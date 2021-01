7 znakov nizkega testosterona, ki jih ne smeš spregledati

Oglasno sporočilo

Okrog hormonov se svet vrti

O hormonih slišiš na vsakem koraku: moški in ženski hormoni, rastni hormoni, stresni hormon … Naloga hormonov je, da prenašajo pomembne informacije do celic. Hormonsko neravnovesje lahko v telesu povzroči velike težave in celo ogrozi tvoje zdravje. Zato nikoli ne spreglej znakov, da hormoni v tvojem telesu plešejo zadnji tango.

Ključ do bolj kakovostnega življenja se skriva v hormonih.

Hormoni vplivajo na marsikaj, tudi na staranje. Staranje je zapleten proces, o katerem ti bo marsikaj bolj jasno, če ga boš razumel v povezavi s hormoni. Človek se stara zato, ker se niža njegov hormonski nivo in njegovo telo sčasoma proizvaja vse manj hormonov. Manj hormonov pomeni, med drugim, manj energije, manj mišične mase, nižji libido.

Kako močna je tvoja moškost?

Če v življenju nimaš več tistega pravega naboja, če ugaša tvoja moška moč in s svojo pozitivno moško energijo ne lomiš več ženskih src, potem razlog za to verjetno ni samo polna luna ali predzadnji model pametnega telefona.

Ustrezna raven testosterona, glavnega hormona moškosti, ugodno vpliva na tvoje razpoloženje, čustvovanje in storilnost.

Nobena skrivnost ni, da pravi alfa moški za kakovostno življenje potrebuje poleg fit postave in zapeljive energije tudi zadostno raven testosterona. Še več, oboje je pravzaprav povezano.

Kdo je in kdo ni alfa moški?

Ne zatiskaj si oči, da je normalno, da z leti tvoj trebuh raste in se želja po seksu manjša. Pomisli na fit štiridesetletnike, petdesetletnike in celo šestdesetletnike, ki so v boju za dame konkurenca mlajšim moškim in kot za šalo lomijo ženska srca.

Nad testosteronom, glavnim hormonom moškosti, imaš lahko nadzor!

Ne delaj si utvar, da ti testosterona ne more primanjkovati. Ne, tebi pa že ne – koga s tem slepiš? Raziskave kažejo, da kar 25 odstotkov moških po 30. letu starosti trpi zaradi prenizkih vrednosti testosterona. Zato bodi pozoren na simptome pomanjkanja testosterona in pravočasno ukrepaj.

#1 Izpadanje las

Izpadanje las je eden najpogostejših simptomov nizke ravni testosterona. Hkrati pa je res, da je plešavost pri moških povezana tudi z mnogimi drugimi dejavniki in dednostjo. Raziskave potrjujejo, da ima testosteron pomembno vlogo pri rasti las, zato ohranjanje testosterona v dobri kondiciji pomeni tudi skrb za lase.

#2 Nizek libido in težave z erekcijo

Dejstvo je, da je testosteron hormon, ki ključno vpliva na libido – malo testosterona, malo posteljnih aktivnosti. Že res, da staranje libidu ne prizanaša, ne glede na to, kako poželenja vredna je tvoja boljša polovica. A pomembnejša je ugotovitev, da na znižano željo po seksu vplivajo nizke vrednosti testosterona. Bodi pozoren na spremembe in pravočasno ukrepaj, ne računaj na to, da je akcija v postelji odvisna samo od nežnejšega spola. Več testosterona, več akcije.

#3 Rast prsi

Mnogim moškim začnejo rasti prsi, podobne ženskim, kar ni prav nič seksi. Ta pojav je povezan predvsem z razmerjem med moškim hormonom testosteronom in ženskim hormonom estrogenom. Če želiš, da tvoj prsni koš krasijo izklesane mišice in ne dva kupčka odvečne povešene kože, potem vzdržuj visoko raven svojega testosterona. Seveda ne pozabi tudi na uravnoteženo zdravo prehrano in primerno vadbo – popolna postava je rezultat načrtnega dela, ne naključja.

#4 Kopičenje kilogramov

Pri moških z nizko vrednostjo testosterona se pogosteje začnejo pojavljati neprijetne maščobne obloge, in sicer okrog pasu ter na drugih občutljivih delih. Imaš občutek, da ne poješ veliko in dovolj vadiš, pa, vendar ti namesto mišic raste le trebuh? To je zagotovo opozorilni znak, da bi lahko prišlo do padca ravni testosterona, kar za sabo potegne zoprno kopičenje kilogramov.

#5 Nizek nivo energije

Se ti zdi, da je služba postala čisto preveč naporna in je kilometer teka vsak dan daljši? Nekdaj si se zlahka odločil med opcijama A in B glede preživljanja vikenda, zdaj pa te utrudi že misel, da bi moral zapustiti udobje domačega kavča, v katerem uživaš z vrečko čipsa v roki? To, da se vlečeš po svetu kot utrujen oblaček, verjetno ni posledica treninga ali pomivanja posode – dobro premisli, kaj veš o ravni svojega testosterona, ter preveri možnosti, da ga spraviš na višjo raven. Prav testosteron namreč lahko bistveno vpliva na tvoje zaloge energije in tvojo učinkovitost.

#6 Nihanje razpoloženja

Ti je znan občutek, da je en trenutek svet videti kot raj na zemlji, že naslednji pa zavit v gosto meglo, ki bi jo lahko z nožem rezal, pa še vedno ne bi ugledal ene svetle točke? Ne misli, da so za slabo voljo ali dni, polne radosti in ptičjega petja, krivi samo zapeljivi ženski pogledi ali mini krila sodelavk. Na to, kako se počutiš v svoji koži, bistveno vpliva nivo tvojega testosterona.

#7 Slabo spanje in depresija

Motenj v spanju in depresivnih stanj ne povzročajo sosedovi otroci, ki vadijo violino, pa tudi prijatelj ne, ki je kupil nov avto. Pravega krivca išči drugje in preveri svojo hormonsko sliko. Ne misli, da bo zbujanje sredi noči minilo samo od sebe ali da bo temne misli pregnal lep sončen dan. Vse navedene simptome vzemi skrajno resno in poskrbi za ustrezno raven testosterona, svojega glavnega moškega hormona.

Vrata do vrhunskega počutja, fit postave in užitkov

Vsakdo ima možnost, da stopi iz povprečja in se odlično počuti v svoji koži, tudi ti. Žal večina ljudi prebira napačne nasvete, ki ne pripeljejo do rezultata, zato kmalu obupajo. Vsega tega se dobro zavedam, zato sem se zadeve lotil drugače. Predlagam, da tudi ti polno zaživiš v svoji moškosti in se vrneš v formo, o kateri že dolgo samo sanjaš.

Ne odlašaj, čim prej poskrbi, da glavni hormon moškosti − testosteron − spraviš na mesto, kjer mora biti.

V izdelku Golden Tree Alpha Man smo iz naravnih živil izvlekli samo tiste sestavine, ki jih moško telo zares potrebuje. Nobenih nepotrebnih dodatkov in ekstra kalorij. Hkrati smo to popolno rešitev opremili še z dodatkom, ki tvoje telo zaščiti pred negativnimi vplivi stresa. Stres ni mačji kašelj, vzemi ga skrajno resno!

Edinstvena rešitev je 100-odstotno naravna formula z dvojnim delovanjem, ki vsebuje 13 aktivnih sestavin, za katere je dokazano, da povišajo glavni moški hormon testosteron in znižujejo stresni hormon kortizol.

Pet koristi visokega testosterona

Vse več moških ima vse manj testosterona. Poskrbi, da med njimi ne boš tudi ti, saj testosteron lahko ključno vpliva na kakovost tvojega življenja in tvojo samozavest. Veš, kakšne so koristi zvišanja ravni testosterona?

Korist #1: Visok libido

Za moške z višjo ravnjo testosterona je značilna pestrejša spolna aktivnost. Raven testosterona se naravno zviša kot odziv telesa na spolno vzburjenje. Pridruži se uspešnim moškim, ki vedo, da se ženske glave obračajo za moškimi, ki znajo poskrbeti za svojo alfa privlačnost.

Korist #2: Mišična in kostna masa

Testosteron ima pomembno vlogo pri proizvodnji beljakovin v telesu in razvoju mišic. Zato se po puberteti pri dečkih za 50 odstotkov poveča mišična masa. Podobno velja za skrb za zdrave kosti, pri moških se namreč kostna gostota zmanjšuje s staranjem in je povezana s sočasnim zniževanjem testosterona.

Korist #3: Manj maščobnih oblog

Testosteron vpliva na telesno sestavo – znižanje testosterona poveča maso maščobnega tkiva in zmanjša mišično maso. Če se maščobnim oblogam želiš izogniti v velikem loku, torej čim prej poskrbi za svoj testosteron.

Korist #4: Vrhunsko razpoloženje

Mnogim moškim niha razpoloženje, kar se navzven kaže kot PMS oziroma predmenstrualni sindrom pri ženskah. Če se želiš izogniti nihanju testosterona in šarmirati svojo okolico z dobro energijo, poskrbi za svoj testosteron. Testosteron, glavni moški hormon, pomembno prispeva k temu, da se boš v svoji koži odlično počutil.

Korist #5: Zdravo srce

Zdravo srce črpa kri v preostali del telesa, ki mišicam in organom zagotavlja kisik, potreben za vrhunsko delovanje. Testosteron pomaga pri proizvodnji rdečih krvnih celic skozi kostni mozeg. Nizka raven testosterona je povezana z različnimi srčno-žilnimi tveganji.

Zaupaj preverjeni rešitvi

Spoznala sva, da testosteron ugodno vpliva na številne telesne funkcije:

odloča o tem, koliko mišične in kostne mase imaš; odloča o tem, koliko energije imaš in kako produktiven si; vpliva na rast in razvoj moških spolovil; je neposredno povezan z libidom oziroma spolnim nagonom; vpliva na erektilno funkcijo.

Spoznaj zmagovalno strategijo za višji testosteron v obliki vrhunskega prehranskega dopolnila. Za razliko od ostalih povprečnih izdelkov se ta osredotoči na celoten spekter težav in ti z edinstveno formulacijo omogoči, da v celoti izkoristiš svoj potencial. Če te Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster ne bo prepričal, lahko v 60 dneh zahtevaš vračilo kupnine. Zagotovi si optimalen delež hormona moškosti tudi ti!

