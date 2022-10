Drsanje - rekreacija za vso družino, prijatelje in vse starosti

Oglasno sporočilo

Jesen je tukaj, dnevi se krajšajo in kmalu bo prišla zima. Odgovor na vprašanje, kam z družino na odlično zimsko rekreacijo in druženje, je drsanje. Ker nam ob popoldnevih med tednom po službi, ko se že spusti tema, ali ob koncih tedna zmanjkuje idej, kaj bi lahko počeli, smo za vas danes pripravili vrsto nasvetov, kako vam lahko drsanje popestri dolgo in mrzlo zimo z veliko zabave, rekreacije, ki dobro vpliva na naše telo, in druženja na svežem zraku stran od zaprtih prostorov. Danes je drsanje na prostem vse bolj priljubljen način rekreacije, samo poiskati morate najbližje drsališče ali pa ga kar sami postaviti in ponuditi drsanje. Zanimivo, kajne?

Drsališče v Ljubljani

Kakšno zimsko drsališče izbrati?

Drsanje je mogoče na drsališčih z dvema tipoma drsalnih podlag, in sicer na podlagi iz umetne mase ali pa na podlagi iz ledu.

Drsališča, ki imajo prave ledene zaledenitve in površine različnih oblik, postavlja podjetje Kota d.o.o. Petrovče, ki ima že 25-letno tradicijo v postavljanju ledenih površin in uresničuje skoraj vse želje strank. Postavili so že na stotine idiličnih drsališč vseh oblik in dimenzij.

Mobilna drsališča s pravo ledeno površino so trend po mestnih središčih

Mobilna drsališča, ki jih postavlja podjetje Kota d.o.o. Petrovče, so lahko v različnih oblikah in različnih velikostih, in sicer od 200 kvadratnih metrov vse do 800 kvadratnih metrov oz. tudi več, če si naročnik tako zaželi, njihova prednost pa je seveda prava ledena površina.

Osnovo predstavlja osrednji drsalni prostor kvadratne oblike (lahko sta tudi dva, povezana med seboj, ali več), ki pa je lahko dodatno podaljšan v drsalne steze različnih oblik. Drsališča so lahko postavljena na prostem brez šotorov ali pa pod šotori.

Direktor podjetja Kota Matjaž Lapornik: "Iz izkušenj opažamo, da so drsalne steze s pristno ledeno površino pri drsalcih vedno bolj priljubljene. Drsalci uživajo v pravem ledu. Speljane so lahko na različnih mestih, na primer v mestnem parku ali pa čez osrednji trg. Na ta način dodatno pripomorejo k čarobnim trenutkom pri drsanju na prostem. Po istih poteh parka, kjer se poleti sprehajamo, se lahko pozimi drsamo."

Priporočajo, da se naročniki odločijo tudi za postavitev šotora, saj je drsališče na ta način zaščiteno pred vremenskimi vplivi. To pomeni, da je tudi za vsakodnevno vzdrževanje primerne drsalne površine potrebno veliko manj časa in dela. Dodatno praznično vzdušje k vsemu naštetemu pričara osvetlitev drsališča z različnimi reflektorji.

Poleg postavitve drsališča vam je ob izvedbi na voljo še izposoja vse opreme, ki je potrebna za funkcionalno drsališče in zabavo na ledu, in sicer:

pripomočki za varno drsanje različnih oblik (medvedki, pingvini),

različnih oblik (medvedki, pingvini), izposoja drsalk (drsalke so v celoti plastične, s kovinskimi zaponkami in pred vsako sezono tudi na novo nabrušene),

(drsalke so v celoti plastične, s kovinskimi zaponkami in pred vsako sezono tudi na novo nabrušene), izposoja zaščitnih č elad ,

, oprema za vzdrževanje in čiščenje ledu (na voljo so vam ročna strgala za čiščenje nadrsanega ledu in tudi brusilka za led).

Lokacije in fotografije drsališč iz preteklih sezon:

Za profesionalno drsanje in šport Podjetje Kota omogoča tudi profesionalne zaledenitve, kot so postavitev in vzdrževanje ter servis pravih hokejskih drsališč. Prav tako ponujajo celoten sistem za hlajenje zaletišč smučarskih skakalnic. Njihov sistem hlajenja smučarskih skakalnic je prisoten po vsem svetu. Tudi zaletišče letalnice v Planici je opremljeno z njihovim sistemom hlajenja. Če si želite v svojem kraju postaviti drsališče, so vam strokovnjaki podjetja Kota d.o.o. Petrovče na voljo na naslednje načine: Tel: 031 646 394 E-pošta: bozidar.zvokelj@kota.si Spletna stran: https://www.kota.si/26/zaledenitev-drsalisc-in-skakalnic



