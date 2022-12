6 razlogov, da za zimsko rekreacijo izberete drsanje

Oglasno sporočilo

Se ob zimskih dnevih sprašujete, kako preživeti popoldne z družino, družbo ali prijatelji? Si želite športne rekreacije na prostem, pa vam je zimski sprehod v praznem mestu ali ob vaši hiši že dolgočasen? Imamo idejo, ki vas bo prebudila na svežem zraku, razgibala celotno telo in ga okrepila, medtem pa vas neizmerno zabavala ob nepozabnih trenutkih. Letošnjo zimo ne pozabite na drsanje , na ledene površine iz pravega ledu in odlično družbo, ki povezuje ljubitelje drsanja. Letošnjo zimo vas vabimo, da tudi vi postanete navdušenec nad drsanjem.

Drsališče v Ljubljani.

Mobilna drsališča vseh mogočih oblik so prava paša za oči in užitek za drsalce, otroke, starše in rekreativce vseh starosti. Nič ni bolj enostavnega, ko se vam ni treba obremenjevati z nakupom opreme za drsanje, ker si jo lahko kar izposodite. Zabavali vas bodo izvrstna glasba in svetlobni učinki in odlična ponudba toplega čaja ali vroče čokolade, ko boste rekreacijo končali.

Razlogi za zimsko rekreacijo drsanje

1. ŠPORTNA AKTIVNOST ZA VSO DRUŽINO – Pozimi lahko drsanje izberete za aktivnost, pri kateri lahko vsa družina uživa v rekreaciji, namesto da dolgočasne popoldneve prečepite pred televizijo ali pa kot starš čakate otroke v času, ko jih peljete na njihove aktivnosti, raje se pojdite v vmesnem času drsat ali pa jih razveselite in se rekreirajte vsi skupaj. Ko se nehate drsati, se lahko pogrejete ob vročem čaju in kakšnem okrepčilnem prigrizku ob ponudbi, ki jo imajo skoraj vsa mobilna drsališča.

2. DRUŽENJE S PRIJATELJI ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ZABAVNO IN HKRATI ZDRAVO ZA TELO – Drsanje je tudi odlična izbira za druženje s prijatelji ali v paru. Dekleta lahko svojo družbo prijateljic na naslednje dekliško druženje povabite kar na drsališko zabavo, prav tako tudi fantje, dekleta bodo navdušena.

3. DRSANJE KOT REDNA REKREACIJA – Na večini drsališč lahko uporabljate svoje drsalke, lahko pa si jih tudi izposodite, tako da vam ni treba skrbeti za opremo. Občasno so na voljo tudi inštruktorji in animatorji, ki vas lahko popeljejo v uvodne drsalne korake. Lahko si naredite zimski urnik rekreacije, ko bo na vrsti prav drsanje, med čemer se boste naužili veliko svežega zraka.

4. DRSANJE NA SVEŽEM ZRAKU – Da bi se izognili notranjim prostorom, kjer se čez zimo preveč zadržujemo, še posebej v večjih mestih, ko nimamo toliko možnosti za rekreacijo zunaj, in ker ste se morda že naveličali dolgih sprehodov, je menjava rekreacije na svežem zraku za drsanje res super ideja. Nadihali se boste svežega zraka, pospešili srčni utrip, pospešili metabolizem in zvečer res odlično zaspali, saj bo telo prijetno utrujeno od rekreacije in svežega zraka.

5. DRSANJE KOT ALTERNATIVNI TRENING TELESNE VZDŽLJIVOSTI – Drsanje lahko vzamete resno tudi kot trening za izboljšanje telesne vzdržljivosti in krepitev kardiovaskularnih zmogljivosti, okrepili si boste mišice na nogah ter izboljšali koordinacijo in ravnotežje.

6. DRSANJE VAM NE BO OBREMENILO SKLEPOV – Drsanje je dobra izbira tudi za sklepe, saj jih ne obremenjuje. Svetujemo le, da se pred vsako vadbo dobro ogrejete, tako kot pri vseh športih, in vaši sklepi vam bodo hvaležni, tudi če imate težave z njimi.

Direktor podjetja Kota Matjaž Lapornik: "Iz izkušenj opažamo, da so drsalne steze s pristno ledeno površino pri drsalcih vedno bolj priljubljene. Drsalci uživajo v pravem ledu. Speljane so lahko na različnih mestih, na primer v mestnem parku ali pa čez osrednji trg. Na ta način dodatno pripomorejo k čarobnim trenutkom pri drsanju na prostem. Po istih poteh parka, kjer se poleti sprehajamo, se lahko pozimi drsamo."

Lokacije in fotografije drsališč iz preteklih sezon:

V letošnji sezoni boste lahko drsali na teh lokacijah in mestih: Slovenija: 1. Tržič 2. Starše 3. Ribnica 4. Kamnik 5. Ankaran 6. Medvode 7. Logatec 8. Izola 9. Jesenice 10. Koper 11. Vrhnika 12. Škofja Loka 13. Brežice 14. Ljubljana - trgov.center Aleja 15. Ljubljana – Pogačarjev trg 16. Ljubljana – ZOO Ljubljana 17. Ljubljana – Supernova Rudnik 18. Kranjska gora 19. Nova Gorica – Supernova 20. Snovik 21. Murska Sobota 22. Braslovče 23. Maribor 24. Grosuplje Hrvaška: 25. Glina 26. Pazin Srbija: 27. Mladenovac

PODJETJE KOTA ŽE VEČ KOT 25 LET URESNIČUJE VAŠE ŽELJE PO POSTAVITVI RAZNOVRSTNIH LEDENIH POVRŠIN.

Podjetje Kota omogoča tudi profesionalne zaledenitve, kot so postavitev in vzdrževanje ter servis pravih hokejskih drsališč. Prav tako ponujajo celoten sistem za hlajenje zaletišč smučarskih skakalnic. Njihov sistem hlajenja smučarskih skakalnic je prisoten po vsem svetu. Tudi zaletišče letalnice v Planici je opremljeno z njihovim sistemom hlajenja

