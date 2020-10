Covid-19 ne odhaja nikamor. Kakšna bo nova smučarska realnost?

Za začetek se ustavimo pri naših severnih in zahodnih sosedih, kjer na tamkajšnjih ledenikih smučarji lahko tudi v poletnih mesecih tešijo svojo smučarsko lakoto.

Mastnak: Žičničar z megafonom ves čas opozarja na spoštovanje ukrepov

Najboljši slovenski deskar zadnjega obdobja Tim Mastnak, ki je septembra treniral na ledeniku Passo Stelvio v Italiji pravi, da so Italijani glede ukrepov, povezanih z zajezitvijo novega koronavirusa, zelo striktni in se držijo predpisanih pravil.

Foto: Getty Images

"Maske so obvezne v gondoli, v vrsti, ko čakaš na vlečnico oziroma povsod, kjer si v stiku z ljudmi. Z masko je mišljena maska, buff oziroma rutke in šali niso dovolj.

Žičničar z megafonom ves čas opozarja na spoštovanje ukrepov. Na gondolo te brez maske ne spusti, zmanjšali so tudi število ljudi, ki so lahko hkrati v gondoli. Na Stelviu je sicer nihalka velika, tako da nas je bilo v njej kljub temu še vedno okoli 50. Tudi na Molltalu so omejitve. V "jajčke" gredo lahko največ štirje smučarji in ne šest kot je veljalo prej," je novo resničnost v Italiji opisal Celjan.

Deskar Tim Mastnak o prihajajoči sezoni: Skrbi me, da vse reprezentance ne bomo imele enakih pogojev oz. ukrepov, tako kot se je to zdaj zgodilo pri Cedeviti Olimpiji. Sicer pa mislim, da bo FIS uspel zadostiti vsem varnostnim ukrepom. Vprašanje je tudi, za koliko se nam bo zaradi vseh testiranj in restrikcij pri potovanjih podražila sezona. Že do zdaj ni bila najbolj poceni." Foto: osebni arhiv

Hrovatova: Maske in razdalja

Tudi najboljša slovenska smučarka v tehničnih disciplinah Meta Hrovat poroča o podobni situaciji na avstrijskih smučiščih.

"Osnova je nošenje zaščitne maske v vrstah ter kabinskih žičnicah ali vlakih. Opozarjajo tudi na razdaljo 1,5 metra. Vsi ostali ukrepi pa so povezani s splošno veljavnimi načeli boja proti širjenju virusa. Tovrstna pazljivost je značilna tudi za Švico, kjer smo trenirali poleti," pripoveduje Kranjskogorčanka, ki se z ostalimi tekmovalci poskuša izogibati stikom z rekreativnimi smučarji, a priznava, da je v praksi to težko povsem izvedljivo.

Tudi Meta Hrovat ob pandemiji čuti negotovost. "Nedvomno vse to vpliva tudi name. Ne vem povsem natančno, kako bo potekala sezona, ki se začenja prihodnjo soboto v Söldnu. Nisem ravnodušna, a se trudim, da to ne bi vplivalo na raven moje motivacije. Poskušamo ravnati odgovorno, saj vemo, da lahko na ta način pripomoremo k izvedbi sezone." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kakšne bodo usmeritve zaradi covid-19 na slovenskih smučiščih?

Predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič pravi, da pred začetkom nove smučarske sezone še ni jasno, kakšne bodo usmeritve, saj imajo za zdaj le priporočila z NIJZ, ki so veljala že maja, glede na vedno slabšo epidemiološko situacijo v državi, pa se bodo ta, pred začetkom smučarske sezone, ki je običajno konec novembra oziroma v začetku decembra, prav gotovo še spremenila.

Višina snežne odeje ob 20. uri:

Kredarica 65 cm, Vogel 50 cm, Zelenica 41 cm, Vršič in Krvavec 29 cm, Blegoš 19 cm, Rogla 10 cm, Pasja ravan 9 cm, Bohinjska Češnjica 8 cm. — ARSO vreme (@meteoSI) October 11, 2020

"Pri Združenju žičničarjev smo na NIJZ naslovili predlog ukrepov, ki se jih zadnji mesec držijo na francoskih, avstrijskih in italijanskih smučiščih. To v praksi pomeni, da na smučišču omejitev ni, je pa seveda obvezno nošenje zaščitnih mask oziroma druge zaščite čez predel nosu in ust v gondolskih napravah in razkuževanje. Z NIJZ smo dobili enak odgovor kot v mesecu maju, ta ne predvideva omejitve smučarjev na smučišču," pravi predsednica slovenskih žičničarjev in priznava: "Ta trenutek je zelo težko reči, kakšna pravila bodo veljala v praksi, počakali pa bomo, da se epidemiološko stanje nekoliko umiri, lahko pa rečem, da če bodo veljale omejitve glede števila smučarjev v žičničarskih napravah in na smučiščih, se bomo dokaj hitro znašli pod pragom rentabilnosti".

Foto: Vogel Ski Center

V primeru, da bi morali upoštevati zmanjšano število smučarjev v gondoli oziroma nihalki, bi bila ena od rešitev ta, da bi nihalka začela voziti še bolj zgodaj, pravijo na Voglu.

Lažje bo v primeru, ko na smučišče vozijo gondole, kjer sicer lahko sedi od štiri do šest smučarjev, in glede na to, da se večina na smučanje podaja v družbi ali z družino oziroma ljudmi z istega gospodinjstva, kot radi rečemo temu v času pandemije, ali s prijatelji, s katerimi se pripeljejo v istem avtu, bodo lahko tudi v gondoli sedeli skupaj.

"Če bi se kdo želel peljati sam, se bo lahko peljal sam," zagotavlja Božič Badaličeva, ki je tudi direktorica Javnega zavoda Sončni Kanin.

"Če bo veliko takih želja, bomo morali prilagoditi urnik vožnje oziroma bomo z obratovanjem gondole začeli bolj zgodaj kot do zdaj."

Kanin: Pripravljamo se tako kot na vsako sezono

Na Kaninu, najvišjem slovenskem smučišču, kjer je včeraj zapadlo že pol metra snega (za obratovanje naprav potrebujejo vsaj meter debelo snežno odejo), se sicer na sezono pripravljajo tako, kot da bistvenih sprememb ne bo.

"Opravili smo vse tehnične preglede žičniških naprav, varnost je vedno na prvem mestu," pravi prva dama Kanina. "Ostajamo optimistični. Naš slogan se glasi Smučamo do maja, in verjamem, da se bo svet do takrat že spet postavil v ustaljene tirnice."

Na Kaninu kljub situaciji ohranjajo optimizem. Če že zima ne bo takšna, kot si je želijo, v sozvočju z njihovim sloganom Smučamo do maja stavijo na pomladansko smuko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vogel: Namesto 40 v nihalko največ deset smučarjev hkrati

Tudi na Voglu se na sezono pripravljajo tako kot na vsako drugo, novega "covid režima" pa so se navadili že v poletnih mesecih.

"Pred spodnjo blagajno smo postavili talne oznake, da naši obiskovalci vzdržujejo razdaljo, medtem ko čakajo na nakup vozovnice, v nihalki se naenkrat lahko vozi manj ljudi kot običajno (namesto 40 največ deset)," je povedala Aleksandra Fiorelli, direktorica skupnih služb v Ski centru Vogel in napovedala, da bo nihalka, če bo to potrebno, začela obratovati bolj zgodaj kot do zdaj, saj se želijo izogniti predolgim čakalnim vrstam. Maske oziroma zaščita bo obvezna tako v gondoli kot na sedežnici.

Na nekaterih slovenskih smučiščih, tudi na Krvavcu, so ponudbi sezonskih vozovnic dodali snežno in covid-19 garancijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Krvavec: Čakamo na usmeritve Združenja žičničarjev

Že ustaljena "covid pravila" bodo stalnica tudi na Krvavcu. Barbara Božič iz marketinga pri RTC Krvavec pravi, da se na sezono pripravljajo tako kot vedno, upoštevajo vse do zdaj znane ukrepe, namenjene zajezitvi virusa, in čakajo na nova splošna priporočila, ki jih bodo pred začetkom sezone za vsa smučarska središča sprejeli pri Združenju slovenskih žičničarjev.

"Na prvem mestu sta varnost in dobro počutje naših gostov, zato smo uvedli pomembno novost, in sicer ob nakupu sezonske vozovnice ponujamo snežno in covid-19 garancijo (več o tem v nadaljevanju prispevka, op. a.), vse dnevne vozovnice pa je mogoče izkoristiti v obdobju dveh sezon," je napovedala Božičeva.

Foto: Thinkstock

Novost: snežna in covid-19 garancija

Na večini smučišč so že začeli prodajo sezonskih smučarskih vozovnic, nekateri od njih (Kanin, Krvavec, Cerkno) pri nakupu takšne vozovnice uvajajo tako imenovano snežno in covid-19 garancijo. To pomeni, da bi v primeru razglasitve epidemije in v primeru, da smučišče ne bi uspelo zagotoviti najmanj 70 smučarskih dni v sezoni (velja za Kanin) oziroma 100 dni (velja za Krvavec), bi bili imetniki takšnih vozovnic upravičeni do povrnitve sorazmernega deleža kupnine.