislim, da je v vrhunskem športu ta odstotek manjši, saj več štejeta delo in talent. Zagotvo pa glava veliko pripomore pri rezultatih," odgovori.

Koliko regeneracije pa potrebuje tekač po maratonskem teku? "Lahko tečeš že naslednji dan. Odvisno od človeka. Meni se ponavadi po tekmah ni dalo še nekaj dni nikamor, pa vem, da bi bila regeneracija še hitrejša. Kako dolgo se 'sestavljaš', pa je seveda spet odvisno od človeka. Ponavadi imajo maratonci ali pa triatlonci dva vrhunca v sezoni. Vse vmes so regeneracija, trening in pripravljalne tekme," odgovarja.

Pomen prehrane in energije

Da je prehrana še kako pomembna za uspehe v športu, je Matic Modic ugotovil že zelo zgodaj. "Ko zmanjka energije na treningu ali pa se slabo regeneriraš, to kar hitro ugotoviš. Sam se imel recimo resne težave, ko mi je v telesu zmanjkalo soli in mineralov ali pa če sem recimo za zajtrk jedel jajca. Takrat sem imel na treningu želodčne težave. Vsak mora pri sebi ugotoviti, kaj mu ustreza," pove.

Tu veliko vlogo odigrajo tudi različni energijski napitki in geli. "Od energijskih gelov pričakujem predvsem hiter vnos hidratov in potrebno energijo, ki jo potrebuješ, kar se da hitro. Seveda brez slabih učinkov, kot so bolečine v želodcu in prebavne motnje. Ustrezati mora tudi okus, saj je pomemben s psihološkega vidika," omeni.

Matic Modic uporablja nov izdelek na trgu, energijski gel BeePower, obogaten z naravnimi izvlečki, ki so ga letos na trg poslali iz Medexa. Matic Modic je sicer izdelek skupaj s preostalimi slovenskimi rekreativnimi športniki testiral, še preden je prišel na trg.

"Ker je naraven!"

Matic Modic je z energijskimi geli BeePower zadovoljen. "Medu že tako ali tako pojem veliko. Za zajtrk s kruhom in tudi v kavo si ga dajem. Čudno mi je bilo, da na trgu to še ne obstaja. Uporabljam ga pri težjih treningih in seveda na tekmah. Enega na pol ure. Meni zelo ustreza."

Na trgu sicer obstaja kar nekaj podobnih energijskih gelov. Zakaj Matic Modic zaupa ravno Medexovemu?

"Ker je naraven, dober po okusu in ker pri njem nimam zgoraj omenjenih težav," sklene.

Slovenski športniki so povedali svoje želje

Pri Medexu so se tako razvoja športnih gelov lotili na pobudo športnikov, ki so jim zaupali, da si želijo energijskih pripravkov na naravni osnovi. Športna prehranska industrija namreč temelji na pripravkih s sintetičnimi sestavinami, predelanih sladkorjih in konzervansih, športniki pa iščejo izdelke, ki bi jih lahko brez slabe vesti redno uporabljali med športno aktivnostjo.

Sodelovali so s testno skupino športnikov, ki so jim iz prve roke povedali, katere so glavne težave, s katerimi se srečujejo med treningom in na tekmah, ter kakšne učinke posledično pričakujejo od izdelkov športne prehrane. Odkrivali so, s katerimi snovmi imajo najboljše izkušnje, in preizkušali različne vrste okusov.

Rezultat sta dva športna gela z medom, ki ga podpirajo tako športniki kot prehranski strokovnjaki. Na podlagi tega so razvili športni gel z medom (BeePower) po meri aktivnih športnikov in rekreativcev.

