Dragić, Gajser in druščina pomagali otrokom na rehabilitaciji v URI Soča #foto

Kopica znanih Slovencev, med njimi so bili številni športniki, je v prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, v okviru 6. mini oviratlona otrokom, ki so na Soči na rehabilitaciji pomagala premagovati ovire na razgibanem poligonu in jim polepšala dan. Tako kot vedno, se je klicu dobrodelnosti odzvala družina Gajser, otrokom pa se je pridružil tudi košarkar Goran Dragić.

Prvi mini oviratlon so izpeljali leta 2012, kar pomeni, da so se otroci na rehabilitaciji na URI Soča letos udeležili že njegove šeste izvedbe. Nekatere so ta poseben dan in z njim druženje z znanimi Slovenci doživeli prvič, nekateri pa so njegovi redni udeleženci.

Foto: Damjan Končar

Otrokom so letos na poti čez deset ovir pomagali: košarkar Goran Dragić, motokrosist Tim Gajser in njegov oče ter trener Bogomir Gajser, pevka Nina Pušlar, pevec in kitarist Jernej Dirnbek – Dimek (skupina Mi2), pevec Rok Ferengja (Rok 'n' Band), smučarska tekačica Vesna Fabjan, kajakaš na divjih vodah Nejc Žnidarčič, nekdanja smučarka Špela Pretnar, igralci Reke ljubezni Tadej Pišek, Vesna Kuzmič, Marinka Štern, Blaž Setnikar, Barbara Žefran in Marijana Brecelj, voditeljici Špela Močnik in Katarina Braniselj, radijski voditelj in DJ Uroš Bitenc in vremenarka Katja Jevšek.

Foto: Damjan Končar

Mini oviratlon je tudi napovedi "velikega" oviratlona, ki bo letos 6. julija na Pokljuki (prvo julijsko soboto bo na Pokljuki potekal tudi oviratlon Junior za otroke), tako kot vedno do zdaj pa bo del sredstev, zbran s prijavninami, namenjen nakupu pripomočkov ali aktivnosti, ki otrokom pomagajo pri rehabilitaciji.

Foto: Damjan Končar

Lanska donacija bo namenjena organizaciji in izvedbi mini oviratlon tabora na Pokljuki. "Prepričana sem, da bodo otroci navdušeni, saj bo to enkratna nadgradnja mini oviratlona v naši telovadnici«, je ob tem povedala Hermina Damjan, pediatrinja otroškega oddelka v URI – Soča.

Foto: Damjan Končar

Kot je povedal Luka Ravnič, predsednik ŠD Oviratlon, ki organizira mini in maksi oviratlon, lahko med obema poveženo močne vzporednice. "Otroci, ki so sprejeli izziv mini oviratlona, so za vse nas vzor, da ne smemo nikoli obupati. Tudi na oviratlonu se vselej, ko nam morda že zmanjkuje moči, najde roka, ki nam pomaga do cilja. Upam, da se bo s takšno oviratlon izkušnjo vsak med nami tudi v vsakdanjem življenju bolj zavedal, da se ne smemo nikoli predati in sprejel pomoč, kadar jo potrebuje, oziroma da bo tudi sam kdaj komu pripravljen pomagati."

Utrinki z mini oviratlona (foto: Damjan Končar)